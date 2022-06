Sulík nepovedal, kedy sa SaS vráti na koaličnú radu

Strana si počká na upokojenie situácie.

BRATISLAVA. SaS sa začne zúčastňovať na koaličných radách, keď nadobudne pocit, že sa upokojila situácia. Vyplýva to z vyjadrenia lídra SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka po rokovaní vlády.

Deklaroval záujem na tom, aby súčasná vláda pokračovala. Zároveň informoval, že na vláde SaS vetovala návrh ministra financií Igora Matoviča na zvýšenie niektorých daní, ktorý predložil v jednom balíku s návrhom na zvýšenie platov učiteľov. Koaliční partneri podľa jeho slov veto rešpektovali.

"Rozhodli sme sa, že si dáme chvíľku 'pohov', aby sa táto situácia upokojila. Mrzí ma, že to dospelo takto ďaleko," povedal Sulík. Na vláde mali podľa jeho slov otvorenú diskusiu aj s Matovičom. Nevie, kedy začnú opäť chodiť na koaličné rady. "Začneme to robiť vtedy, keď budeme mať pocit, že sa situácia ukľudnila," dodal.

Konštatoval, že všetci ministri SaS sú k dispozícii premiérovi Eduardovi Hegerovi. "Je to náš šéf, my to rešpektujeme," podčiarkol.

Neúčasť SaS na koaličných radách podľa strany neohrozí fungovanie štátu. Sulík uviedol, že o koaličných návrhoch sú pripravení rokovať s premiérom i ďalšími ministrami. Ich súhlas v zmysle koaličnej dohody tak podľa jeho slov vedia dať aj takýmto spôsobom. Poznamenal, že si vedia sadnúť aj šéfovia poslaneckých klubov.

Reagoval aj na otázky o jeho avizovanom odvolávaní v Národnej rade, ktoré chce iniciovať opozičný Smer Minister má pocit podpory. "Uvidíme koľko poslancov nadobudne dojem, že vykonávam svoju robotu natoľko zle, že mám byť odvolaný," povedal.

V súvislosti s návrhom na zvýšenie platov učiteľov a niektorých daní poznamenal, že sú pripravení o tom hovoriť v prípade, ak zároveň so zvýšením niektorých daní iné klesnú. Na platy učiteľov by podľa neho mali ísť financie z bežného rozpočtu štátu.