Dobré ráno: Táto koalícia smeruje k havárii

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

Už by sme to mohli nazvať pravidelným blokom bizarného slovenského politického cirkusu, a to sa rovno ospravedlňujeme všetkým majiteľov cirkusov.

Skúsme si zhrnúť len najnovší vývoj: Matovič stojí na inom brehu, asi s fašistami, a nehanbí sa za to. SaS odmieta chodiť na koaličné rokovania, ale nechce odísť z vlády.

Šeliga, ktorý inak nikoho nezaujíma, SaS odkazuje, že takto sa nedá vládnuť, a trojský kôň Gyimesi sa chce radšej rovno pridať k Smeru a hlasovať za odvolanie Sulíka. No a ak ste niekde medzičasom videli premiéra, dajte nám vedieť.

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka, ako máme tejto paródii na demokraciu rozumieť.

Krátky prehľad správ

Prezidentka mala pozitívny test na nový koronavírus, ruší preto svoj pracovný program . Zuzana Čaputová mala odcestovať do Portugalska a Talianska, kde mala spolu s poľským prezidentom podporiť vstup Ukrajiny do Európskej únie.

György Gyimesi plánuje hlasovať za odvolanie ministra Sulíka. Poslanec OĽaNO a chránenec Igora Matoviča to povedal pre Aktuality, čím chce podporiť opozičný návrh Smeru. Takéto konanie pritom bude porušením koaličnej zmluvy.

Irán vypol dvojicu monitorovacích kamier, ktoré sledovali obohatený urán v jednej z jeho jadrových elektrární. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu pritom pred pár dňami povedala, že Irán bude mať do niekoľkých týždňov dosť obohateného uránu na výrobu jadrovej bomby.

Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová obvinila Putina, že vystavil svet hrozbe hladomoru. Rusko podľa nej spravilo z potravín zastrašovací arzenál a kvôli jeho krokom bude tento rok až 275 miliónov ľudí vystavených vysokému riziku potravinovej neistoty. Z Putinovej strany je to podľa Leyenovej chladnokrvný, bezcitný a vypočítavý útlak obyvateľov najzraniteľnejších krajín sveta.

Európa by mohla mať počas budúcej zimy problémy s nedostatkom energií. Tak znie varovanie šéfa medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatiha Birola. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajine, agentúra sa obáva najmä o trhy so zemným plynom, ktorého môže byť v prípade dlhej a tuhej zimy nedostatok.

Odporúčanie

Miestny bizár nie je typickým len pre Slovensko, svoju kauzu má momentálne aj Praha. Trvalo štyri roky, kým si totiž u našich susedov všimli, že Staromestský orloj je nejaký iný. Orloj na pražskej staromestskej radnici totiž rekonštruovali, presnejšie, premaľovali jeho kópiu (originál je v múzeu), a to nielenže úplne amatérsky. Ale ešte si autor aj z miestnych vystrelil, a aby toho nebolo málo, na pražský orloj namaľoval tváre významných osobností Brna.

Ak vás celá kauza aspoň trochu zaujíma, mojim dnešným odporúčaním je minulotýždňová epizóda podcastu Za minutu šest Lenky Karbhelovej s názvom Přemalovaný orloj jako prostředníček Pražákům?

Podcasty denníka SME

