Strana Smer spustila zber podpisov pod referendum

Cieľom referenda by bol pád súčasnej vlády.

BRATISLAVA. Strana Smer oficiálne spustila petičnú akciu na zber podpisov pod referendum, počas ktorej chce vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov.

Následne chce strana požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o vyhlásenie referenda, ktorého cieľom by bol pád súčasnej vlády a viedla by aj k zmene ústavy SR. Predseda strany Smeru Robert Fico oznámil na dnešnej tlačovej konferencii aj referendové otázky.

Referendum sa má týkať otázky okamžitého pádu vlády a vyhlásenia predčasných parlamentných volieb.

„Prvá otázka bude znieť: Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? V druhej otázke sa pýtame, či ľudia súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR,“ vysvetlil Fico. Pripomenul, že ak by bolo referendum platné a väčšina opýtaných by na prvú otázku odpovedala kladne, vláda by musela okamžite podať demisiu.

Fico pripomenul, že strana už raz vyzbierala dosť podpisov na konanie referenda, prezidentka Zuzana Čaputová ale nechala referendové otázky preveriť Ústavným súdom SR. Ten skonštatoval, že referendová otázka nezodpovedala náležitostiam Ústavy SR.

„Tento nález ústavného súdu je prelomový, pretože stanovuje pravidlá o konaní predčasných parlamentných volieb, ktoré doteraz neboli presne nastavené. Vládna koalícia zneužíva tento nález, pretože dlhodobo odmieta pristúpiť k novelizácii Ústavy SR,“ povedal Fico.

Predseda Smeru povedal, že sa spolu so stranou Hlas, SNS a hnutím Republika rozhodli pripraviť spoločný petičný hárok. Fico doplnil, že zber podpisov sa bude uskutočňovať po mestách a dedinách formou podpisových zberových miest, keďže pandemické opatrenia už prakticky neexistujú.

„Vymyslíme mechanizmus, ktorý nám čo najrýchlejšie zabezpečí vyzbieranie 350-tisíc podpisov,“ povedal. Dodal, že ak sa podpisy podarí vyzbierať do konca júla či do 15. augusta, tak by sa referendum mohlo konať 29. októbra, keď sa konajú aj regionálne aj komunálne voľby.