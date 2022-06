Ranný brífing: Kollár bohato platil konšpirátorov, čo by za také ohodnotenie dali učitelia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Konšpiračným webom vyplatilo hnutie Sme rodina takmer 85-tisíc eur. Weby, ktoré po vypuknutí vojny na Ukrajine zablokovali, na oplátku písali o Sme rodina a Borisovi Kollárovi oslavné články.

Tisíce učiteľov protestovali v Bratislave za vyššie platy a vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby vyriešil spor ministrov financií a školstva. Tí sa nedohodli na výraznejšom zvýšení ich platov.

Našim trhom by mohla zatriasť služba Disney+, ktorá na Slovensko prišla tento týždeň. Nielen preto, že sú tam Hviezdne vojny a Simpsonovci, sú tam najmä rozprávky. Ako a či vôbec sa menia naše návyky a čo príchod Disney+ urobí s takým Netflixom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sme rodina platila Hlavným správam a Hlavnému denníku desaťtisíce

Predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: SITA)

Takmer 85-tisíc eur zaplatilo v minulom roku hnutie Sme rodina Borisa Kollára prevádzkovateľom konšpiračných webov Hlavné správy a Hlavný denník. Oba weby v minulom roku následne publikovali viacero pozitívne ladených článkov o Kollárovi a jeho hnutí. Žiadny z nich nebol označený ako inzercia.

Kollár reagoval na otázky SME tak, že strana si reklamu objednáva aj v iných médiách a Hlavné správy či Hlavný denník za problematické nepovažuje.

Národný bezpečnostný úrad pritom tieto médiá v marci zablokoval. Ich obsah považuje za šírenie dezinformácií a za istý typ hybridnej hrozby.

Blokovanie dezinformačných médií bolo reakciou na vojnu na Ukrajine a umožňoval to zákon, ktorý parlament prijal v skrátenom konaní koncom februára.

Za tento zákon hlasoval aj klub Sme rodina vrátane predsedu Borisa Kollára. Poslanci navyše predĺžili možnosť blokovať weby až do septembra.

Z platu si nemohol dovoliť založiť rodinu, odišiel. Príbehy učiteľov, ktorí prišli na protest

Pedagógovia, ktorí prišli na protest v Bratislave. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Jeden z učiteľov odišiel zo školy, lebo si nemohol dovoliť zo svojho platu zabezpečiť rodinu, ďalší zvažuje, či sa mu finančne viac neoplatí nájsť si prácu v programátorstve.

"Bol som triedny učiteľ a mal som v pláne svoju triedu niekam posunúť. Ale uprostred mojej cesty som to musel stopnúť a vybrať si. Bola to pre mňa veľmi ťažká voľba," vraví bývalý učiteľ z bratislavskej strednej školy Michal Horváth, ktorý pre nízky plat prestal učiť. Stále však zvažuje, že by sa do triedy vrátil.

V hlavnom meste, kde sú výdavky vyššie a s druhým dieťaťom na ceste, to však teraz do úvahy neprichádza. Aj on prišiel na protest zamestnancov školstva, ktorí už pol roka žiadajú od vlády vyššie platy o desať percent od júla.

Ani v deň, keď prišli do Bratislavy protestovať tisíce učiteľov a zamestnancov v školách, sa však minister financií Igor Matovič z OĽaNO a minister školstva Branislav Gröhling z SaS nedohodli na výraznejšom zvýšení.

Denník SME prináša príbehy pedagógov, ktorí na protest prišli. Viacerí sa chcú zapojiť do štrajku v septembri, ak vláda ich požiadavky nesplní.

Kto bude učiť vaše deti: Minister školstva sľúbil učiteľom trojpercentné zvýšenie. Táto tabletka proti bolesti načas zaberie. V krajine, kde sa politika hemží plagiátormi a o školstvo sa po voľbách nikto nepobije, takáto "terapia" často dominuje, ale otázku, kto bude o pár rokov učiť deti, ako a v akých školách, vôbec nevyrieši, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Minister školstva sľúbil učiteľom trojpercentné zvýšenie. Táto tabletka proti bolesti načas zaberie. V krajine, kde sa politika hemží plagiátormi a o školstvo sa po voľbách nikto nepobije, takáto "terapia" často dominuje, ale otázku, kto bude o pár rokov učiť deti, ako a v akých školách, vôbec nevyrieši, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Ešte raz presadiť Matoviča: Igor Matovič ako minister bulvárizácie a škandalistiky sa musí obracať. Presvedčiť verejnosť, že po plošnom testovaní, očkovacej lotérii a nekrytom balíku pre rodiny s deťmi sú práve peniaze tým kľúčovým problémom pri zvyšovaní platov pracovníkov v školstve, to chce nasadenie, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Príprava vrážd prokurátorov: Na súde v kauze Kuciak zaznelo kľúčové svedectvo „bočnej vetvy“ objednávky vrážd Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica. Zoltán Andruskó tvrdil, že keď sa mu nedarilo vybaviť vraždu prokurátorov u Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka, objednal si ju u Srbov. Iľja Weiss zo seredského drogového gangu „srbskú“ vetvu potvrdil.

Na súde v kauze Kuciak zaznelo kľúčové svedectvo „bočnej vetvy“ objednávky vrážd Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica. Zoltán Andruskó tvrdil, že keď sa mu nedarilo vybaviť vraždu prokurátorov u Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka, objednal si ju u Srbov. Iľja Weiss zo seredského drogového gangu „srbskú“ vetvu potvrdil. Šéf Tiposu končí: Marek Kaňka odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos. Abdikoval po tom, ako proti nemu vzniesli obvinenie pre podozrenie z daňových podvodov. Obvinenie voči jeho osobe však považuje za absurdné.

Marek Kaňka odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos. Abdikoval po tom, ako proti nemu vzniesli obvinenie pre podozrenie z daňových podvodov. Obvinenie voči jeho osobe však považuje za absurdné. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 213 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 032 testov. V nemocniciach aktuálne leží 130 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Zajatci aj exviceprezident Gazprombanky. Légia bojovníkov z Ruska hrdo bráni Ukrajinu

Nášivka légie Sloboda Rusku. (zdroj: Pinterest/interfax.com.ua)

Sú medzi nimi ruskí vojnoví zajatci či dezertéri, ale pridal sa aj bývalý viceprezident ruskej Gazprombanky.

Odpor k režimu Vladimira Putina ich primal k tomu, aby sa v agresívnej vojne vedenej Kremľom pridali na stranu napadnutej Ukrajiny a vstúpili do légie Sloboda Rusku.

Legionári síce pochádzajú z krajiny agresora, no po dôkladných previerkach už od mája môžu oficiálne bojovať po boku Ukrajincov proti ruským okupačným vojskám.

"Sny sa naozaj plnia," hovorí bývalý viceprezident ruskej Gazprombanky Igor Volobujev na videu zverejnenom na sociálnej sieti telegram. Volobujev tak ironicky naráža na slogan Gazpromu o plnení snov, zatiaľ čo už v ruke drží zbraň.

"Teraz slúžim v légii Sloboda Rusku. Ak ste z Ruska, nenávidíte Putinov režim a chcete, aby sa z Ruska stala slobodná demokratická krajina, pridajte sa k nám," hovorí Volobujev v náborovom videu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ukrajinské sily sa aj po obsadení Severodonecka snažia vzdorovať aspoň v miestnom chemickom závode, otázne je najmä to, či sa podarí evakuovať civilistov z oblasti. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajinské sily sa aj po obsadení Severodonecka snažia vzdorovať aspoň v miestnom chemickom závode, otázne je najmä to, či sa podarí evakuovať civilistov z oblasti. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rozhodujúca fáza vojny: Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy, ktorá by mohla predurčiť jej dlhodobý výsledok. Ukrajinské sily rýchlo míňajú zásoby zastaranej munície zo sovietskej éry a Kyjev prosí Západ o zaslanie ďalších zbraní, zatiaľ čo ruské sily získavajú delostreleckú prevahu pri strategicky dôležitých mestách na východe Ukrajiny.

Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy, ktorá by mohla predurčiť jej dlhodobý výsledok. Ukrajinské sily rýchlo míňajú zásoby zastaranej munície zo sovietskej éry a Kyjev prosí Západ o zaslanie ďalších zbraní, zatiaľ čo ruské sily získavajú delostreleckú prevahu pri strategicky dôležitých mestách na východe Ukrajiny. Bolestivé straty Ukrajiny: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že obrana Donbasu je "životne dôležitá". Práve výsledok tamojších bojov totiž podľa jeho slov určí, akým smerom sa bude vojna ďalej uberať. Zároveň však dodal, že ukrajinské sily bohužiaľ v Severodonecku a okolí utrpeli v intenzívnych bojoch "bolestivé straty".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že obrana Donbasu je "životne dôležitá". Práve výsledok tamojších bojov totiž podľa jeho slov určí, akým smerom sa bude vojna ďalej uberať. Zároveň však dodal, že ukrajinské sily bohužiaľ v Severodonecku a okolí utrpeli v intenzívnych bojoch "bolestivé straty". OSN nevidí vojnové zločiny: Zástupcovia komisie Organizácie Spojených národov na Ukrajine informovali, že zaznamenali viacero obvinení o porušovaní ľudských práv zo strany ruských jednotiek, avšak podľa komisie je priskoro na konštatovanie, že išlo o vojnové zločiny.

Zástupcovia komisie Organizácie Spojených národov na Ukrajine informovali, že zaznamenali viacero obvinení o porušovaní ľudských práv zo strany ruských jednotiek, avšak podľa komisie je priskoro na konštatovanie, že išlo o vojnové zločiny. Gazprom škrtí kohútiky: Gazprom opäť výrazne zníži objem dodávok plynu do Nemecka. Gazprom argumentuje technickými dôvodmi, nemecký minister hospodárstva Robert Habeck povedal, že ide o "politické rozhodnutie". V utorok obmedzili Rusi kapacitu o 40 percent, od štvrtka ju znížia o ďalších 33 percent.

Gazprom opäť výrazne zníži objem dodávok plynu do Nemecka. Gazprom argumentuje technickými dôvodmi, nemecký minister hospodárstva Robert Habeck povedal, že ide o "politické rozhodnutie". V utorok obmedzili Rusi kapacitu o 40 percent, od štvrtka ju znížia o ďalších 33 percent. Protiofenzíva pri Chersone: Ukrajinci začali protiofenzívu v okupovanej Chersonskej oblasti, domnieva sa vojenský analytik Michael Clark. Vojaci podľa neho otvorili 80 kilometrov dlhý front na severe a severovýchode od Chersonu. Nepotvrdené správy naznačujú, že Ukrajinci v rámci ofenzívy postúpili až k dedine Kyselivka, ktorá sa nachádza zhruba 26 kilometrov od Chersonu.

Ukrajinci začali protiofenzívu v okupovanej Chersonskej oblasti, domnieva sa vojenský analytik Michael Clark. Vojaci podľa neho otvorili 80 kilometrov dlhý front na severe a severovýchode od Chersonu. Nepotvrdené správy naznačujú, že Ukrajinci v rámci ofenzívy postúpili až k dedine Kyselivka, ktorá sa nachádza zhruba 26 kilometrov od Chersonu. Ťažké zbrane pre Ukrajinu: Šéf NATO Jens Stoltenberg vyzval na dodanie ďalších ťažkých zbraní Ukrajine. Dodal, že NATO už v tomto smere "navyšuje" dodávky pomoci a spresnil, že predstavitelia Aliancie sa stretnú v Bruseli, aby spoločne skoordinovali ďalšiu pomoc pre Ukrajinu vrátane zásielok ťažkých zbraní.

Zo zahraničných webov:

Inflácia prekonala 22-ročné maximá. Na čom ľudia najviac šetria?

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta )

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR dosiahla inflácia v máji 12,6 percenta, čo je najviac za posledných 22 rokov. Dvojciferným tempom sa pritom ceny medziročne zvyšujú už tretí mesiac za sebou.

Inflácia sa už premieta aj do nákupného správania Slovákov. Naznačuje to májový prieskum agentúry Go4insight spracovaný exkluzívne pre INDEX.

Prieskum ukazuje, že rekordné zvýšenie cien pociťuje väčšina Slovákov najmä v prípade potravín. Poukázalo na to až 92 percent opýtaných. Druhé a tretie miesto obsadili pohonné látky a energie.

Naopak, menej než desať percent Slovákov si vyššie ceny všimlo pri oblečení a elektronike, respektíve pri službách spojených s trávením voľného času. Väčšinou išlo o mladých ľudí do 24 rokov.

Prieskum odhalil aj to, či sa Slováci následkom zdražovania snažia svoju spotrebu obmedziť. V prípade potravín tak robí až 41 percent opýtaných. Vyše polovica z nich má 60 a viac rokov.

V krátkosti z ekonomiky:

Úspešný prechod na obnoviteľné zdroje energie: Európska únia chce byť menej závislá od ruského plynu už na konci tohto roka. O ďalších sedem ním už európske domácnosti nemajú kúriť vôbec, nahradiť ho majú najmä obnoviteľné zdroje energie. Obce Jindřichovice pod Smrkem na severe a Hostětín na východe Česka ukazujú, že o úspešnom prechode na OZE nerozhoduje len finančný rozpočet.

Európska únia chce byť menej závislá od ruského plynu už na konci tohto roka. O ďalších sedem ním už európske domácnosti nemajú kúriť vôbec, nahradiť ho majú najmä obnoviteľné zdroje energie. Obce Jindřichovice pod Smrkem na severe a Hostětín na východe Česka ukazujú, že o úspešnom prechode na OZE nerozhoduje len finančný rozpočet. Vestberry chce zmeniť svet investorov: Vestberry, softvér na správu investícií, založil Marek Zámečník s dvojicou spoločníkov v roku 2018. Pár mesiacov po napísaní prvého riadku softvérového kódu získali prvého zákazníka. Prekvapujúco, nebol zo Slovenska, ale z Londýna. Firma odvtedy narástla.

Vestberry, softvér na správu investícií, založil Marek Zámečník s dvojicou spoločníkov v roku 2018. Pár mesiacov po napísaní prvého riadku softvérového kódu získali prvého zákazníka. Prekvapujúco, nebol zo Slovenska, ale z Londýna. Firma odvtedy narástla. Nárast platov v štátnej správe: V nadväznosti na uzavreté kolektívne zmluvy sa platy v štátnej a verejnej službe zvýšia od 1. júla o 3 percentá. Finančný dosah zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov na štátny rozpočet v roku 2022 predstavuje sumu asi 11,3 milióna eur, z toho na mzdy približne 8,41 milióna eur.

Tréner Slovenska sa zdá byť jasný. Chce ho najvyšší šéf

Ivan Hašek. (zdroj: Reuters)

Futbalová reprezentácia prežíva možno najväčšiu krízu v dejinách samostatnosti. Hľadá sa nový tréner, ktorý vyčistí hlavy a určí správny systém. Kto nahradí odvolaného Štefana Tarkoviča?

Nový tréner sa zdá byť jasný. Je z cudziny. Viedol aj kluby jednej z najlepších líg sveta. A bol tiež trénerom troch národných tímov.

„Niektorí ho ohovárajú: Že je exotický a že trénoval taxikárov. To nie je vôbec pravda,“ bránil ho legendárny Čech. Ladislav Vízek myslel na Ivana Haška. Všetky indície vedú k nemu. Vedenie Slovenského futbalového zväzu uvažovalo nad dvoma kandidátmi.

Niektorí členovia výkonného výboru SFZ, trebárs Ladislav Jurkemik, navrhovali Vladimíra Weissa, ktorý sa však nakoniec rozhodol zostať v Slovane.

Podľa informácii Sportnetu však šéf SFZ Ján Kováčik chce od začiatku práve Haška. Český tréner naposledy viedol národný tím Libanonu, momentálne je bez angažmán.

Našli pôvod čiernej smrti. Mor skolil najskôr obchodníkov

Prineste svojich mŕtvych. Výjav z londýnskej ulice počas Veľkého moru v 17. storočí. (zdroj: Edmund Evans)

Čierna smrť medzi rokmi 1346 až 1353 zasiahla celú Európu, Blízky východ aj sever Afriky. Pandémiu spôsobil kmeň baktérie yersinia pestis, ktorá u ľudí vyvoláva mor. Šíri sa najmä medzi hlodavcami a blchami.

Čierna smrť bola začiatkom Druhej morovej pandémie, ktorá označuje obdobie od štrnásteho do devätnásteho storočia. Objavovali sa vtedy viaceré morové vlny ako Veľký londýnsky či viedenský mor.

Kmeň, ktorý tieto nákazy spôsoboval, sa do Európy dostal cez obchodné cesty z Čierneho mora v polovici štrnásteho storočia. Obchodné lode tadiaľto prinášali tovar z ríše Zlatá horda, ktorá sa rozprestierala od severného Čiernomoria cez povodie Volgy až k západnej Sibíri.

Stredoveká morová pandémia mala podľa najnovších zistení pôvod na území dnešného severného Kirgizska. Pacient nula sa zrejme nakazil neďaleko jazera Issyk-kuľ, ktoré na južnom pobreží obopína pohorie Ťanšan.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vedomie u umelej inteligencie: Inžinier Blake Lemoine je presvedčený, že komunikoval s umelou inteligenciou, ktorá nadobudla vedomie. Keď testoval niektoré jej schopnosti, všimol si netradičné vyjadrovanie. Inžinier prirovnal schopnosti programu LaMDA, ktorý Google vyvinul na budovanie četovacích botov, k znalostiam osemročného dieťaťa.

Inžinier Blake Lemoine je presvedčený, že komunikoval s umelou inteligenciou, ktorá nadobudla vedomie. Keď testoval niektoré jej schopnosti, všimol si netradičné vyjadrovanie. Inžinier prirovnal schopnosti programu LaMDA, ktorý Google vyvinul na budovanie četovacích botov, k znalostiam osemročného dieťaťa. Boj s inváznymi komármi: Invázne komáre sú strašiakom, o ktorom počúvame každé leto. Minulý rok bola uverejnená správa o výskyte japonského druhu Aedes japonicus aj u nás na Slovensku. S inváznymi komármi však vie bojovať každý z nás. A práve naša snaha je najdôležitejšia, aby sme sa ubránili nebezpečenstvu, ktoré tieto komáre prinášajú.

Invázne komáre sú strašiakom, o ktorom počúvame každé leto. Minulý rok bola uverejnená správa o výskyte japonského druhu Aedes japonicus aj u nás na Slovensku. S inváznymi komármi však vie bojovať každý z nás. A práve naša snaha je najdôležitejšia, aby sme sa ubránili nebezpečenstvu, ktoré tieto komáre prinášajú. Inteligentná čistička vzduchu: Je pekná, výkonná, vysoká, no zároveň účinná a veľmi tichá. Čistička vzduchu od čínskeho výrobcu Xiaomi sa drží súčasných dizajnových trendov, pričom nevyčnieva z radu. Skôr sa snaží ponúknuť uhladený výzor pre moderné obývacie izby a kancelárie. Výrobca pri nej sľubuje trojnásobný systém čistenia vzduchu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ida Želinská. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo ľudia reagovali na utrpenie dvoch ľudí zosmiešňovaním a nenávisťou? Čo znamená prehra Amber Heard pre obete násilných vzťahov? A ako rozlíšiť toxický vzťah a násilie vo vzťahu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou.

