Z preplnenej domoviny odišli. Holanďanky sa zamilovali do slovenského vidieka

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Fosílie plazov pomenoval po významných Slovákoch

Paleontológ Andrej Čerňanský rozpráva v rozhovore aj o tom, ako vyvrátil tvrdenia štúdie z roku 2020 o nájdení fosílie najmenšieho dinosaura na svete. Slovak paleontologist names reptiles after important historical figures

2. Nepodliehajte sprostým rečiam iných alebo vyššiemu veku. Ak niečo naozaj chcete, choďte za tým, hovorí slovenská fotografka z New Yorku

Slovensko-americká fotografka Nadezda Tavodova Tezgor hovorí o svojej práci, nájdení sa v New York City, fotení vojny na Ukrajine a snahe pomôcť tínedžerke z Charkova. Slovak photographer's love for Big Apple unfolded after taxi boy's "Welcome home, baby!"

Slovensko americká fotografka Nadezda Tavodova Tezgor pochádza zo Zvolena, ale žije v New York City. Na fotke s ukrajinským vojakom v Charkove v polovici mája 2022. (zdroj: Nadezda Tavodova Tezgor)

3. Voľby do VÚC, miest a obcí sa blížia. Voliť môžu aj cudzinci a cudzinky.

Okrem toho môžu byť aj volení. Brit Addy Akram je poslancom na východe už niekoľko rokov. In towns and regions, foreigners can have their say again in autumn



4. V taškách Európanov bude viac miesta vďaka jednej nabíjačke

Európska únia sa chystá znižovať elektrický odpad. Zavedie pravidlá, na základe ktorých už Európania nebudú potrebovať rôzne nabíjačky pre svoje malé zariadenia. Europeans to use a single charger for their small devicesc

5. Diváci na Slovensku sa môžu tešiť na minisériu o Pamele Anderson či hrdinku v okuliaroch

Disney Plus, strímovacia služba, prichádza na Slovensko 14. júna. How much will people in Slovakia pay for Disney Plus?

Encanto je animovaný film, v ktorom hlavná hrdinka nosí okuliare. (zdroj: Disney+)

6. Holubica bude krajšia

Dielo Karola Lacka v bratislavskej Petržalke čaká renovácia. Iconic statue in Petržalka to be restored

7. Jedna z najstarších pamiatok v rukách hlavného mesta ožije

Vodná veža nebude bratislavským solitérom. Pozrite si 3D prehliadku, ako by mala veža v budúcnosti vyzerať. New design of historic Bratislava monument chosen

8. Ako slovenskí vedci a Lomnický štít pomáhajú v projekte európskeho solárneho ďalekohľadu

Slovenskí vedci sa slnečnej fyzike venujú už od roku 1943. Slovak astronomers key to new European Solar Telescope

9. Bude Dua Lipa, ukrajinský balet, aj keramické trhy

Britská popová hviezda sa predstaví na bratislavskom festivale tento víkend. Prečítajte si najnovší prehľad o slovenskej kultúre a cestovaní po krajine. Weekend: Slovakia’s most beautiful book is about Christmas

10. Utiekli z preplneného Holandska do tichého údolia na juhu Slovenska

Holanský pár Yvon a Sabine van der Laan si kúpili starú farmičku, zrekonštruovali ju a dnes vítajú hostí zo Slovenska a Holandska. Dutch couple living farming dream in southern Slovakia

