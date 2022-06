Kandidát na šéfa RTVS Machaj: Dúfam, že voľba riaditeľa nebude iba ideologická

Jeho prioritami sú zatraktívnenie spravodajstva a silnejší online.

Vyše štyridsať rokov pôsobí vo verejnoprávnych médiách. A zastával aj vedúce pozície.

"Určitú podporu mám, ale som dostatočne starý a skúsený na to, aby som vedel, že slovné deklarovanie podpory mne je jedna vec a druhá vec je potenciálny lobing a dohody mojich protikandidátov," hovorí v rozhovore pre SME ĽUBOŠ MACHAJ, ktorý kandiduje za riaditeľa RTVS.

"Je mi jasné, že v tej opozičnej vetve je podpora skôr na strane súčasného riaditeľa. Ale predsa len dúfam, že táto voľba nebude iba ideologická, ale aj odborná. Aby sa budúci riaditeľ nedostal pod politický tlak," dodáva.

Vo verejnoprávnom médiu ste pôsobili aj vo vedúcich pozíciách, predovšetkým ako programový riaditeľ Slovenského rozhlasu v rokoch 2006 - 2013. Neobávate sa toho, čo by na vás vyskočilo, keby vás teraz zvolili za generálneho riaditeľa?

Keď sme s pani Zemkovou ako tandem nastupovali do rozhlasu, ktorý vtedy ešte neprešiel reštrukturalizáciou, tiež sme sa stretli s pomerne silným odporom a museli sme ľuďom vysvetľovať, o čo nám ide. Že chceme zastaviť proces strácania záujmu poslucháčov. Nie všetci s tým súhlasili, ale mnohí to pochopili. Pomohli nám aj starší redaktori, ktorí naše názory akceptovali, a v priebehu roka-dvoch sa nám podarilo rozhlas zdynamizovať. Viem, že to ani tentoraz nebude jednoduché, lebo najmä v televízii sú tie vzťahy dlhoročné a nie vždy založené na kreativite. Je to však riešiteľné.

Keď sa vám podarilo rozhlas posunúť dopredu, prečo ste rok po nástupe generálneho riaditeľa Václava Miku odišli z vedúcej funkcie?

Je to logické, každý vrcholový manažér chce mať pri sebe ľudí, s ktorými pripravoval svoj projekt. S pánom Mikom som sa korektne dohodol.

Ponúkal vám nejakú vedúcu pozíciu Jaroslav Rezník, keď sa stal generálnym riaditeľom?

Nie. Ale dohodol sa so mnou, že budem pracovať ako dramaturg v Trojke.

Máte prehľad o tom, akú podporu by ste ako kandidát na generálneho riaditeľa mohli mať medzi poslancami?

Asi by som bol naivný, keby som do toho išiel bez toho, aby som si nezistil, ako sa veci majú. Určitú podporu mám, ale som dostatočne starý a skúsený na to, aby som vedel, že slovné deklarovanie podpory mne je jedna vec a druhá vec je potenciálny lobing a dohody mojich protikandidátov. Ťažko povedať, čo bude.

Tá podpora pre vás je z ktorej vetvy politického spektra?

Skôr z koaličnej. U ľudí, ktorí pracovali v médiách a ktorých z médií poznám. Je mi jasné, že v tej opozičnej vetve je podpora skôr na strane súčasného riaditeľa. Ale predsa len dúfam, že táto voľba nebude iba ideologická, ale aj odborná. Aby sa budúci riaditeľ nedostal pod politický tlak. I keď voľby v parlamente tomu napomáhajú.