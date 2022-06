Dobré ráno: Po covide prišli opičie kiahne. Je sa čoho obávať?

Nový vírus na Slovensku ešte nie je, ide len o otázku času.

Už sme si vydýchli z pandémie covidu, no prekvapil nás ďalší vírus.

Opičie kiahne sa pred pár týždňami dostali do USA aj Európy, v Británii zaznamenali komunitné šírenie a prvé prípady oznámilo aj susedné Česko, Rakúsko či najnovšie Maďarsko. Na Slovensku sa zatiaľ výskyt opičích kiahní nepotvrdil, no je to skôr len otázka času.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O aké ochorenie ide, aké má príznaky a priebeh a je strach, že sa opičie kiahne pretavia do pandémie, oprávnený?

Jana Maťková sa pýtala Denisy Koleničovej, ktorá sa v denníku SME venuje zdravotným témam.

Zdroj zvukov: Markíza, Reuters

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Podnikateľa Ladislava Bašternáka obžalovali v ďalšej trestnej veci. Podľa medializovaných informácií má ísť o vratky DPH v súvislosti s komplexom Bonaparte.

Župy sa pridávajú k mestám a obciam. Vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Na budúci rok totiž prídu vďaka protiinflačnému balíčku o stovky miliónov. Každý kraj si zvolí vlastnú formu štrajku, všetci sa ale zhodli na tom, že by na to nemali doplatiť ľudia.

Matovič nechal v parlamente narýchlo schváliť krúžkovné za 400 miliónov, no návrh zákona má veľa zásadných nedostatkov. Poslanci už teraz vedia, že ho musia opraviť. Úpravy budú robiť v septembri, hovorí predseda školského výboru Richard Vašečka.

Americký prezident vyzval Kongres, aby zakázal strelné zbrane, zlepšil previerky kupujúcich a zaviedol ďalšie opatrenia. Biden tlačí na sprísnenie kontroly zbraní po sérii streleckých útokov.

Ruský novinár Dmitrij Muratov predáva svoju Nobelovu cenu za mier, výťažok chce darovať ukrajinským utečencom.

Odporúčanie na záver

Americký raper IDK vydal perfektné EP s názvom Simple, ktoré mu produkoval známy klubový DJ Kaytranada. Má len 18 minút, ale každá jedna minúta je nadupaná, skladby sú navzájom previazané, takže ich môžete počúvať dokola bez toho, aby vás vyrušilo ticho.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.