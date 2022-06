Ranný brífing: Prezidentka stojí pred dilemou, sestry toho už majú plné zuby

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodne o balíčku Igora Matoviča. Sociálny balíček za viac ako miliardu eur ročne môže podpísať, vrátiť parlamentu a tiež sa môže obrátiť na Ústavný súd, aby sporný zákon posúdil. Čokoľvek iné ako veto by bolo prekvapením.

Na Slovensku chýba 3200 sestier. Nemocnice sa tie, čo ešte neodišli, snažia udržať peniazmi. Získať nové sestry však nie je vôbec jednoduché.

Podľa štatistík OECD Slovensko zaznamenáva neustály a najvýraznejší úbytok sestier zo skúmaných krajín. Zatiaľ čo priemerne je v krajinách OECD takmer deväť sestier na tisíc obyvateľov, u nás je to necelých šesť. Čo s tým mieni robiť ministerstvo zdravotníctva? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Veto, Ústavný súd alebo pokoj s Matovičom. Prezidentku čaká asi najťažšie rozhodnutie

Igor Matovič a Zuzana Čaputová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prezidentka Zuzana Čaputová stojí pred netrpezlivo očakávaným rozhodnutím. Buď podpíše pochybne prijaté zvyšovanie sociálnych dávok za miliardu eur a nevyvolá politický konflikt s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Alebo využije svoje právomoci, zákon vetuje a obráti sa aj na Ústavný súd, aby zákon posúdil.

Rozhodnúť sa musí do stredy, očakáva sa, že to prezidentka urobí už dnes.

Matovič pretlačil sociálny balíček, ktorý má pomôcť rodinám, za sedem dní v zrýchlenom legislatívnom konaní. Prezidentka už dávnejšie varovala, že zneužívanie skráteného legislatívneho konania je pre ňu problémom.

K zákonom, ktoré sa takto prijímajú, sa nemôžu vyjadriť odborníci ani bežní ľudia. Proces je preto málo demokratický a ohrozuje kvalitu zákonov.

Ak by prezidentka balíček podpísala, musela by ignorovať viaceré rozhodnutia Ústavného súdu. Nie je preto pravdepodobné, že to urobí.

Aj sám Matovič pripustil, že zákon prešiel v rozpore s pravidlami. „Áno, bolo to rýchle, bez zbytočných diskusií, tak trochu bagrom. Pardon. Prečo? Inak by sa to nikdy nepodarilo,“ obhajoval sa.

Dilema pani prezidentky je jednoduchá: Čaputovej dilemu ohľadne podpisu a podania do Košíc komplikujú skôr sociálno-politické faktory. Nie je príjemné byť vystavený kultúre úcty, ktorú vo vláde toleruje premiér, a potom, prezidentka má predsa na rozdávanie verejných peňazí slabosť a sama naň predsa nabádala, píše Peter Tkačenko.

Čaputovej dilemu ohľadne podpisu a podania do Košíc komplikujú skôr sociálno-politické faktory. Nie je príjemné byť vystavený kultúre úcty, ktorú vo vláde toleruje premiér, a potom, prezidentka má predsa na rozdávanie verejných peňazí slabosť a sama naň predsa nabádala, píše Peter Tkačenko. Prezidentka by sa mala vzpierať: Ak sa chce táto vláda zladiť v rodinnej politike so susedmi, má na to právo. Dokonca má šancu dobehnúť ich razom aj v porušovaní princípov právneho štátu, píše Zuzana Kepplová.

Veľa služieb a nadčasov. Z nemocníc rekordne odchádzajú sestry

Za posledný rok odišli zo slovenských nemocníc stovky zdravotných sestier. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

Z nemocníc odchádza po pandémii nezvyčajne veľa sestier. Za minulý rok zaznamenali Univerzitná nemocnica v Martine a fakultná nemocnica v Nitre najväčší pokles počtu sestier v svojej histórii.

Nitrianska nemocnica sa preto rozhodla, že dá sestrám stabilizačný príspevok 2000 eur, ak podpíšu zmluvu na ďalšie dva roky.

O stabilizačnom príspevku rozmýšľa aj Univerzitná nemocnica v Bratislave, najväčšia na Slovensku. Vlani ju opustilo 150 sestier. Väčšina nemocníc sa príspevkom snaží získať nové sestry. Niektoré ponúkajú až päťtisícový náborový príspevok a ďalšie benefity.

Získať nové sestry aj tak nie je jednoduché. Hoci je ich na Slovensku vyše 31-tisíc, podľa ministerstva zdravotníctva stále chýba asi 3200.

Za odchodom sestier je podľa viceprezidentky ich nitrianskej komory Jany Beňačkovej najmä to, že mnohé dosiahli dôchodkový vek a majú veľa nadčasov. „Myslím si však, že príspevok 2000 eur je z pohľadu sestry motivačný,“ vraví.

Totálna prehra zdravotníctva: Nikto pre zmenu tejto situácie nepohol ani prstom a ak, tak len tak, že u sestier a asistentiek zvyšoval frustráciu. Aký „kus dobrej roboty“ štát v tomto smere urobil, budeme vidieť onedlho, keď si do nemocníc budú pacienti okrem príboru a toaletného papiera musieť pribaliť aj niekoho, kto im bude schopný zobrať krv, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z domova:

Spojené regionálne voľby: Slovensko 29. októbra 2022 zažije prvýkrát, že sa dvoje rôzne voľby budú konať v rovnakom čase. Prináša to so sebou nové situácie, ktoré voliči doteraz nezažili. Denník SME pripravil veľkú sériu otázok a odpovedí s vysvetleniami, ako budú voľby na Slovensku prebiehať.

Slovensko 29. októbra 2022 zažije prvýkrát, že sa dvoje rôzne voľby budú konať v rovnakom čase. Prináša to so sebou nové situácie, ktoré voliči doteraz nezažili. Denník SME pripravil veľkú sériu otázok a odpovedí s vysvetleniami, ako budú voľby na Slovensku prebiehať. Ďalšie obete v Herákovej kauze: Odkedy pred rokom koncom mája obvinili bývalého poslanca za OĽaNO Jána Heráka za zneužitie chovankyne v detskom tábore, polícia začala preverovať už celkovo päť ďalších prípadov. Krajská prokuratúra teraz tvrdí, že v prípade Heráka sa zvýšil počet poškodených osôb čiže možných obetí a vyšetrovateľ musí zabezpečiť množstvo dôkazov.

Odkedy pred rokom koncom mája obvinili bývalého poslanca za OĽaNO Jána Heráka za zneužitie chovankyne v detskom tábore, polícia začala preverovať už celkovo päť ďalších prípadov. Krajská prokuratúra teraz tvrdí, že v prípade Heráka sa zvýšil počet poškodených osôb čiže možných obetí a vyšetrovateľ musí zabezpečiť množstvo dôkazov. Výboh sa vrátiť nechystá: Špecializovaný súd čaká na príchod obžalovaného oligarchu Miroslava Výboha zrejme márne. Minulý týždeň zrušil súd tri úvodné pojednávacie dni s vysvetlením, že podľa zaslanej ospravedlnenky sa chce Výboh procesu osobne zúčastniť. Už o pár dni sa však ukazuje, že to tak celkom nie je.

Špecializovaný súd čaká na príchod obžalovaného oligarchu Miroslava Výboha zrejme márne. Minulý týždeň zrušil súd tri úvodné pojednávacie dni s vysvetlením, že podľa zaslanej ospravedlnenky sa chce Výboh procesu osobne zúčastniť. Už o pár dni sa však ukazuje, že to tak celkom nie je. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 28 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 246 testov. V nemocniciach aktuálne leží 169 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Môže Ukrajina otočiť boj o Severodoneck? Pomáha jej aj propaganda

Ukrajinský vojak na fronte v Luhanskej oblasti. (zdroj: SITA/AP)

Dobytie kedysi stotisícového Severodonecka malo byť jedným z kľúčových víťazstiev ruskej armády. Po prechode rieky Donec by mohla armáda ďalej pokračovať do Lysyčanska a postupne získať kontrolu nad celou Luhanskou oblasťou. Po tom, ako sa ruské vojská stiahli zo severu krajiny, bol práve Severodoneck hlavným cieľom.

„Putin potrebuje propagandistický úspech, takže očakáva od svojej armády, že obsadí Lysyčansk a Severodoneck čo najskôr. Keďže obkľúčiť ukrajinskú armádu sa nepodarilo, Rusko nahnalo všetky svoje vojská do frontálneho útoku na Severodoneck,“ vraví pre magazín NV novinár Ivan Jakovina.

Po počiatočných úspechoch sa však Ukrajine podarilo cez víkend ruské vojská prekvapiť protiofenzívou. Poradca prezidenta Zelenského Oleksij Arestovyč ešte vo štvrtok tvrdil, že „ruské vojská sme uväznili v Severodonecku tým, že sme sa tvárili, že ustupujeme“, čo podľa neho šokovalo ruské velenie.

Starosta mesta Oleksandr Strjuk v pondelok podľa agentúry Reuters povedal, že Ukrajine sa podarilo sústrediť dostatok vojsk na odrazenie ruského útoku, no ani jedna strana sa z mesta nechce stiahnuť. Správy o ukrajinskom postupe však podľa viacerých zdrojov mohli byť prehnané.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusi sa naďalej snažia dobyť Severodoneck, útočia aj pri Lymane v Donbase a pokračujú v ofenzíve na Slavjansk. Pri Bachmute, juhozápadne od Severodonecka, utrpeli podľa ukrajinského generálneho štábu ruské sily značné straty bez toho, aby dosiahli úspech. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusi sa naďalej snažia dobyť Severodoneck, útočia aj pri Lymane v Donbase a pokračujú v ofenzíve na Slavjansk. Pri Bachmute, juhozápadne od Severodonecka, utrpeli podľa ukrajinského generálneho štábu ruské sily značné straty bez toho, aby dosiahli úspech. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Zelenskyj navštívil front: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Záporožie na juhovýchode krajiny a tiež armádne stanovištia v blízkosti frontovej línie v Donbase. Prezident si vypočul informácie o operačnej situácii na fronte, rozprával sa s vojakmi a udelil im štátne vyznamenania a hodnotné dary.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Záporožie na juhovýchode krajiny a tiež armádne stanovištia v blízkosti frontovej línie v Donbase. Prezident si vypočul informácie o operačnej situácii na fronte, rozprával sa s vojakmi a udelil im štátne vyznamenania a hodnotné dary. Lavrov neletel do Srbska: Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov zrušil svoju návštevu Srbska po tom, ako okolité krajiny uzavreli svoj vzdušný priestor pre lietadlo, ktorým mal priletieť do Belehradu. Bulharsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora avizovali, že Lavrovovo lietadlo nevpustia do svojho vzdušného priestoru.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov zrušil svoju návštevu Srbska po tom, ako okolité krajiny uzavreli svoj vzdušný priestor pre lietadlo, ktorým mal priletieť do Belehradu. Bulharsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora avizovali, že Lavrovovo lietadlo nevpustia do svojho vzdušného priestoru. Zeman odsúdil Putina: Český prezident Miloš Zeman v nedávnom rozhovore pre ukrajinskú redakciu Rádia Slobodná Európa uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin patrí pred vojnový súd. V rozhovore čelil otázkam na svoje niekdajšie proruské postoje, ktoré však teraz bagatelizoval.

Český prezident Miloš Zeman v nedávnom rozhovore pre ukrajinskú redakciu Rádia Slobodná Európa uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin patrí pred vojnový súd. V rozhovore čelil otázkam na svoje niekdajšie proruské postoje, ktoré však teraz bagatelizoval. Rusi postupujú k Slavjansku: Britské ministerstvo obrany upozorňuje na pokračujúce ťažké boje v Severodonecku a ruský postup k Slavjansku v snahe obkľúčiť ukrajinské sily a tiež na posilňovanie protileteckej obrany Hadieho ostrova, ktorá má chrániť ruské plavidlá blokujúce ukrajinské prístavy a tým aj vývoz ukrajinského obilia.

Britské ministerstvo obrany upozorňuje na pokračujúce ťažké boje v Severodonecku a ruský postup k Slavjansku v snahe obkľúčiť ukrajinské sily a tiež na posilňovanie protileteckej obrany Hadieho ostrova, ktorá má chrániť ruské plavidlá blokujúce ukrajinské prístavy a tým aj vývoz ukrajinského obilia. Rusi uzatvárajú Mariupoľ: Rusi dávajú Mariupoľ do karantény pre pravdepodobnú epidémiu cholery. „Mesto uzatvárajú,“ vyjadril sa poradca starostu Petro Andriuščenko s tým, že „vnútri mesta, medzi okupačnými úradmi a ich vedením, sa spomína slovo cholera“.

Rusi dávajú Mariupoľ do karantény pre pravdepodobnú epidémiu cholery. „Mesto uzatvárajú,“ vyjadril sa poradca starostu Petro Andriuščenko s tým, že „vnútri mesta, medzi okupačnými úradmi a ich vedením, sa spomína slovo cholera“. Enormná ruská prevaha: Ruská armáda má v bojoch o mesto Severodoneck väčšiu palebnú silu. Miestami až desaťnásobnú prevahu v delostrelectve, uvádza velenie Ukrajiny. Veliteľ práporu Svoboda Petro Kuzyk vyhlásil, že na udržanie Severodonecka potrebuje viac tankov a delostrelectva.

Ruská armáda má v bojoch o mesto Severodoneck väčšiu palebnú silu. Miestami až desaťnásobnú prevahu v delostrelectve, uvádza velenie Ukrajiny. Veliteľ práporu Svoboda Petro Kuzyk vyhlásil, že na udržanie Severodonecka potrebuje viac tankov a delostrelectva. Briti dodajú raketomety: Británia dodá Ukrajine americké raketomety s dostrelom až 80 kilometrov, ktoré majú pomôcť v boji proti ruským silám na východe krajiny. Ministerstvo obrany nespresnilo, koľko salvových raketometov M270 a príslušnej munície pošle. Oznámilo však, že ukrajinskí vojaci sa budú učiť raketomety obsluhovať v Británii.

Británia dodá Ukrajine americké raketomety s dostrelom až 80 kilometrov, ktoré majú pomôcť v boji proti ruským silám na východe krajiny. Ministerstvo obrany nespresnilo, koľko salvových raketometov M270 a príslušnej munície pošle. Oznámilo však, že ukrajinskí vojaci sa budú učiť raketomety obsluhovať v Británii. Deň Ruska v Chersone: V okupovanom meste Cherson chystajú oslavy Dňa Ruska. "Zavedieme opatrenia, vďaka ktorým obyvatelia uvidia a pocítia, čo znamená byť súčasťou Ruska," povedal Vladimír Saldo, dosadený proruský správca regiónu na juhu Ukrajiny.

Zo zahraničných webov:

Čínsky megaprojekt pri Senci skončil ako vtip o Aliexpresse

Vizualizácia projektu Európske čínske centrum, ktoré malo vyrásť pri Senci. (zdroj: Ipec Group)

Je koniec júna 2011 a Európa nezažíva ekonomicky najlepšie obdobie. Trh sa trápi s dosahmi hospodárskej krízy, dobrých správ nie je na rozdávanie. Výrobca televízorov Universal Media Corporation Slovakia a developerská skupina Ipec zvolávajú tlačovú konferenciu do bratislavského päťhviezdičkového hotela Carlton.

Záujem médií nie je veľký. No niektorí novinári o pár hodín možno aj ľutujú, že si nenašli čas. V centre hlavného mesta totiž podnikatelia ohlasujú veľké plány, ktoré majú zo Slovenska spraviť most medzi Čínou a Európou.

Projekt s názvom Európske čínske centrum počítal s rozpočtom sto miliónov eur. Že ste o ňom nepočuli? Možno preto, že zostal na papieri. Jeho osudy sledujeme v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

V krátkosti z ekonomiky:

Rast priemernej mzdy: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca dosiahla na Slovensku v prvom štvrťroku 1 212 eur. V medziročnom porovnaní vzrástla o 7,8 percenta. Ako uviedol Štatistický úrad, mzdy rastú vyšším tempom už niekoľko štvrťrokov. Aktuálna hodnota prekonala rast v poslednom štvrťroku minulého roka.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca dosiahla na Slovensku v prvom štvrťroku 1 212 eur. V medziročnom porovnaní vzrástla o 7,8 percenta. Ako uviedol Štatistický úrad, mzdy rastú vyšším tempom už niekoľko štvrťrokov. Aktuálna hodnota prekonala rast v poslednom štvrťroku minulého roka. Maďarsko zdaňuje mimoriadne zisky: Maďarská vláda zverejnila detaily mimoriadnej dane na zisky veľkých firiem. Vláda koncom mája oznámila, že zahraničné firmy, ktoré dosiahnu mimoriadne zisky, čaká dodatočné zdanenie. Kabinet premiéra Viktora Orbána si od tohto odvodu sľubuje príjmy vo výške 800 miliárd HUF (2,03 miliardy eur).

Maďarská vláda zverejnila detaily mimoriadnej dane na zisky veľkých firiem. Vláda koncom mája oznámila, že zahraničné firmy, ktoré dosiahnu mimoriadne zisky, čaká dodatočné zdanenie. Kabinet premiéra Viktora Orbána si od tohto odvodu sľubuje príjmy vo výške 800 miliárd HUF (2,03 miliardy eur). Musk sa vyhráža: Podnikateľ Elon Musk sa vyhráža, že odstúpi od dohody odkúpiť Twitter za 44 miliárd dolárov. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje rovnomennú sociálnu a mikroblogovaciu sieť obviňuje, že mu odmietajú vydať informácie o spamových účtoch.

Diamantová liga po rusky? Ako na pohrebe, vraví olympijská víťazka

Maria Lasickeneová. (zdroj: TASR/AP)

Na začiatku bol jackpot milión dolárov pre najlepších a názov Zlatá liga IAAF. Zo Zlatej ligy sa po dvanástich rokoch stala Diamantová. Celková výška prémií klesla, ale dotovaných je až 14 disciplín a najlepší si môžu zarobiť niekoľko desiatok tisíc dolárov.

A keďže ruskí atléti pre vojnu na Ukrajine o štarty na svetových podujatiach prišli, Všeruská federácia atletiky pripravila pre ruských reprezentantov jednoduchú náhradu – sériu pretekov Kráľovná ruského športu.

Prvé podujatie z tejto série sa uskutočnilo pred dvomi týždňami v Soči ako tímový šampionát Ruska. Paradoxne ho ostro kritizovali aj samotní športovci.

„Nepochopiteľné a nepríjemné. Všetko má smerovať k rozvoju športu v Rusku a my sme pred prázdnymi tribúnami. Je to hnus,“ hovorila pre agentúru Ria Novosti Maria Lasickeneová. „Naše súťaže by mali byť oslavou športu a nie pohrebom,“ dodala.

Jej manžel Vladas Lasickas hodnotil podujatie na twitteri takto: „Diamantová liga po rusky? Atmosféra: 0/10, prémie: 1/10, úroveň súperov 1/10.“

Máte chuť na pohár piva? Dajte si radšej víno, radia vedci

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Obezita je jednou z najvážnejších chorôb súčasnosti. Existujú mnohé biologické a environmentálne faktory, ktoré zvyšujú jej riziko. Požívanie alkoholu môže byť jedným z nich, napriek tomu, že vedecké štúdie sú pri tejto téme rozporuplné.

„Jedným z dôvodov nezrovnalostí v literatúre by mohla byť skutočnosť, že väčšina predchádzajúcich výskumov narábala s alkoholom ako s jednou skupinou nápojov. Odborníci nemerali oddelene účinky piva, jablčného muštu, červeného vína, bieleho vína, šampanského a liehovín,“ vysvetľuje na portáli The Conversation Brittany Larsenová, expertka zo Štátnej univerzity v Iowe.

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Obesity Science and Practice, sa so svojím vedeckým tímom zamerala na to, aký vplyv majú jednotlivé typy alkoholu na množstvo viscerálneho tuku. Je to tuk, ktorý odborníci považujú za škodlivý, pretože je spojený so vznikom srdcovo-cievnych ochorení, metabolického syndrómu a ďalšími zdravotnými komplikáciami.

Výsledky štúdie ukázali, že pitie piva a liehovín súvisí so zvýšenými hladinami viscerálneho tuku. Naopak, ľudia, ktorí uprednostňovali víno, mali omnoho lepšie zdravotné výsledky.

V krátkosti o zdraví:

Čelíme epidémii neplodnosti: Problém splodiť dieťa má v súčasnosti v Európe približne každý piaty pár. U žien dochádza z dôvodu menšieho počtu vajíčok k predčasnej menopauze, mužom v ekonomicky rozvinutých krajinách klesá počet spermií. Profesor Jaroslav Petr skúma látky, ktoré dokážu zdemolovať hormonálny systém a môžu byť jednou z príčin, prečo čelíme epidémii neplodnosti.

Problém splodiť dieťa má v súčasnosti v Európe približne každý piaty pár. U žien dochádza z dôvodu menšieho počtu vajíčok k predčasnej menopauze, mužom v ekonomicky rozvinutých krajinách klesá počet spermií. Profesor Jaroslav Petr skúma látky, ktoré dokážu zdemolovať hormonálny systém a môžu byť jednou z príčin, prečo čelíme epidémii neplodnosti. Presnosť inteligentných hodiniek: Inteligentné hodinky a náramky sa stali nielen obľúbeným módnym doplnkom, ale aj spoločníkom pri akejkoľvek športovej aktivite. Používatelia vďaka nim ľahko zistia, akú majú srdcovú frekvenciu, koľko krokov počas dňa prešli alebo aký počet kalórií spálili. Sú však tieto obľúbené zariadenia presné? A kolíše pri rôznych aktivitách kvalita poskytovaných dát?

Inteligentné hodinky a náramky sa stali nielen obľúbeným módnym doplnkom, ale aj spoločníkom pri akejkoľvek športovej aktivite. Používatelia vďaka nim ľahko zistia, akú majú srdcovú frekvenciu, koľko krokov počas dňa prešli alebo aký počet kalórií spálili. Sú však tieto obľúbené zariadenia presné? A kolíše pri rôznych aktivitách kvalita poskytovaných dát? Mozgy cukrovkárov starnú rýchlejšie: Podľa odborníkov patrí liečba cukrovky k najväčším výzvam v zdravotníctve v 21. storočí. Nedostatočne liečená cukrovka môže spôsobiť viaceré komplikácie: vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, slepotu alebo zlyhanie obličiek. Nová štúdia prináša ďalšiu nepriaznivú správu pre diabetikov - ich mozog starne rýchlejšie.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Sabaka. (zdroj: SME)

Oplatí sa bojovať proti extrémistom na súdoch? Ešte ho práca lekára neomrzela? Ako veľmi sú lekári a sestry unavení? A hrozí pandémia opičích kiahní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s lekárom a infektológom Petrom Sabakom.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Od priväzovania sa k stromom po ekoterorizmus. Ktoré radikálne protesty sú už za hranicou

Od priväzovania sa k stromom po ekoterorizmus. Ktoré radikálne protesty sú už za hranicou SND - Sme Národné: Byť sólistom je zrazu oveľa väčšia zodpovednosť

Karikatúra

Nádej a výsledok. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Fašírky z tofu. (zdroj: Isifa)

Ako pripraviť vegetariánske fašírky? Ponúkame vám niekoľko jednoduchých receptov.

Voľný čas

