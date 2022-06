Spojené voľby zrejme prilákajú viac voličov, samosprávy so znížením nákladov nerátajú

Síce sa nezmení počet členov volebných okrskových komisií, no dostanú viac peňazí.

BRATISLAVA. Spojené samosprávne voľby na jeseň by mohli zvýšiť volebnú účasť, nižšie náklady však znamenať nemusia.

Uviedol to predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý sa spolu s kolegami z ďalších samosprávnych združení vyjadril k oznámenému termínu spojených volieb na 29. októbra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Účasť môže byť vyššia tým, že sa do jedného termínu zlučujú voľby s druhou najnižšou účasťou, a voľby, o ktoré je, naopak, druhý najvyšší záujem voličov," pripúšťa Viskupič.

Viac financií pre členov okrskových komisií

Ako menej reálnu vidí zamýšľanú harmonizáciu nákladov na voľby, ktorú malo zabezpečiť ich spojenie do jedného termínu.

"Podľa mojich informácií náklady asi ani nebudú nižšie vzhľadom na to, že sa síce nezmení počet členov volebných okrskových komisií, no dostanú viac peňazí," upozornil v súvislosti s príplatkami, ktoré sa dostali do novelizovaného zákona.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger nechce špekulovať o volebnej účasti počas "preddušičkového" víkendu.

"Až realita ukáže, či mandát, ktorý zvolení zástupcovia dostanú, bude vzhľadom na účasť silnejší," povedal.

Masívny zásah vlády do rozpočtov

Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček, upozornil, že v súčasnej situácii poznamenanej rizikom masívneho zásahu do samosprávnych rozpočtov vplyvom spontánnych politických rozhodnutí nie je volebná účasť v spojených voľbách primárnou témou.

"Tak či tak, ľudia, ktorí budú stáť na čele samospráv, musia byť pripravení na veľkú zodpovednosť, ale aj osobnú obetu, keďže sú to práve oni, ktorí ako prví čelia nespokojnosti ľudí v prípade, že niečo nefunguje," skonštatoval.

Šéfovia najdôležitejších samosprávnych združení sa v pondelok zúčastnili na rozhovoroch s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v súvislosti s prijatím protiinflačného balíčka.

Opätovne vyslovili obavu, že prorodinné opatrenia kryté zo zdrojov pre samosprávy sa v konečnom dôsledku môžu otočiť proti rodinám, keďže budú samosprávy nútené rušiť alebo zdražovať svoje služby.

Na stretnutí s prezidentkou preto samosprávni predstavitelia žiadali v mene svojich členov vetovať parlamentom prijatú legislatívu, respektíve ju nechať preskúmať Ústavným súdom SR a v prípade opätovného kreovania rešpektovať legislatívny proces s možnosťou pripomienkovania všetkých relevantných aktérov.

Ak by predsa len hlava štátu protiinflačný balík svojím podpisom odobrila, žiadajú naplnenie deklarovaných sľubov a jasné garancie kompenzácií dosahov opatrení na svoje rozpočty.