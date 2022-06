Ako správne voliť vo voľbách 2022? Pozrite si postup a vzor hlasovacieho lístka

Volič môže v spojených regionálnych voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu.

Volič môže v spojených regionálnych voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti a hlasuje osobne.

Štyri hlasovacie lístky, v Bratislava a Košiciach šesť

Od volebnej komisie dostane štyri hlasovacie lístky. Jeden s menami kandidátov za poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva, druhý s kandidátmi na starostu alebo primátora, ďalší lístok obsahuje kandidátov na poslancov župných zastupiteľstiev a napokon lístok s kandidátmi na predsedu samosprávnych krajov.

V Bratislave a Košiciach môžu voliči dostať až šesť hlasovacích lístkov. Voliť totiž môžu aj miestne zastupiteľstvo a starostov mestskej časti.

Formát volebných lístkov bude dostatočne veľký, aby sa na jednu stranu lístka zmestili všetci kandidáti.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Volič musí hlasovať vo vyhradenom priestore

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Počet volených kandidátov podľa veľkosti obvodov

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Možnosť výmeny hlasovacích lístkov

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.