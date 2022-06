Bugár: Gyimesi obdivuje Orbána, chváli ho všade, kde sa dá

Zmena vlády by mohla naštartovať pomstu, hovorí dlhoročný politik.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

„Ak by chcel Smer urobiť to, čo urobil Viktor Orbán s médiami, urobil by to, keď bol vo vláde,“ hovorí bývalý predseda parlamentu BÉLA BUGÁR.

Dlhoročný politik pripúšťa, že keď bol vo vláde so Smerom, Robert Fico a Robert Kaliňák mohli páchať trestnú činnosť, a dodáva, že už počas minulého volebného obdobia tvrdil, že sa s Igorom Matovičom (OĽaNO) nedá spolupracovať.

V rozhovore opisuje aj to, či je György Gyimesi (OĽaNO) bielym koňom maďarského premiéra Viktora Orbána.

Béla Bugár predsedom Strany maďarskej koalície bol v rokoch 1998 – 2007,

v rokoch 2009 – 2020 viedol politickú stranu Most-Híd,

v rokoch 2016 – 2020 bol podpredsedom Národnej rady,

v období rokov 2021 – 2022 bol členom strany Aliancia-Szövetség.

Pred mesiacom ste pre Refresher povedali, že keď Smer vládol sám, trochu „im ušli kone“ a že ste aj vy mali prípady, keď si iní ľudia v mene niektorých poslancov pýtali úplatky. Dodali ste, že keď premiér nominuje svojich ľudí na rôzne pozície, nejde o organizovanú zločineckú skupinu. Ale ak vyberie informáciu, ktorú použije proti opozičnému politikovi alebo prezidentovi, to je podľa vás trestné. Tam však nemalo ísť o nominovanie ľudí. V obvinení sa píše, že im oligarchovia mali doplácať rentu, aby boli lojálni a zametali veci pod koberec.

Otázne je, či o tom vedeli. Premiér alebo aj koaličný predseda strany nominuje svojich ľudí. Dokonca je to oficiálne, že na okresné úrady dávali vždy prednostov politické strany. Nie však spôsobom, akým to nedávno robil Matovič v kampani. Takto to nerobil ani Vladimír Mečiar „s akčnými päťkami“.

Sú však určité miesta, kde politici potrebujú mať svojich ľudí. Pre informácie, ale aj kvôli prednostom, aby politiku, ktorú razia, uskutočnili aj „tí dole“. To však stále nie je trestné. Trestné je, ak by zneužívali informácie.

Gábor Gál (bývalý minister spravodlivosti za Most-Híd, pozn. red.) je obvinený z prijatia úplatku vo výške 50-tisíc eur od Martina Kvietika, oligarchu blízkeho SNS. Začiatkom roka 2018 údajne poveril advokáta Jána Gajana, aby dal Gálovi úplatok v poslaneckej kancelárii. Vtedy bol ešte poslancom, nie ministrom. Vraj mal odblokovať dlho zablokovanú reštitúciu u zástupcu riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Vylučujete, že by bol Gál súčasťou korupčnej schémy?

Telefonoval som s ním a pýtal sa, či sa mohlo niečo také udiať. Samozrejme, on tvrdí, že nie.

Myslíte si, že by vám do telefónu povedal áno?

Nemám dôvod mu neveriť. Ak by aj nepovedal pravdu, predpokladám, že by vyšla najavo.

Celé sa to točí okolo biznis krídla Mosta-Hídu, ako to mnohí nazývajú. V tejto súvislosti sa tam spomína aj pán Elemér Jakab, o ktorého prepojeniach sa roky rozprávalo.