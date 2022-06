Dobré ráno: Matovič drží učiteľov ako rukojemníkov svojich sporov

Učitelia idú do ulíc, budú ich tisíce.

Učitelia idú do ulíc. Už v stredu budú protestovať na Námestí SNP a pochodovať plánujú až k parlamentu. Žiadajú zvýšenie platov o 10 percent. Nástupný plat učiteľa je nižší ako nástupný plat predavača v potravinách.

Koalícia sa pritom zasekla na vlastných sporoch, a učitelia sú rukojemníkmi Igora Matoviča a jeho hádok s SaS.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému rozprávala s redaktorom denníka SME Martinom Vančom.

Krátky prehľad správ

OSN varuje, že Somálsku hrozí opäť hladomor. Územie východnej Afriky zažíva štvrtý rok po sebe obdobie extrémneho sucha. Ak bude aktuálna situácia pretrvávať, Svetový potravinový program varuje, že do konca roka bude trpieť akútnym hladom až 20 miliónov ľudí.

Vedci po prvýkrát našli mikroplasty v čerstvom antarktickom snehu. Výskum odhalil v priemere 29 mikroplastových častíc na liter roztopeného snehu. Štúdia novozélandských výskumníkov tak poukazuje na rozsah plastového znečistenia, ktoré je už realitou aj v tých najodľahlejších častiach sveta.

Osobitný výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pripísal vinu za útok na Kapitol z januára 2021 bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podľa vyšetrovateľov tak nešlo o samovoľný čin ale pokus o prevrat. Očakáva sa, že záverečnú správu zverejnia na jeseň.

The Atlantic zverejnil pekný longread o priateľstve. Vyšlo z toho šesť vecí, ktoré posilňujú dobré priateľstvá. Ak nejaké máte, a chcete si ich udržať, alebo nemáte, a chcete ich získať, môj zaujímavý tip na záver je článok The Atlantic The six forces that fuel friendship.

