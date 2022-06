Pellegrini je už najdôveryhodnejším politikom, preskočil aj Čaputovú

Matovič má ďalší rekord v nedôvere.

BRATISLAVA. Predseda Hlasu Peter Pellegrini od parlamentných volieb v roku 2020 po prvýkrát v prieskume dôveryhodnosti preskočil prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Naopak líder OĽaNO Igor Matovič znovu prekonal rekord v nedôvere oslovených.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza na vzorke 889 respondentov.

Pellegrini rastie, pretože sa vo verejnej debate nevyhraňuje a stavia sa niekde do stredu hoci je to alibizmus, tvrdí sociológ Michal Vašečka v rozhovore pre SME.

"Pritom Pellegrini nerobí nič iné, len zosumarizuje to, čo povedali iní a potom vyhlási, že on je niekde v strede. Intelektuálne je to nedostatočné až nepoctivé, ale na ľudí to funguje," povedal Vašečka.

Fanúšikov má všade

Pellegrini mal v poslednom februárovom prieskume dôveru 39 percent a nedôveru 59 percent a odvtedy výraznejšie narástol na dôveryhodnosť 44 percent a nedôveru 53 percent.