Dobré ráno: Neuveríte, ale nový Top Gun je dobrý film

Ako film o letcoch zmenil americkú kinematografiu.

Zdá sa, že to môže byť prvý film Toma Cruisa s miliardovými tržbami. Na nový Top Gun sa čakalo viac ako tridsať rokov a už verejnosť rozdeľuje: jedni hovoria, že je to vlastne skvelý oddychový film, iní zase, že je to hlúpy a zbytočný hollywoodsky blockbuster.

Chvália sa letecké scény aj hania dialógy. Film je ale svojim spôsobom aj vyvrcholením kariéry Toma Cruisa a na krátky okamih sa v ňom objaví aj Val Kilmer.

Čo Top Gun znamenal a znamená pre ich kariéry, čo tento film hovorí o našom vkuse aj vkuse Hollywoodu a je to jednoducho dobré kino?

Tomáš Prokopčák sa pýta Kristíny Kúdelovej.

Zdroj zvukov: Paramount Pictures, TBS, The late late show with James Corden

Krátky prehľad správ

Milión eur v hotovosti, ktoré ponúkal vtedajší premiér Robert Fico po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal zabezpečiť Norbert Bödör. Mal tak vypovedať bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Bödör to podľa portálu Aktuality odmieta.

NAKA obvinila šéfa Tiposu Mareka Kaňku . Kauza sa týka biznisu s pohonnými hmotami, Kaňka predtým totiž pôsobil vo firme Oliva Group, pri ktorej odhalili daniari viaceré podozrenia v sérii obchodov s filtrami na čistenie vody. Vyšetrovateľ počas akcie Voz obvinil 25 fyzických osôb, kauza má súvisieť s daňovými trestnými činmi a s praním špinavých peňazí.

Európska centrálna banka v júli prvý raz po jedenástich rokoch zvýši základnú úrokovú sadzbu. Nasledovať teraz budú národné banky i ostatné banky, ďalšie zvyšovanie úrokov by mohlo byť v potom septembri. Podľa ECB je veľkou výzvou najmä inflácia, ktorá v máji v eurozóne medziročne stúpla na 8,1 percenta, najviac od roku 1997.

Potravinová kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine môže trvať roky. Upozorňuje na to Svetová obchodná organizácia, ktorá dodáva, že nedostatok pšenice a hnojív môžu osobitne tvrdo postihnúť africké krajiny. Ceny pšenice pritom medziročne stúpli o 59 percent, slnečnicový olej zdražel o 30 percent a kukurica o 23 percent, keďže Ukrajina a Rusko sú kľúčovími exportérmi týchto surovín.

Mikroplasty našli prvý raz aj v čerstvom snehu na Antarktíde. Už ani antarktický sneh nemožno považovať automaticky za čistý, naopak, je znečistený ľudskou činnosťou. Mikroplasty pritom vedci objavili aj v morských hlbinách, v potravinových reťazcoch či v telách a v krvi ľudí.

Odporúčanie

Takmer po desiatich rokov sa s novou sériou vrátila skvelá dánska politické dráma Borgen. Znalci prostredia hovorievajú, že tento seriál má – možno hneď po satire Yes Minister – najbližšie k realite reálneho politického zákulisia. Keďže tento raz už séria vznikala v spolupráci s Netflixom, je trochu zameraná na širšie medzinárodné publikum než prvé tri a mierne tým trpí aj scenár... no aj tak je Vláda mojim dnešným odporúčaním, určite ju vyskúšajte.

Podcasty denníka SME

