Prázdniny na Slovensku: Kde môžete prenocovať v korunách stromov

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. “Milan” napísal kvalitnú bakalárku o dezinformáciách. Áčko z nej však nedostal

Na Slovensku máme plagiátorov-politikov, ktorí sa pýšia titulmi, ale aj šikovných študentov. Systém ich však často nevie doceniť. Príkladom je študent, ktorý napísal bakalárku o dezinformáciách: In Slovak academia, it doesn’t pay to be proved right.

2. Klobúk z Texasu sa k majiteľovi nedostal

Klobúk s netradičnou výzdobou zhabala Finančná správa v Žiline. Jeho budúce využitie prekvapí každého. Customs officers confiscated a hat with crocodile teeth sent from Texas.

3. Migranti a liberálna demokracia mnohým Slovákom naháňajú strach

Najnovšia správa od Globsec-u tiež poukazuje na to, že bratstvo už vzťah Ruska a Slovenska nedefinuje. Less of a brother, more of a threat, Slovaks say of Russia.

4. Energetická záchrana. Snažia sa o ňu vo Francúzsku v spolupráci so Slovákmi

Hoci sa o nukleárnej energii hovorí negatívne, termonukleárna fúzia by bola pre svet energetickou záchranou. Vyrobiť tento čistý zdroj energie je však beh na dlhé trate. Fusion power is still decades away, but Slovak scientists are helping to bring it closer.

Slovenský premiér Eduard Heger na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. (zdroj: TASR/AP)

5. Zuzana Čaputová v ukrajinskom parlamente: Ukrajina vojnu vyhrá, Putin za svoje činy zaplatí

Slovenská prezidentka nečakane navštívila Ukrajina v utorok 30. mája. Po poľskom prezidentovi Andrzejovi Dudovi je iba druhou hlavu štátu, ktorá prehovorila na pôde ukrajinského parlamentu. Slovak president Čaputová visits Kyiv.

6. Na Slovenskej hranici s Ukrajinou nič nie je

Poradca premiéra Eduarda Hegera, Eduard Buraš, hovorí v rozhovore o tom, prečo by Slovensko nemalo zaspať na vavrínoch a malo by naštartovať cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Eastern Slovakia is another Burgenland, waiting for the chance to rise.

7. V Košiciach pôjdu na prehliadku Luníka IX, v Žiari majú obrovskú zemeguľu

Najnovší prehľad Spectacular Slovakia prináša správy o cestovaní, kultúre a víkendových podujatiach v regiónoch. Tento víkend sa oplatí vyraziť do Piešťan. Experience Slovakia's largest Roma estate for yourselves.

8. Muž s dvomi tvárami

Premiér Eduard Heger vychádza zo svojej ulity iba mimo Slovenska. Doma ho nie je veľmi vidieť, hoci jeho vláda prechádza krízou. The two faces of Slovakia's prime minister: One for home, one for the world.

North House je domček na strome v blízkosti Dolného Kubína. (zdroj: North House)

9. O keramike trochu inak. Vedecky

Vedec z východu, Ján Dusza, sa celý svoj život venoval výskumu keramických materiálov. Kedysi dídžej, dnes držiteľ ceny Eset za vedu. Material physicist: We publish things that are of interest to the world.

10. Kde na Slovensku sa dá prenocovať v korunách stromov

Dovolenka v domčekoch na stromoch (asi) oddych pri mori neprekoná. Je to ale väčšie a neokukané dobrodružstvo, ktoré možno zažiť na Slovensku. Rest and relaxation among the treetops. Discover Slovakia's treehouses.

