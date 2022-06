Kočnerov komplic Agh už sedí. Problémy má tentoraz jeho advokát

Neszmérymu hrozí odňatie advokátskej licencie.

BRATISLAVA. Najprv to pôsobilo ako zahmlievanie udalostí, aby útek do zahraničia nebol taký nápadný. Až postupne sa ukazovalo, že komplic Mariana Kočnera, podnikateľ Štefan Agh žil naozaj v omyle. Marcový útek do Česka bol zrejme len improvizáciou.

Myslel si totiž, že jeho advokát podal odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu súdu v kauze zmeniek televízie Markíza, ako sa dohodli. Na súd však žiadne odvolanie neprišlo, čím sa verdikt na trinásťročné väzenie správoplatnil.

Kým pre Agha to znamenalo istú cestu za mreže, pre jeho obhajcu Štefana Neszméryho to dnes znamená opletačky pre podozrenie zo zanedbania advokátskych povinností. Mohol by pre ne prísť aj o advokátsku licenciu.