Dobré ráno: Sestry vo veľkom odchádzajú, doplatí na to pacient

Sestry nemocnice motivujú dlhšími dovolenkami a príspevkami.

Zo zdravotníctva odchádzajú stovky sestier. Niektoré nemocnice hlásia, že ide o historicky najväčšie úbytky personálu.

Slovenské zdravotníctvo sa pritom už roky pasuje s nedostatkom sestier a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo v budúcnosti zlepšiť.

Podľa štatistík OECD Slovensko zaznamenáva neustály a najvýraznejší úbytok sestier zo skúmaných krajín - zatiaľ čo priemerne je v krajinách OECD takmer deväť sestier na tisíc obyvateľov, u nás je to necelých šesť. Čo s tým mieni robiť ministerstvo zdravotníctva?

Jana Maťková sa pýtala redaktora denníka SME Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: Denník N

Krátky prehľad správ

Predseda parlamentu Boris Kollár stanovil termín spojených župných a komunálnych volieb na 29. októbra. Kollár chce spojiť voľby spolu s chodením na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho trvalého bydliska.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala sociálnych partnerov aj zástupcov samospráv kvôli schváleniu protiinflačného balíka. Zamestnávatelia a samosprávy kritizujú, že v dôsledku rozhodnutia z dielne Igora Matoviča im budú v rozpočtoch chýbať financie a budú nútení zvýšiť dane.

V kauze sexuálneho zneužívania, ktorá sa týka exposlanca za OĽANO Jána Heráka, pribudli ďalšie dve obete. Od prvého obvinenia za zneužitie chovankyne v detskom tábore sa tak celkový počet zvýšil na šesť.

Útok džihádistov na kostol v juhozápadnej časti Nigérie si vyžiadal až sto obetí. Náboženské konflikty a útoky, najmä medzi moslimami a kresťanmi, sa stávajú v tejto krajine čoraz častejšími.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov musel zrušiť svoju návštevu Srbska. Okolité štáty vopred avizovali odmietnutie vpustenia lietadla ruského ministra zahraničných vecí do svojho vzdušného priestoru.

Odporúčanie na záver

Jaternice tiahnu na Paríž je síce young adult literatúra, no pobaví akúkoľvek vekovú kategóriu. Ide o príbeh troch tínedžeriek, ktoré boli vyhlásené za najškaredšie baby na škole. A áno, nie je im to dvakrát jedno, no nakoniec obrátia túto nepríjemnosť vo svoj prospech. Vydajú sa na roadtrip na bicykloch do Paríža každá s iným zámerom. Je to naozaj veľmi zábavné a milé čítanie, pri ktorom budete mať permanentný úsmev na tvári.

