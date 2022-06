Gröhling sa poďakoval prezidentke za veto. Hlas sa zdrží, ak sa neurobia zmeny (reakcie)

Prezidentka vrátila parlamentu protiinflačný balík.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prichádza vyhlásiť rozhodnutie v súvislosti so schváleným protiinflačným balíkom zákonov. (Zdroj: SME/Marko Erd)

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie takzvaný protiinflačný balík.

Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. Na jej rozhodnutie už reagovali zástupcovia z koalície aj opozície.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Branislav Gröhling, minister školstva (SaS)

Ďakujem prezidentke za jej zodpovedný postoj i za vypočutie dotknutých k chybnému a urýchlenému zákonu. Poslanci tak majú šancu nehlasovať za rozvrat verejných financií."

Strana Hlas

"Ak bude balík opatrení schvaľovaný v rovnakej a nedostatočnej podobe, opäť sa zdržíme hlasovania. Balík opatrení predstavuje určitú pomoc rodinám, no v žiadnom prípade nejde o protiinflačný balíček. Vláda pri zdražovaní pomohla ľuďom len minimálne a obrovské skupiny ľudí, ako sú dôchodcovia či pracujúci bez nezaopatrených detí, vylúčila z pomoci úplne. Preto si doteraz nesplnila domácu úlohu a občania oprávnene čakajú na skutočnú pomoc od štátu.“

Juraj Šeliga (Za ľudí)

"Rešpektujem rozhodnutie prezidentky . Počkám na písomné vyhotovenie jej pripomienok a potom sa rozhodnem, ako budem v parlamente hlasovať. Vopred však jasne hovorím, že akékoľvek útoky na pani prezidentku za to, že vrátila zákon nie sú na mieste. Práve naopak, aj toto veto by sme mali využiť ako príležitosť na korektnú spoluprácu medzi parlamentom a prezidentkou. Kultúrna a odborná kritika je to, čo nás posunie vpred a najmä pomôže ľuďom. Verím, že v takom duchu k týmto pripomienkam pristúpia všetci poslanci aj minister financií," napísal Šeliga na sociálnej sieti.

Michal Kaliňák (Združenie miest a obcí Slovenska)

"Je to signál návratu k dodržiavaniu legislatívnych pravidiel a definovaniu toho, čo si môže dovoliť vláda voči samospráve. Sme radi, že legislatívny proces spoločne dostávame do mantinelov predvídateľnosti. Musíme ale konštatovať, že nás čaká ešte mimoriadne veľa práce na ochranu princípov samosprávy. Poukazovali sme na negatívne dosahy, ktoré môže legislatíva spôsobiť v rozpočtoch samospráv, rovnako sme žiadali participáciu na tvorbe podobného zákona. Tento postoj sme požadovali preto, lebo samosprávy zabezpečujú dostupnosť služieb a obslužnosť územia, čo by bolo pri novej legislatíve výrazne problematické. Ale aj preto, lebo sociálny dialóg bol nahradený nedôstojnou oznamovacou vetou."

Richard rybníček, Únia miest Slovenska

"Rozhodnutie prezidentky vítame. Je potrebné sa baviť o reálnych dosahoch na mestá, obce i poskytované služby pre obyvateľov. Musíme sa pokúsiť nájsť riešenie, ktoré bude skutočnou prorodinnou politikou pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, a zároveň nebude dramatické pre verejný rozpočet i pre mestá a obce. Únia je pripravená rokovať a nájsť zmysluplné riešenie."

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko)

"Prezidentka ukázala okrem rozumného úsudku aj odvahu zastať sa verejného záujmu. Ide o megalomanský nápad, ktorý zadlží občanov Slovenska na generácie dopredu, zlikviduje samosprávy a vôbec nepomôže státisícom ľudí, ktorí trpia dôsledkami inflácie. Pani prezidentka je dlhodobo nepriateľkou číslo jedna pre Roberta Fica. Po dnešnom rozhodnutí sa ňou nepochybne stane aj pre Igora Matoviča. Práve Fico s Matovičom škodia slovenskej politike najviac, preto by sa teraz mali slušní a rozumní ľudia prezidentky zastať."

Miroslav Kollár (SPOLU)

"Pomoc rodinám a chudobným nesmie byť dôvodom na rozklad právneho štátu a na svojvoľné obchádzanie ústavou a zákonmi garantovaných práv a procesov. Matovič sa aktuálne snaží svoje čoraz šialenejšie zásahy zakrývať za takzvanú prorodinnú politiku. Ide však o mimoriadne nečestný spôsob komunikácie a politiky. Týmito populistickými ťahmi nepomáha rodinám, ale len a len zväčšuje konflikt a napätie v spoločnosti, rozbíja sociálny dialóg a zmier, a vážne ohrozuje verejné financie a fungovanie samospráv. Napriek predvolebným sľubom a deklaráciám programového vyhlásenia vlády o rešpekte k právu a záväzku budovať právny štát, to robí tak, že chaoticky búra aj tie posledné piliere, na ktorých náš právny štát stojí.“

Strana Aliancia

"Snaha vlády pomáhať rodinám je legitímne úsilie. Pôvodnú takzvanú daňovú revolúciu Igora Matoviča s novou visačkou však nepovažuje ani za prorodinný, ani za protiinflačný balík opatrení. Považujeme za pozitívne, že prezidentka svojím rozhodnutím zákon vrátiť parlamentu na prerokovanie zároveň nebrzdí vyplateniu jednorazovej pomoci. Vetuje len tie časti, ktoré nadobudnú platnosť až v januári 2023, čím poslancom ponúka priestor na odborné korekcie. Poslanci budú mať možnosť prijať také opatrenia, ktoré budú odborné, nie politické.“