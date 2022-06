Konflikty hasí ďalšími spormi. Matovič už asi nepríde na to, že nie je premiér

BRATISLAVA. Branislav Gröhling z SaS je jediným ministrom školstva na svete, ktorý vetoval zvyšovanie platov učiteľov, vyhlásil v stredu minister financií Igor Matovič (OĽaNO) o kolegovi z vlády.

"Google nepozná takú situáciu," dodal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Reagoval tak na situáciu, keď na zasadnutí vlády ministri za SaS vrátane Gröhlinga vetovali jeho návrh. Matovič však už nezdôraznil, že vyššie platy podmieňuje zvýšením daní, čo SaS dlhodobo odmieta.

Za normálnych okolností by takéto silné kritické slová k vlastnému členovi vlády vzbudili obrovskú pozornosť a prekvapenie. Igor Matovič sa však podobne vyjadruje od začiatku vládneho obdobia z marca 2020 a významne ničí už tak krehké vzťahy v koalícii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič kráča po ceste k autokracii, vydláždenej nepretržitými spormi (komentár) Čítajte

Najnovší vážny konflikt s SaS o platoch učiteľov by chcel riešiť tak, že by sa z koaličných rád robili priame prenosy. Na stretnutiach koaličných lídrov to podľa Matoviča vyzerá ako "čistá psychiatria", nezostal líder OĽaNO nič dlžný svojmu spôsobu vyjadrovania.

Pre jeho spôsob eskalovania konfliktov, komunikácie a zasahovania do kompetencií iných ministrov sa z neho stal najproblémovejší člen vlády, proti ktorému, zdá sa, nemá kto zasiahnuť.

"Už ste to niekedy videli, aby premiér odvolal z funkcie lídra koaličnej strany? To sú vysnívané scenáre, ktoré sa nikdy nestali," tvrdí minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO o mimoriadnom postavení Matoviča.

Financie mu nestačia, chce byť všade

Za rok vo funkcii ministra financií stihol Matovič opakovane zasahovať do práce šéfov rezortov školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí aj kultúry, akoby bol stále na čele vlády.