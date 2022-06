V rámci podujatia Naše mesto skrášlia Slovensko tisíce dobrovoľníkov

Projekt Nadácie Pontis je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.

Do projektu sa zapojí asi 9000 dobrovoľníkov. (Zdroj: Martina Mlčúchová/Nadácia Pontis)

BRATISLAVA. Tisíce ľudí sa rozhodli využiť svoj čas na vylepšenie a skrášlenie Slovenska v rámci podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od piatka počas nasledujúceho týždňa strávi takmer 9-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v 48 mestách po celom Slovensku prácou v školách, komunitných centrách či zveľadením lesov, parkov a hradov.

Projekt Naše mesto Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.

Tento rok sa koná už po šestnásty raz.

Aktuálne sa doň zapája 8 820 dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slovensku.

Pomôžu dokopy 216 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.

„Naše Mesto je ideálna vstupná brána do sveta dobrovoľníčenia. Okrem dobrého pocitu z toho, že firemní dobrovoľníci pomôžu tam, kde by si to organizácie či školy inak mohli dovoliť len s veľkou námahou, zažijú aj príjemný teambuilding s kolegami, vyvetrajú hlavy a vymenia na chvíľu kancelárie či home office za exteriér,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Do projektu sa prvý krát zapojila botanická záhrada v Košiciach, v ZOO Bratislava sa dobrovoľníci pustia do oplotenia pre gibony, makaky či výbehu pre antilopy.

V Klube železničných modelárov so železničnou expozíciou v Martine pomôžu dobrovoľníci očistiť exponáty aj obnoviť železničný vodný žeriav. Pomoci sa celkovo dočká aj 19 hradov a pamiatok, medzi nimi aj Devín, Hračovský hrad či Zoborský kláštor.

Medzi najpopulárnejšie aktivity Nášho Mesta dlhodobo patrí čistenie prírody. Dobrovoľníci vyrazia do lesov, parkov či dokonca k riekam a potokom, aby uľavili životnému prostrediu.

Zoznam všetkých aktivít nájdete tu.