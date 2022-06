Ranný brífing: Ľuďom vyhovuje festival alibizmu, klaunovstvo sa im už hnusí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Šéf Hlasu Peter Pellegrini preskočil v prieskume dôveryhodnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dalo sa to očakávať, hovorí sociológ Michal Vašečka a dopĺňa, že nie malému počtu ľudí Pellegriniho festival alibizmu vyhovuje. Naopak Igor Matovič v prieskume dosiahol nový rekord v nepopularite. Aj Vašečka pripúšťa, že OĽaNO by politicky pomohlo, ak by sa ho zbavili. Navyše ho považuje za veľké ohrozenie pre demokratickú, slušnú a prosperujúcu budúcnosť Slovenska.

Učitelia idú do ulíc. Už v stredu budú protestovať na námestí SNP a pochodovať plánujú až k parlamentu. Žiadajú zvýšenie platov o desať percent. Nástupný plat učiteľa je nižší ako nástupný plat predavača v potravinách. Koalícia sa pritom zasekla na vlastných sporoch, a učitelia sú rukojemníkmi Igora Matoviča a jeho hádok s SaS. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pellegrini je už najdôveryhodnejším politikom, preskočil aj Čaputovú

Predseda Hlasu Peter Pellegrini a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Predseda Hlasu Peter Pellegrini od volieb 2020 po prvýkrát v prieskume dôveryhodnosti preskočil prezidentku Zuzanu Čaputovú. Prieskum robila agentúra Focus pre televíziu Markíza na vzorke 889 respondentov.

Kým v poslednom februárovom prieskume mal Pellegrini dôveru 39 percent opýtaných, výraznejšie narástol na 44 percent.

Zuzana Čaputová sa presunula na druhé miesto, pretože od februára stagnuje na 42 percentách dôveryhodnosti. Výsledky prieskumu nie sú podľa sociológa Michala Vašečku prekvapujúce. „Bolo len otázkou času, kedy k tejto situácii dôjde,“ tvrdí v rozhovore pre SME Vašečka.

Naopak líder OĽaNO Igor Matovič znovu prekonal rekord v nedôvere oslovených „To, čo bolo pre niektorých príťažlivé v opozícii, je ťažko spracovateľné pri výkone moci,“ komentoval Matoviča Vašečka.

Čaputová to dokázala: Politici niekedy platia percentami za podporu správnej, ale nepopulárnej veci, ibaže pri Čaputovej si tak celkom nevieme spomenúť, ktoré z jej významnejších rozhodnutí by malo odohnať dovtedajších podporovateľov. Skôr sa zdá, že Čaputová si nevie poriadne vybrať svoju hru a vlastne ani šport, píše Peter Tkačenko.

Slovensku chýbajú sestry, ukrajinským odmietame predĺžiť ich pracovné povolenia

Na Slovensku je nedostatok zdravotníkov. Napriek tomu sestrám a lekárkam z Ukrajiny odmietame predĺžiť ich pracovné povolenie. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Sestra z Ukrajiny, ktorá pracuje v Národnom onkologickom ústave ako zdravotnícka asistentka, sa zrejme bude musieť vrátiť domov. Slovenský úrad práce jej odmietol predĺžiť pracovné povolenie. Ministerstvo práce to odôvodňuje tým, že ústav 20 dní pred uplynutím platnosti jej povolenia nenahlásil jej miesto úradu práce.

„Už to fyzicky nezvládam,“ hovorí sestra z Ukrajiny. Denník SME prosí, aby nezverejňoval jej meno, lebo sa bojí ďalších perzekúcií od našich úradov. Redakcia celé meno sestry pozná.

V podobnej situácii sa ocitli aj dve Ukrajinky, ktoré pracujú v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako pomocné pracovníčky. Jedna z nich je pritom lekárka.

Ministerstvo tvrdí, že pozícia pomocníka sa dá ľahko obsadiť ľuďmi zo Slovenska. Nemocnica tvrdí, že to nie je pravda. „Zaplátame s nimi dieru na trhu a potom im povieme: No tak ďakujeme veľmi pekne za pomoc. Majte sa a naspäť na Ukrajinu,“ vraví právnička Ukrajiniek Barbora Bali.

U Krajniaka by sa mali prebrať z letargie: Áno, pán minister. Keď sa tu niekto v rezorte práce nedokáže prebrať z letargie a vrátiť „pomocného pracovníka“ na zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, kam reálne patrí, zodpovednosť padá na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Vražda na internáte: Začalo sa to strohou správou polície o tom, že na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladá garda našli mŕtvu študentku. O týždeň neskôr policajti obvinili 21-ročného Volodymyra z toho, že svoju priateľku a spolužiačku zavraždil. Zvrat v prípade nastal po tom, čo sa mladík z Ukrajiny sám prihlásil na polícii a k vražde sa priznal.

Začalo sa to strohou správou polície o tom, že na bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladá garda našli mŕtvu študentku. O týždeň neskôr policajti obvinili 21-ročného Volodymyra z toho, že svoju priateľku a spolužiačku zavraždil. Zvrat v prípade nastal po tom, čo sa mladík z Ukrajiny sám prihlásil na polícii a k vražde sa priznal. Môžeme fungovať aj bez RTVS: Na rozdiel od svojich protikandidátov tvrdí, že RTVS nie je finančne poddimenzovaná. Kandidát na riaditeľa RTVS Vladimír Seman hovorí, že 147 miliónov eur, ktorými RTVS disponuje, sa rozdeľuje neefektívne. Kritizuje tiež centralizáciu telerozhlasu a navrhuje zriadenie ôsmich regionálnych štúdií.

Na rozdiel od svojich protikandidátov tvrdí, že RTVS nie je finančne poddimenzovaná. Kandidát na riaditeľa RTVS Vladimír Seman hovorí, že 147 miliónov eur, ktorými RTVS disponuje, sa rozdeľuje neefektívne. Kritizuje tiež centralizáciu telerozhlasu a navrhuje zriadenie ôsmich regionálnych štúdií. Prehľad nedeľných diskusií: Moderátor diskusnej relácie v televízii TA3 Richard Dírer sa verejne prihlásil ku gej orientácii a konfrontoval poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho s jeho návrhom zákona zakázať dúhové vlajky na budovách. „Špeciálne pre vás som si dal moje gay tričko. Aký máte s nami problém,“ pýtal sa Dírer poslanca Gyimesiho. Pozrite si prehľad diskusných relácií.

Moderátor diskusnej relácie v televízii TA3 Richard Dírer sa verejne prihlásil ku gej orientácii a konfrontoval poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho s jeho návrhom zákona zakázať dúhové vlajky na budovách. „Špeciálne pre vás som si dal moje gay tričko. Aký máte s nami problém,“ pýtal sa Dírer poslanca Gyimesiho. Pozrite si prehľad diskusných relácií. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 68 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 524 testov. V nemocniciach aktuálne leží 124 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Britov, ktorí roky bojovali za Ukrajinu, odsúdili separatisti na trest smrti. Je to taktika

Dvaja britskí občania a Maročan sedia za mrežami v súdnej sieni v neuznanej Doneckej ľudovej republike. (zdroj: TASR/AP)

Keď na Ukrajinu vo februári vpadli ruské vojská, dvojica Britov už mala za sebou niekoľkoročný pobyt v napadnutom štáte a zároveň dlhodobú službu v ukrajinskej armáde.

Dvadsaťosemročný Aiden Aslin z Newarku v grófstve Nottinghamshire si šesť mesiacov pred ruskou inváziou opätovne predĺžil zmluvu, ktorú podpísal s ukrajinskou námornou pechotou. V prípade Aslina išlo už o štvrtý rok služby pre ukrajinské ozbrojené zložky.

Predtým Brit bojoval po boku Kurdov proti teroristom z Islamského štátu v Sýrii. Spolu s jeho krajanom, štyridsaťročným Shaunom Pinnerom ho okupanti zajali v obliehanom Mariupoli.

Vo štvrtok si obaja muži vypočuli verdikt na súde v samozvanej Doneckej ľudovej republike, ktorej existenciu žiadny štát okrem Ruska neuznáva.

Britov odsúdili na trest smrti. Spolu s nimi hrozí poprava zastrelením aj Maročanovi Ibrahimovi Sadúnovi, ktorý tiež bojoval po boku ukrajinských vojakov proti ruskej agresii. Britskí predstavitelia sú však presvedčení, že aktuálny verdikt je zo strany okupantov do veľkej miery kalkulom.

Ešte pred súdnym procesom ruské propagandistické médiá zverejnili video so spútaným a viditeľne dobitým Aidenom Aslinom. Vojak vo vysielaní kremeľskej televízie prosil Borisa Johnsona, aby zabezpečil prepustenie proruského politika Viktora Medvedčuka, ktorý na Ukrajine čelí obvineniam z vlastizrady. Vladimir Putin je krstným otcom Medvedčukovej dcéry.

Milosť nedostanú: Na smrť odsúdení Briti sa môžu odvolať, ale milosť nedostanú, vyhlásil šéf doneckých separatistov Denis Pušilin. Podľa súdu separatistickej republiky sa Aiden Aslin a Shaun Pinner dopustili v bojoch závažných zločinov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: V Severodonecku sa opakuje scenár z Mariupoľa. Poslednou baštou obrancov prístavného mesta bol komplex oceliarní Azovstaľ, obrancovia Severodonecka zatiaľ stále kontrolujú jeho priemyselnú oblasť vrátane chemickej továrne Azot. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

V Severodonecku sa opakuje scenár z Mariupoľa. Poslednou baštou obrancov prístavného mesta bol komplex oceliarní Azovstaľ, obrancovia Severodonecka zatiaľ stále kontrolujú jeho priemyselnú oblasť vrátane chemickej továrne Azot. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Vojna má zatiaľ trvať do októbra: Ruská armáda sa podľa odhadov ukrajinskej vojenskej rozviedky pripravuje na dlhšiu vojnu na Ukrajine. Vojenskí experti amerického Inštitútu pre výskum vojny uviedli, že plány ruských ozbrojených síl sa predĺžili o ďalších 120 dní - do októbra tohto roka.

Ruská armáda sa podľa odhadov ukrajinskej vojenskej rozviedky pripravuje na dlhšiu vojnu na Ukrajine. Vojenskí experti amerického Inštitútu pre výskum vojny uviedli, že plány ruských ozbrojených síl sa predĺžili o ďalších 120 dní - do októbra tohto roka. Putinovo velebenie Petra Veľkého: Ruský prezident vyzval obyvateľov krajiny, aby boli jednotní a budovali na „hlbokých citoch patriotizmu" a „duchovných základoch", ktoré pretrvávajú počas histórie Ruska. Povedal to v prejave pri príležitosti Dňa Ruska, pričom opäť vzdal poctu Petrovi Veľkému.

Ruský prezident vyzval obyvateľov krajiny, aby boli jednotní a budovali na „hlbokých citoch patriotizmu" a „duchovných základoch", ktoré pretrvávajú počas histórie Ruska. Povedal to v prejave pri príležitosti Dňa Ruska, pričom opäť vzdal poctu Petrovi Veľkému. Zelenskyj nechcel počuť varovania: Americký prezident Joe Biden uviedol, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj pred ruskou inváziou na Ukrajinu "nechcel počúvať" varovania Ameriky. Tie sa spočiatku stretli s nedôverou a dokonca skrytou kritikou zo strany niektorých európskych spojencov.

Americký prezident Joe Biden uviedol, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj pred ruskou inváziou na Ukrajinu "nechcel počúvať" varovania Ameriky. Tie sa spočiatku stretli s nedôverou a dokonca skrytou kritikou zo strany niektorých európskych spojencov. Rusko nasadzuje všetku silu: Rusko sa pravdepodobne začalo pripravovať na nasadenie tretích práporov z niektorých bojových zoskupení, zatiaľ čo väčšina brigád bežne do operácií nasadzovala maximálne dva zo svojich troch práporov naraz. Tretie prápory v rámci brigád často nie sú plne obsadené a Rusko sa pravdepodobne bude musieť spoľahnúť na nových regrútov.

Rusko sa pravdepodobne začalo pripravovať na nasadenie tretích práporov z niektorých bojových zoskupení, zatiaľ čo väčšina brigád bežne do operácií nasadzovala maximálne dva zo svojich troch práporov naraz. Tretie prápory v rámci brigád často nie sú plne obsadené a Rusko sa pravdepodobne bude musieť spoľahnúť na nových regrútov. Vývoz obilia z Ukrajiny: Vývoz ukrajinského obilia sa uskutoční cez Poľsko a Rumunsko. Potvrdil to námestník ministra zahraničných vecí Dmytro Senik s tým, že Kyjev rokuje s pobaltskými štátmi o vytvorení tretieho koridoru.

Vývoz ukrajinského obilia sa uskutoční cez Poľsko a Rumunsko. Potvrdil to námestník ministra zahraničných vecí Dmytro Senik s tým, že Kyjev rokuje s pobaltskými štátmi o vytvorení tretieho koridoru. Rusi rozdávajú pasy: Rusko začalo s distribúciou pasov na okupovaných územiach južnej Ukrajiny. Doklady dostalo zatiaľ 23 obyvateľov mesta Cherson a 30 ľudí v Melitopoli. Štatistiky tak ukazujú, že Ukrajinci o ruský pas nemajú záujem.

Rusko začalo s distribúciou pasov na okupovaných územiach južnej Ukrajiny. Doklady dostalo zatiaľ 23 obyvateľov mesta Cherson a 30 ľudí v Melitopoli. Štatistiky tak ukazujú, že Ukrajinci o ruský pas nemajú záujem. Zničili základňu Wagnerovcov: Ukrajinská armáda zničila základňu ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny, tvrdí gubernátor Luhanskej oblasti s tým, že útok prežil iba jeden vojak. Dodal, že základňa ruských žoldnierov bola na štadióne v meste Kadijivka, ktoré proruskí separatisti obsadili v roku 2014.

Zo zahraničných webov:

Alza reaguje na hrozbu krízy. Nepredlžuje kontrakty, ľudia strácajú prácu

Alza patrí medzi najväčšie e-shopy nielen na Slovensku, ale aj Česku. (zdroj: Alza)

Kým časť podnikov doplácala na pandémiu a rátala straty, boli aj takí, ktorí na obmedzeniach získali. Víťazmi uplynulých dvoch rokov boli najmä internetoví predajcovia.

Dnes podľa prieskumov porovnávača cien Pricemania mnoho internetových predajcov zaznamenáva aj 50-percentné poklesy obratov. Prispel k tomu koniec pandémie, obavy z vojny, ale aj vysoká inflácia.

Najväčší slovenský e-shop Alza podľa informácií SME nepredlžuje zmluvy zamestnancom, ktoré zneli na určitý čas. Alza takýmto spôsobom vraj redukovala na Slovensku 60 pracovných miest a v Česku dokonca až tristo.

Hovorkyňa Alzy Daniela Chovancová prepúšťanie poprela, priznala však, že situácia nie je rovnaká ako po minulé roky. "Tempo náboru v súvislosti s aktuálnym ekonomickým vývojom klesá," uvádza pre INDEX s tým, že pracujú na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je udržať efektivitu rastu a fungovania firmy.

V krátkosti z ekonomiky:

Ekologická katastrofa po Sovietoch: Keď 21. júna 1991 opúšťal územie Česko-Slovenska posledný vojak okupačnej Sovietskej armády, pre krajinu to bol symbolický krok. Spoločnosť sa nádejala, že to najhoršie, čo priniesla invázia "priateľských vojsk", má za sebou. Nebola to vždy pravda. Napríklad na letisku v Sliači odchod Sovietskej armády odhalil ekologickú katastrofu.

Keď 21. júna 1991 opúšťal územie Česko-Slovenska posledný vojak okupačnej Sovietskej armády, pre krajinu to bol symbolický krok. Spoločnosť sa nádejala, že to najhoršie, čo priniesla invázia "priateľských vojsk", má za sebou. Nebola to vždy pravda. Napríklad na letisku v Sliači odchod Sovietskej armády odhalil ekologickú katastrofu. Orbán predražuje Slovákom letenky: Maďarská vláda Viktora Orbána pred niekoľkými dňami predstavila súbor nových daní zo zisku, ktoré od 1. júla majú platiť banky, energetické firmy, poisťovne, maloobchodné reťazce či letecké spoločnosti. Jedným z dotknutých sektorov sú letecké spoločnosti, od ktorých maďarská vláda žiada za každú letenku extra poplatok.

Maďarská vláda Viktora Orbána pred niekoľkými dňami predstavila súbor nových daní zo zisku, ktoré od 1. júla majú platiť banky, energetické firmy, poisťovne, maloobchodné reťazce či letecké spoločnosti. Jedným z dotknutých sektorov sú letecké spoločnosti, od ktorých maďarská vláda žiada za každú letenku extra poplatok. Spoje sa rušiť nebudú: Ministerstvo financií a ministerstvo dopravy sa dohodli na dofinancovaní vlakovej dopravy na rok 2022. Chýbajúcich 24 miliónov eur na prevádzku vlakov sa vykryje z kapitoly ministerstva dopravy. Občania na Slovensku sa tak nemusia obávať rušenia vlakových spojení.

Predĺži Sagan úspešnú sériu? Ešte nikdy neodchádzal naprázdno

Peter Sagan. (zdroj: Reuters)

Slovenský cyklista Peter Sagan prežíva sezónu, ktorá nemá v jeho kariére obdobu. Dá sa povedať, že po prestupe do tímu TotalEnergies sa zatiaľ viac trápil so zdravotnými problémami, ako pretekal.

V piatok sa po viac ako dvojmesačnej prestávke vrátil do súťažného kolotoča, keď premiérovo absolvoval švajčiarsku klasiku GP Kantons Aargau. Bol to iba jeho štrnásty pretekársky deň v tejto sezóne.

Rovnaký počet ich o takomto čase mal aj v roku 2020, pričom menovateľ týchto skutočnosti je v princípe rovnaký. Kým pandémia koronavírusu pred dvoma rokmi zrušila viaceré podujatia, tentoraz následky ochorenia Covid-19 spôsobili Saganove ťažkosti.

Po absolvovaní množstva vyšetrení a napokon aj vysokohorského sústredenia v Utahu sa opäť postaví na štart etapových pretekov, v ktorých histórii je už teraz zapísaný zlatými písmenami. Slovák vyhral na švajčiarskych cestách rekordných sedemnásť etáp a doposiaľ vyhral aspoň jednu etapu zakaždým, keď tu štartoval.

Dýcha aj je vďaka kanyle. Val Kilmer dlho popieral rakovinu, jeho návrat v Top Gun dojíma svet

Val Kilmer sa vrátil ako Iceman do filmu Top Gun: Maverick. (zdroj: IMDB)

Bude to jeho posledný film? "Je čas nechať to tak," hovorí Val Kilmer kolegovi Tomovi Cruisovi v pokračovaní Top Gun. Momentálne nie je v kinách väčšieho hitu, nadšene naň reagujú diváci aj kritici.

No pre mnohých fanúšikov nie je ani tak dôležitý film samotný, ako skôr tento jeden moment. Stretnutie ich dvoch po tridsiatich šiestich rokoch je jeho emočným vrcholom.

Pilot Pete Mitchell, prezývaný Maverick, a Tom Kazansky, prezývaný Iceman, boli kedysi veľkí rivali. Nemali sa radi a dlho si hľadali cestu k sebe. Ale v novom filme sú už blízki priatelia. Iceman má hodnosť admirála a pre Mavericka, večného kapitána, je veľkou oporou v nekompromisnom systéme americkej armády.

Ani Tom Cruise a Val Kilmer neboli v civile veľkí priatelia, ale hrali spolu vo filme, ktorý zásadne ovplyvnil ich životy. Vďaka nemu sa teraz znovu videli, ale je možné, že sa ako hereckí kolegovia videli naposledy.

V krátkosti z kultúry:

Plány kandidátov na šéfa RTVS: Už dnes predstavia ôsmi kandidáti na generálneho riaditeľa RTVS, ako si predstavujú budúcnosť tohto média. Uskutoční sa ich verejné vypočutie pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá. Viacerí hovoria o problémoch s financovaním RTVS, niektorí plánujú aj veľké inovácie.

Už dnes predstavia ôsmi kandidáti na generálneho riaditeľa RTVS, ako si predstavujú budúcnosť tohto média. Uskutoční sa ich verejné vypočutie pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá. Viacerí hovoria o problémoch s financovaním RTVS, niektorí plánujú aj veľké inovácie. Z Jurského parku ťaží veda i film: Keď Steven Spielberg vytváral Jurský park, asi netušil, že vypúšťa z fľaše ešte väčšieho džina ako jeho hrdina, milionár John Hammond, ktorý sa chcel na ostrove Isla Nublar hrať na boha. Nový film Jurský svet: nadvláda by to mal celé zavŕšiť. Aspoň taký je plán.

Keď Steven Spielberg vytváral Jurský park, asi netušil, že vypúšťa z fľaše ešte väčšieho džina ako jeho hrdina, milionár John Hammond, ktorý sa chcel na ostrove Isla Nublar hrať na boha. Nový film Jurský svet: nadvláda by to mal celé zavŕšiť. Aspoň taký je plán. Znásilňovanie ako božia vôľa: Nový dokument Modliť sa, poslúchať a neodvrávať z dielne Netflixu zobrazuje, ako vodca Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní v Spojených štátoch amerických dokázal vytvoriť mašinériu zneužívania dievčat, rozdeľoval rodiny a balamutil mysle, pričom svoje činy obhajoval božou vôľou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Pavel Ondek. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako prebiehali rokovania s ministrom financií? A zažil za desať rokov situáciu, keď minister financií aj školstva chcú ísť protestovať do ulíc s učiteľmi? Akú známku by dal tejto vláde? A čo hovorí na krúžkovné Igora Matoviča, ktoré prezidentka vrátila do parlamentu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom školských odborov Pavlom Ondekom.

