Z platu som si nemohol založiť rodinu, odišiel som. Päť príbehov učiteľov, ktorí prišli na protest

BRATISLAVA. Jeden z učiteľov odišiel zo školy, lebo si nemohol dovoliť zo svojho platu zabezpečiť rodinu, ďalší zvažuje, či sa mu finančne viac neoplatí nájsť si prácu v programátorstve.

"Bol som triedny učiteľ a mal som v pláne svoju triedu niekam posunúť. Ale uprostred mojej cesty som to musel stopnúť a vybrať si. Bola to pre mňa veľmi ťažká voľba," vraví bývalý učiteľ z bratislavskej strednej školy Michal Horváth, ktorý pre nízky plat prestal učiť. Stále však zvažuje, že by sa do triedy vrátil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V hlavnom meste, kde sú výdavky vyššie a s druhým dieťaťom na ceste, to však teraz do úvahy neprichádza. Aj on prišiel v stredu na protest zamestnancov školstva, ktorí už pol roka žiadajú od vlády vyššie platy o desať percent od júla.

Ani v deň, keď prišli do Bratislavy protestovať tisíce učiteľov a zamestnancov v školách, sa však minister financií Igor Matovič z OĽaNO a minister školstva Branislav Gröhling z SaS nedohodli na výraznejšom zvýšení.

Hoci pedagógovia z tribún vyzývali premiéra Eduarda Hegera, aby spor ministrov vyriešil, neodpovedal jasne, či sa platy v školstve budú zvyšovať ešte tento rok.

Po spoločnom rokovaní minister školstva oznámil iba to, čo už je známe od vlaňajšieho decembra - učitelia dostanú v júli tri percentá k platom s tým, že ministerstvo financií na to pošle rezortu školstva peniaze.

Matovič tak, ako sľúbil, už po druhý raz na vládu priniesol návrh, ktorý výraznejšie zvyšovanie platov v školstve podmieňuje zvýšením daní z tabaku, liehu či bohatých firiem. SaS však taký návrh už minulý týždeň vetovala.

"Sú ako deti," odkázal ministrovi financií a školstva učiteľ v základnej škole v Rakúsoch Tomáš Michalíček.

Denník SME prináša príbehy pedagógov, ktorí na protest prišli. Viacerí sa chcú zapojiť do štrajku v septembri, ak vláda ich požiadavky nesplní.

Júlia Gábiková (26)

(zdroj: Jozef Jakubčo)

Na účte jej pribudne mesačne zhruba 750 eur - ak si odpracovala aj nadčasy a zastupovala chýbajúce kolegyne. Júlia Gábiková je začínajúca učiteľka, ktorá vlani skončila päťročné vysokoškolské štúdium a v septembri nastúpila na prvý stupeň základnej školy v Martine. Dostala svoju vôbec prvú triedu - štvrtákov.

"Je to krásna práca, lebo po roku vidím progres, ktorý deti spravili. Ale suma, ktorou sme ohodnotení, sa mi zdá neprimeraná. Ako začínajúca učiteľka si často za vlastné peniaze vyrábam pomôcky pre deti - napríklad kartičky, ktoré pre žiakov dám zalaminovať," hovorí Gábiková.

Vlani cez leto Gábiková brigádovala ako čašníčka. Keď dostala od zákazníkov lepšie sprepitné, dokázala si zarobiť viac ako v súčasnosti, porovnáva.