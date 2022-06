Smer ide do petičnej akcie, chce referendum s jedinou otázkou

Referendum o predčasných voľbách podporuje aj SNS.

BANSKÁ BYSTRICA/BRATISLAVA. Smer ide do petičnej akcie. Referendum má mať jedinú otázku a ak bude úspešné, znamenalo by ukončenie funkčného obdobia súčasnej vlády. Uviedol to predseda strany Robert Fico.

Na spoluprácu plánuje strana osloviť aj ďalšie opozičné subjekty. Ak stihnú potrebné podpisy vyzberať do 31. júla, podľa Fica sa vytvoria predpoklady, aby sa referendum mohlo konať spolu s komunálnymi voľbami.

"Pokiaľ vyzbierame potrebných 350-tisíc podpisov do 31. júla, sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa na jeseň konalo referendum v deň komunálnych volieb do vyšších územných celkov a v mestách a obciach, aby sa nevyhadzovali peniaze. Ak by bolo platné, v takom prípade sa skončí funkčné obdobie Národnej rady a budú predčasné parlamentné voľby," reagoval Fico.

Podľa neho sa jediná jedna otázka priamo dotýka zmeny Ústavy, a teda, že sa do nej zakotví, že je možné referendom ukončiť volebné obdobie nefunkčnej vlády.

Mimoparlamentná SNS podporuje referendum o predčasných parlamentných voľbách a pripája sa k jeho organizovaniu. Strana zároveň hovorí o možných pochybnostiach pri formulácii referendovej otázky prezentovanej Smerom.

"Vyzývame však politickú stranu Smer na zváženie textácie relevantnej otázky. Súhlasíme so stranou Smer, že otázka má byť jedna. Jej štylizácia musí byť však taká, aby garantovala nielen zmenu Ústavy SR, ale aj možnú povinnosť vyhlásenia volieb," uviedla strana.

Verí, že Smer je pripravený diskutovať o právnej bezchybnosti otázky referenda. Zároveň SNS vyzýva Smer a Hlas k úzkej spolupráci nie len pri referende, ale aj pri predvolebných koalíciách. Apeluje aj na to, aby sa vyhýbali koaličným rokovaniam so súčasnými vládnymi politickými stranami.