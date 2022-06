Mikloš: Matovičov problém je v tom, že od začiatku vládnutia zlyháva v zásadných veciach

Exminister financií sa nedávno vrátil z Ukrajiny.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu vrátila z cesty na Ukrajine. Okrem bilaterálnych rokovaní navštívila aj zničené mestá Irpiň a Boroďanka. Prezidentka hovorí, že to bol jeden z najemotívnejších dní jej života. Na zahraničnej ceste ju sprevádzal aj poradca IVAN MIKLOŠ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore opisuje, čo si myslí o vývoji vojny, či o tom, ako Rusko ovplyvní ďalší balík sankcií, ale aj o krokoch ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Ivan Mikloš poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre oblasť ekonomickej politiky,

v rokoch 2015 - 2020 pôsobil na Ukrajine ako poradca ministra hospodárstva a ministerky financií, neskôr ako šéf poradcov vtedajšieho ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana,

je ekonóm, v minulosti pôsobil ako minister financií a podpredseda vlády.

Ako ste to prežívali návštevu Ukrajiny?

Bolo to silne emotívne. Je iné vidieť to naživo ako v televízii alebo na obrazovke počítača. Boli sme tam už v čase, keď bolo okolie viac-menej upratané, ale boli tam rozbombardované budovy. Okrem vizuálnych vnemov máte aj čuchové, to spálenisko cítiť stále. Ľudia žijú aj v niektorých domoch, ktoré sú čiastočne zničené. Bolo to veľmi silné.

Napríklad pri Boroďanke nemôžu tvrdiť, že to bolo náhodou alebo že nejaká raketa zablúdila, alebo v Irpini, tam nie sú žiadne vojenské základne, ani jeden vojak. Je to asi stotisícové satelitné mestečko pri Kyjeve, relatívne nové, kde žilo veľmi veľa mladých rodín. Nie je to tak, že sem-tam je niečo rozbombardované, ale je tam veľmi veľa domov. Takže sa nedá argumentovať tým, že majú nepresné zbrane, že niečo netrafili. Bolo to zámerné bombardovanie škôlok, škôl, obytných budov.

Ako vyzerá život v Kyjeve teraz v porovnaní s tým, čo ste tam zažili pred vojnou?