Stančík z OĽaNO: Matovičov balíček nepodporím, ak má prejsť hlasmi fašistov

Časť OĽaNO zvažuje revoltu proti predsedovi hnutia.

BRATISLAVA. Medzi poslancami OĽaNO sa schyľuje k najväčšej revolte proti predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi od volieb.

Viacerí z nich zavažujú, že podporia výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej k Matovičovmu zákonu, ktorý má zvyšovať dávky pre rodiny s deťmi. Niektorým prekáža aj to, že budú nútení hlasovať s extrémistami.

Podľa informácií SME z viacerých zdrojov by mohlo ísť o dvojciferný počet poslancov zo 48-členného klubu hnutia. Medzi nimi je aj jeden z najmladších poslancov parlamentu ANDREJ STANČÍK. "Ak by to malo prejsť len prispením hlasov fašistov, návrh nepodporím vôbec," tvrdí.

Matovič pritom svoj balíček týždne pretláča, vyhrocuje vzťahy v koalícii a odporcov nazýva protirodinnými politikmi.

Ak by parlament vyhovel prezidentke, v zákone by zostalo len zvyšovanie prídavkov a daňového bonusu od júla. Ďalšie zvyšovanie sľubované od januára 2023 by musel schváliť znova na jeseň.

Ak by parlament prelomil veto, prezidentka by poslala zákon na Ústavný súd. Dávky by síce od júla stúpli, no januárové zvyšovanie by bolo ohrozené. Sudcovia môžu napokon časť zákona považovať aj za protiústavnú.

Najväčšou potupou pre Matoviča by bolo, ak by parlament nedokázal zákon znova schváliť v žiadnej podobe. O rovnakom návrhu by mohol rokovať až za pol roka.

Ako sa vám pozeralo, keď Igor Matovič pretlačil zvyšovanie sociálnych dávok za 1,2 miliardy eur ročne za necelých sedem dní bez pripomienkovania?

Malo to byť lepšie, hoci to nie je jediný problém, ktorý táto vláda má. Áno, malo sa o tom aspoň v parlamente rokovať štandardne na dvoch schôdzach v priebehu dvoch mesiacov. Napriek tomu diskusia v nejakej forme prebehla.

Prezidentka nevidela dôvod, aby sa zrýchlene prijímalo aj zvyšovanie dávok od januára. Teraz jej môžete vyhovieť alebo prelomiť jej veto. Ako budete hlasovať?