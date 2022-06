Detská psychiatria sa zanedbávala desaťročia. Zmena príde až po roku 2025

Hraň patrí k obetiam nefungujúceho systému.

"Máme tu teraz chlapca závislého od psychoaktívnych látok, a keď sem prišiel, prežil kultúrny šok. Tam, kde žije, nemá tečúcu vodu a záchod a tu má bazény a stravu šesťkrát denne," hovorí primárka Detskej psychiatrickej liečebne Hraň Katarína Ackermanová. Opisuje prípad jedného z približne tristo detí, ktoré v zariadení ročne hospitalizujú.

Niet pochýb, že mnohí takíto pacienti a pacientky tu zažívajú vymoženosti, ktoré dovtedy nepoznali. K dispozícii majú bazény, saunu, komunitnú miestnosť, vonkajšie ihriská aj počítače a niektorí po prvý raz zažívajú pravidelný režim.

Napriek tomu ani takéto materiálne možnosti nestačia na to, aby zariadenie obstálo pri liečbe všetkých detí, ktoré v ňom boli v uplynulých rokoch hospitalizované. Z nich sa totiž viaceré sťažovali na porušovanie svojich práv alebo otázne postupy zavedené ešte v minulosti.

"Je to nádherné miesto, luxusne zariadená liečebňa, ktorá by bola krásnym miestom na doliečovanie detí s psychiatrickými diagnózami, ak by neplnila skôr úlohu sociálneho zariadenia pre deti z detských domovov, ktoré nezvládajú školské povinnosti a majú problémy so správaním," okomentovala liečebňu pred dvoma rokmi bývalá primárka Hrane a súčasná hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pedopsychiatriu Terézia Rosenbergerová.

Hraň je na Slovensku jedinou detskou psychiatrickou liečebňou, pričom štát oblasť duševného zdravia aj podľa samotného ministerstva zdravotníctva dlhé roky zanedbával.

Nejde však len o problém liečebne na východe Slovenska. Pri nej sa ale ukazuje, že v istých oblastiach môže byť aj obeťou dlhoročne nefungujúceho systému.