Dobré ráno: Matovičov balíček narazil na prezidentku. Našťastie

Prídavky od júla jej neprekážali.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala balíček opatrení, ktoré by podľa Igora Matoviča pomohli ľuďom s vysokou infláciou. Problém má s časťami, ktoré majú platiť od nového roka.

Tieto zmeny podľa hlavy štátu nemali prejsť parlamentom v skrátenom konaní a zároveň im vytkla, že nezodpovedajú princípom finančnej pomoci, ktorá by mala byť včasná, dočasná a adresná.

V prípade prelomenia veta je rozhodnutá obrátiť sa na Ústavný súd.

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s Michalom Katuškom.

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor Maroš Žilina zasiahol cez známy paragraf 363 do stíhania bývalého ministra financií za Smer a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Prostredníctvom svojho námestníka Jozefa Kanderu obvinenie Kažimíra zrušil a o veci má teraz znovu rozhodovať dozorujúci prokurátor. Kažimíra v októbri obvinil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry z podplácania.

Mýtny tender ešte nie je ukončený, jeden z uchádzačov podal námietku. Ministerstvo dopravy v utorok plánovalo vyhlásiť výsledky prvej súťaže, no pre námietku na poslednú chvíľu zrušilo tlačovú konferenciu. V tendri uspela spoločnosť CzechToll. Firma má napojenie na doterajšieho dodávateľa SkyToll.



IT spoločnosti GlobalTel a Swan žalujú štátnych kontrolórov. Vracajú sa k záverom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý koncom minulého roka konštatoval, že pri ich práci sa agentúra NASES nákupom špeciálneho modulu dopustila nehospodárneho a neúčinného nakladania s verejnými peniazmi. Modul nemusel podľa nich vznikať na kľúč, keďže už existovala iná lepšia a lacnejšia verzia na trhu. Podľa konzorcia porovnávali kontrolóri neporovnateľné a poškodili ich dobré meno. Žiadajú preto ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 20-tisíc eur. NKÚ hovorí o zastrašovaní.

Štefan Tarkovič už nie je trénerom slovenskej reprezentácie. Na lavičke skončil po neúspechu slovenských futbalistov, ktorí v pondelok prehrali v Lige národov s Kazachstanom 0:1. Národný tím najbližšie čakajú dva zápasy na štadiónoch súperov v Baku a Nur-Sultane.

Európska únia zavedie do jesene 2024 jednotné nabíjačky pre elektronické zariadenia. Koncovka USB Type-C sa tak stane spoločným typom nabíjačky pre všetky mobilné telefóny, tablety a fotoaparáty v krajinách EÚ. Rozhodnutie odobrili vyjednávači europarlamentu a Rady EÚ. S novinkou nesúhlasila spoločnosť Apple.

Odporúčanie na záver

Bill Gates vo svojich Gates Notes odporúča päť kníh, ktoré si prečítať v lete, a ja si to dnes zjednoduším a odporučím jeho odporúčanie. Spomína Ministry for the Future alebo Silu od Naomi Alderman. Za mňa môže byť.

