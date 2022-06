Ranný brífing: Aká je logika prietokového biznisu a nechá Matovič obce v štichu?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Na súde v kauze Dobytkár vypovedal podnikateľ Milan Kopriva. Ten kúpil dve poradenské firmy, aj keď o dotáciách pre farmárov nič nevedel. Údajného šéfa prietokovej firmy sa pýtali na logiku jeho biznisu.

Minister financií Igor Matovič odkázal starostom a županom, ktorým má jeho balíček pre rodiny ukrojiť stovky miliónov eur z rozpočtov, že ich nenechá v štichu. Tí už však radšej začínajú robiť prepočty, o koľko peňazí prídu a ako uberú zo služieb občanom.

Zdá sa, že to môže byť prvý film Toma Cruisa s miliardovými tržbami. Na nový Top Gun sa čakalo viac ako tridsať rokov a už verejnosť rozdeľuje: jedni hovoria, že je to skvelý oddychový film, iní zase, že je to hlúpy a zbytočný hollywoodsky blockbuster. Čo tento film hovorí o našom vkuse aj o vkuse Hollywoodu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Dozviete sa, ako sa Slovensko modernizovalo a ako chcelo dorásť na svojich susedov počas prvej ČSR. Prečítate si tiež, ako sa rodila košicko-bohumínska železnica či ako vládol cisár Nero v časoch prvých kresťanov. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Prorodinný balíček spôsobí, že obce nedajú peniaze na opravy ciest a do škôl

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

"Nenecháme ich v štichu," odkazuje minister financií Igor Matovič starostom a županom, ktorým má jeho balíček pre rodiny ukrojiť stovky miliónov eur z rozpočtov.

Zároveň o samosprávach Matovič hovorí, že strašia, pretože ich príjmy majú v nasledujúcich rokoch rásť - aj keď pomalšie, ako očakávali.

Je to len čiastočná pravda. Samosprávam v tomto čase rekordne stúpajú aj výdavky. Budúci rok sa napríklad očakáva, že len výdavky na energie im narastú o 200 miliónov eur.

V posledných rokoch im pribudli aj nové povinnosti, na ktoré nedostali doteraz od štátu žiadne peniaze: majú dofinancovať školy a sociálne služby alebo sa celoplošne starať o zimnú údržbu chodníkov.

Kým niektoré menšie obce stále vyčkávajú, ako to so zákonom dopadne, mestá a väčšie dediny už začínajú robiť prepočty, o koľko peňazí prídu a ako uberú zo služieb občanom.

Kedy Heger zastaví Matoviča: Heger stále neprevzal naplno svoju premiérsku pozíciu, a preto sa v nej z času na čas vyvaľuje Matovič. A tak jej imidž ďalej devastuje a postupne sa doťahuje na Roberta Fica, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Heger stále neprevzal naplno svoju premiérsku pozíciu, a preto sa v nej z času na čas vyvaľuje Matovič. A tak jej imidž ďalej devastuje a postupne sa doťahuje na Roberta Fica, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Život v blázinci: Postrehy, že skutočným premiérom, ktorý riadi aj toho formálneho, je minister financií, čosi hovoria, ale úplne do terča netriafajú. Keby Matovičovi nápady ozaj prechádzali, žili by sme v blázinci už podstatne skôr, píše Peter Schutz.

Kauza Dobytkár: Chcel vraj chovať včely, obžalovali ho z riadenia práčky peňazí

Jeden z obžalovaných v kauze Dobytkár Milan Kopriva. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo kúpil dve firmy, ktoré sa venovali agroprojektom, keď sám o tejto oblasti nič nevedel? Prečo si potom zakladal viaceré bankové účty a vyberal státisíce v hotovosti bez zjavného ekonomického zmyslu?

Aj na takéto otázky musel vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde odpovedať podnikateľ Milan Kopriva, obžalovaný po policajnej akcii Dobytkár. Vinu popiera a senát presviedčal, že len štandardne podnikal. Prokurátor aj sudcovia sa ho potom asi tri hodiny pýtali na jeho podnikateľské aktivity, ktoré štandardne nepôsobili.

Koprivov výsluch bol dôležitý, lebo aj so svojím spolupracovníkom Ľubomírom Krivočenkom boli podľa obžaloby v korupčnej schéme akýmisi prostredníkmi a práčkou na úplatky. Využíval na to údajne firmu Poragro.

Organizovaná skupina tak v rokoch 2012 až 2019 podľa prokuratúry vybrala a zlegalizovala viac ako 3,7 milióna eur z eurofondov, ktoré rozdávala Pôdohospodárska platobná agentúra.

Na vrchole reťazca boli podľa obžaloby do volieb 2016 Norbert Bödör a po voľbách Martin Kvietik blízky SNS, ktorí si nechávali časť z vybraných úplatkov. Na ďalšom pojednávaní 17. júna by sa mal už na rad dostať práve Kvietik.

Rezník môže vyťažiť zo sporov: Jaroslav Rezník omietol opakovane odpovedať na otázku, od ktorej z parlamentných strán očakáva podporu vo voľbách nového šéfa RTVS. Generálny riaditeľ RTVS síce nie je medzi ôsmimi kandidátmi favoritom, pre neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na jednom mene sa však z Rezníka stáva čierny kôň volieb.

Jaroslav Rezník omietol opakovane odpovedať na otázku, od ktorej z parlamentných strán očakáva podporu vo voľbách nového šéfa RTVS. Generálny riaditeľ RTVS síce nie je medzi ôsmimi kandidátmi favoritom, pre neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na jednom mene sa však z Rezníka stáva čierny kôň volieb. NAKA obvinila šéfa Tiposu: Generálneho riaditeľa štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Mareka Kaňku obvinila NAKA spolu s ďalšími 24 osobami a šiestimi firmami pre podozrenie z majetkovej trestnej činnosti. Akcia má súvisieť s biznisom s pohonnými látkami, daňovými trestnými činmi a s praním špinavých peňazí.

Generálneho riaditeľa štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Mareka Kaňku obvinila NAKA spolu s ďalšími 24 osobami a šiestimi firmami pre podozrenie z majetkovej trestnej činnosti. Akcia má súvisieť s biznisom s pohonnými látkami, daňovými trestnými činmi a s praním špinavých peňazí. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 194 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 049 testov. V nemocniciach aktuálne leží 116 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Ukrajinská novinárka: Uctievanie Zelenského môže uškodiť ukrajinskej budúcnosti

Oľga Rudenko je šéfredaktorkou webu Kyiv Independent. (zdroj: GLOBSEC)

Vzťahy vlády Volodymyra Zelenského a ukrajinských médií neboli pred vojnou ideálne. Po nátlaku majiteľov anglických novín Kyiv Post odišla väčšina reportérov a len pol roka pred vojnou založili web Kyiv Independent. Dnes slúži pre mnohých cudzincov ako hlavný zdroj informácií z Ukrajiny.

Jeho šéfredaktorka Oľga Rudenko, ktorá prišla do Bratislavy na konferenciu Globsec, hovorí, že ani oni nedokážu byť ako novinári neutrálni či prečo je zbytočné pomáhať v šírení motivačnej propagandy.

„Nechceme šíriť klamstvá, máme šíriť fakty a možno názory, ak sú podložené. Nebudeme zverejňovať legendy na pozdvihnutie ducha, to nie je naša práca. Rozumiem, že pre niekoho to práca je a že aj takéto legendy majú svoj zmysel. Lenže čistá pravda tu stačí – príbehy o tom, čo Ukrajinci robia počas tejto vojny, nepotrebujú žiadne prifarbovanie,“ hovorí Rudenko.

A či má obavy z budúcnosti slobodných médií po skončení vojny? „Prezident mesiace žije v atmosfére neustáleho uctievania a chvály zo zahraničných médií, kým miestne médiá nemajú čas kontrolovať všetky kroky, ktoré robí. Na to si ľahko zvyknete a môže to zanechať stopy a uškodiť aj slobode prejavu na Ukrajine. Neviem si predstaviť, či z tohto piedestálu zostúpi,“ varuje.

Ukrajinský spravodaj: Ozbrojené sily Ukrajiny podnikli dva nálety na zoskupenie ruských síl v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Zasiahli tri nepriateľské muničné sklady. Pri útokoch zahynulo 30 ruských vojakov a bolo zničených niekoľko kusov techniky. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ozbrojené sily Ukrajiny podnikli dva nálety na zoskupenie ruských síl v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Zasiahli tri nepriateľské muničné sklady. Pri útokoch zahynulo 30 ruských vojakov a bolo zničených niekoľko kusov techniky. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Putinova bezočivosť je neodpustiteľná: Z armády odchádzal James Heappey s hodnosťou majora, po vojenských skúsenostiach z afganského Kábulu či Helmandu vstúpil do politiky a stal sa z neho britský minister pre ozbrojené zložky. V rozhovore pre SME opisuje, ako by Spojené kráľovstvo reagovalo, ak by Slovensko zasiahla ruská raketa, aké zbrane Briti Kyjevu nedodajú a akú najväčšiu chybu urobil Putin na Ukrajine.

Z armády odchádzal James Heappey s hodnosťou majora, po vojenských skúsenostiach z afganského Kábulu či Helmandu vstúpil do politiky a stal sa z neho britský minister pre ozbrojené zložky. V rozhovore pre SME opisuje, ako by Spojené kráľovstvo reagovalo, ak by Slovensko zasiahla ruská raketa, aké zbrane Briti Kyjevu nedodajú a akú najväčšiu chybu urobil Putin na Ukrajine. Rozhoduje sa o osude Donbasu: Brutálna bitka o Severodoneck, ktoré ruské sily delostreleckými útokmi takmer úplne zničili, rozhodne o ďalšom osude Donbasu na východe Ukrajiny. "Toto je veľmi brutálna bitka, veľmi tvrdá, možno jedna z najťažších v tejto vojne," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Brutálna bitka o Severodoneck, ktoré ruské sily delostreleckými útokmi takmer úplne zničili, rozhodne o ďalšom osude Donbasu na východe Ukrajiny. "Toto je veľmi brutálna bitka, veľmi tvrdá, možno jedna z najťažších v tejto vojne," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Boje o Severodoneck vrcholia: Severodoneck je po krutých bojoch z veľkej časti pod ruskou kontrolou. Informoval o tom gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Susedné mesto Lysyčansk zároveň podľa jeho slov utrpelo nesmierne škody.

Severodoneck je po krutých bojoch z veľkej časti pod ruskou kontrolou. Informoval o tom gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Susedné mesto Lysyčansk zároveň podľa jeho slov utrpelo nesmierne škody. Pomohlo by západné delostrelectvo: Delostrelectvo dodané Západom by mohlo donútiť ruské sily k ústupu zo Severodonecka. "Delostrelectvo s ďalekým dosahom by malo dokázať vyčistiť mesto za dva až tri dni," vyhlásil Hajdaj. "Rusi sa držia svojej primitívnej taktiky. Pália z ťažkého delostrelectva a potom sa pokúšajú o prienik. Rovnaký postup zvolili v Rubižnom a Popasnej," dodal Hajdaj.

Delostrelectvo dodané Západom by mohlo donútiť ruské sily k ústupu zo Severodonecka. "Delostrelectvo s ďalekým dosahom by malo dokázať vyčistiť mesto za dva až tri dni," vyhlásil Hajdaj. "Rusi sa držia svojej primitívnej taktiky. Pália z ťažkého delostrelectva a potom sa pokúšajú o prienik. Rovnaký postup zvolili v Rubižnom a Popasnej," dodal Hajdaj. Západné dodávky zbraní meškajú: Ukrajina denne prichádza až o stovku zabitých a 500 ranených vojakov, vyhlásil minister obrany Oleksij Reznikov. Vyjadril tiež nespokojnosť s rýchlosťou dodávok západných zbraní a ich množstvom, súčasne však poďakoval krajinám, ktoré tieto zbrane poskytujú.

Ukrajina denne prichádza až o stovku zabitých a 500 ranených vojakov, vyhlásil minister obrany Oleksij Reznikov. Vyjadril tiež nespokojnosť s rýchlosťou dodávok západných zbraní a ich množstvom, súčasne však poďakoval krajinám, ktoré tieto zbrane poskytujú. Trest smrti pre žoldnierov: Najvyšší súd Ruskom podporovanej samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky odsúdil na trest smrti dvoch Britov a jedného Maročana, ktorých zajali počas bojov na Ukrajine. Súd mužov uznal za vinných z podniknutia krokov smerujúcich k násilnému zvrhnutiu moci.

Najvyšší súd Ruskom podporovanej samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky odsúdil na trest smrti dvoch Britov a jedného Maročana, ktorých zajali počas bojov na Ukrajine. Súd mužov uznal za vinných z podniknutia krokov smerujúcich k násilnému zvrhnutiu moci. Protiofenzíva pri Chersone: Ukrajinská armáda opätovne získala časť územia po úspešnej protiofenzíve pri meste Cherson, uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Ďalšie podrobnosti nezverejnilo, no tvrdí, že ruskí vojaci „utrpeli straty na živej sile a technike“. Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré Rusko obsadilo.

Ukrajinská armáda opätovne získala časť územia po úspešnej protiofenzíve pri meste Cherson, uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Ďalšie podrobnosti nezverejnilo, no tvrdí, že ruskí vojaci „utrpeli straty na živej sile a technike“. Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré Rusko obsadilo. Putin sa prirovnal k Petrovi Veľkému: Ruský prezident Vladimir Putin sa prirovnal k Petrovi Veľkému a hovoril o potrebe „vziať si späť (územie) a brániť sa“. Na stretnutí s mladými podnikateľmi v Moskve tiež Putin prirovnával založenie Petrohradu spomenutým panovníkom k anektovaniu území svojou vládou.

Chcete kupovať byt ako investíciu? Toto je päť rizikových typov nehnuteľností

Ilustračné foto (zdroj: TASR)

Keď pred pár týždňami Štatistický úrad SR zverejnil hodnotu inflácie za apríl, skonštatoval, že také vysoké čísla sme na Slovensku nemali od júna 2000. V apríli vzrástla inflácia medzimesačne z 10,4 na 11,8 percenta.

Aj preto sa mnoho ľudí, ktorí držia na účtoch vyšší objem peňazí, pozerá po tom, kam by ich investovalo, aby ochránilo svoje úspory. Jednou z možností je nákup nehnuteľnosti.

Podľa analytikov ide o konzervatívnu formu investovania, napriek tomu to nie je jednoduché. Aj v tomto prípade sa môžete popáliť. Nie každá nehnuteľnosť si dokáže dlhodobo uchovať hodnotu a pri cenových korekciách sa môže výrazne prepadnúť. Na čo si teda dať pri výbere investičnej nehnuteľnosti pozor?

Ako upravovali cenníky developeri: INDEX sa najväčších rezidenčných developerov na slovenskom trhu spýtal, ako sa vyrovnávajú s nárastom cien a ako museli zvýšené náklady premietnuť do cenníkov.

Zdražovanie na pumpách sa nezastaví: Cena ropy už prelomila hranicu 123 dolárov za barel, čo je najviac od apríla 2011. Očakávať tak lacnejšie tankovanie na slovenských pumpách v najbližších týždňoch nie je možné. Na niektorých čerpačkách už benzín prelomil úroveň 1,90 eura za liter.

Podiel zaplatenej dane z príjmov je každý rok významným príjmom pre neziskovky, ktoré sú súčasťou zoznamu prijímateľov. V roku 2021 dostali prijímatelia asignačnej dane najviac prostriedkov za posledných trinásť rokov. V analýze Finstatu sa venujeme aj použitiu získaných prostriedkov. Zákaz spaľovacích motorov: Európsky parlament schválil návrh, ktorý by mal od roku 2035 zakázať predaj nových osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacími motormi. Opatrenie sa netýka ojazdených áut a bude ešte predmetom ďalšieho únijného vyjednávania.

Podiel zaplatenej dane z príjmov je každý rok významným príjmom pre neziskovky, ktoré sú súčasťou zoznamu prijímateľov. V roku 2021 dostali prijímatelia asignačnej dane najviac prostriedkov za posledných trinásť rokov. V analýze Finstatu sa venujeme aj použitiu získaných prostriedkov. Zákaz spaľovacích motorov: Európsky parlament schválil návrh, ktorý by mal od roku 2035 zakázať predaj nových osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacími motormi. Opatrenie sa netýka ojazdených áut a bude ešte predmetom ďalšieho únijného vyjednávania.

Ako kohúti na pieskovisku. Dostanú sa Buček, Kelemen a Regenda do NHL?

Pavol Regenda oslavujúci strelený gól na majstrovstvách sveta. (zdroj: TASR)

Nemajú už osemnásť rokov a nikto ich nikdy nedraftoval, napriek tomu dostali šancu prebojovať sa do NHL. Posledná sezóna vyniesla trom slovenským hokejistom dvojcestné kontrakty s klubmi najprestížnejšej hokejovej ligy sveta.

Aká je ich šanca, že si v budúcom roku zahrajú v prvom tíme? Miloš Kelemen, Pavol Regenda a Samuel Buček sú už len krok od naplnenia sna mnohých hokejistov. NHL je blízko, no zároveň ešte stále ďaleko.

„Všetci traja sú starší. Adaptácia na hru v AHL alebo v prvom tíme bude pre nich jednoduchšia, pretože sú už zrelí mentálne aj fyzicky,“ zhodnotil bývalý asistent generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Oto Haščák, ktorý už pôsobí ako športový riaditeľ klubu HC Slovan Bratislava.

Koľko dostanú kluby za hráčov: Vo futbale sa už roky točia pri prestupoch hráčov stovky miliónov eur. V hokeji je situácia úplne odlišná. Sportnet zisťoval, koľko dostanú slovenské hokejové kluby za hráčov, ktorých angažovali kluby NHL.

Krk žiráf je úžasná sexuálna zbraň. Jeho dĺžku neovplyvnila iba potrava

Darwin hovoril, že krk žiráf vznikol ako odpoveď na súboje o potravu. (zdroj: Adobe Stock)

Žirafy majú zvláštny spôsob súbojov. Samce pri ňom používajú silný krk ako zbraň a udierajú do seba. Silu znásobujú zhrubnuté lebečné kosti a kostnaté výrastky na hlave (osikony), ktoré vyzerajú ako rožky. Evolúciu žirafích krkov podľa odporcov Darwinovej hypotézy spustil práve tento súboj o samice.

Zástancami hypotézy, že súťaživé dvorenie viedlo k dlhým krkom, sú aj autori nového výskumu. "Je to skvelý príbeh o úžasnej sexuálnej zbrani," hovorí pre Science evolučný biológ Ted Stankowich, ktorý na výskume nepracoval.

Svoje tvrdenia vedci podporujú analýzou kostí nezvyčajného žirafovitého tvora, ktorý žil pred sedemnástimi miliónmi rokov sa severozápade Číny. Dávne zviera malo silné a veľmi zložité stavce a na temene hlavy veľký diskovitý kostný výrastok, ktorý bol pravdepodobne pokrytý kožou podobne ako výrastky u žiráf.

Vyzeralo to, že hlava aj krk tohto prežúvavca boli uspôsobené na súboje hlavou, dokonca najlepšie zo všetkých známych stavovcov.

Ako správne jesť med: Na Slovensku máme jedných z najlepších výskumníkov medu v Európskej únii. Vedie ich molekulárny biológ Juraj Majtán. Spolu s kolegyňami vedkyňami v Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied skúmajú vplyv medu na rany a tiež jeho antibakteriálne účinky.

Na Slovensku máme jedných z najlepších výskumníkov medu v Európskej únii. Vedie ich molekulárny biológ Juraj Majtán. Spolu s kolegyňami vedkyňami v Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied skúmajú vplyv medu na rany a tiež jeho antibakteriálne účinky. Skvelý smartfón s minimom inovácií: Galaxy A52s či A52 v 4G a 5G verzii sa predávali vynikajúco a dokonca patrili medzi najobľúbenejšie aj v ponuke lokálnych operátorov. Samsung tak pri nástupcovi v podobe A53 stavil na istotu, aj keď možno až zbytočne konzervatívnu.

Galaxy A52s či A52 v 4G a 5G verzii sa predávali vynikajúco a dokonca patrili medzi najobľúbenejšie aj v ponuke lokálnych operátorov. Samsung tak pri nástupcovi v podobe A53 stavil na istotu, aj keď možno až zbytočne konzervatívnu. Webbov teleskop zasiahli mikrometeority: Segment primárneho zrkadla Webbovho teleskopu - najvýkonnejšieho vesmírneho ďalekohľadu, aký bol kedy postavený - zasiahli v období medzi 23. a 25. májom mikrometeority. Teleskop však stále pracuje na úrovni, ktorá presahuje všetky požiadavky na jeho fungovanie v obvyklej prevádzke.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vladimíra Marcinková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na situáciu v koalícii? Aký má zmysel odchádzať od stola? Aké vidí riešenie súčasného konfliktu v koalícii? A kde sú jej osobné červené čiary? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS Vladimírou Marcinkovou.

Podcasty SME

Index: Niektoré odbory sa za desať rokov doslova scvrkli. O tie humanitné je najväčší záujem

Niektoré odbory sa za desať rokov doslova scvrkli. O tie humanitné je najväčší záujem Ľudskosť: Súdny lekár po návrate z Ukrajiny: Bolo to ako v dokumente o druhej svetovej vojne

Súdny lekár po návrate z Ukrajiny: Bolo to ako v dokumente o druhej svetovej vojne Kvantum ideí: Filozofia čiernych dier

Karikatúra

Problém vyriešený. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Paradajkové gazpacho. (zdroj: Fotolia)

Krémové, číre aj studené. Vyskúšajte najlepšie letné polievky.

Voľný čas

