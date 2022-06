Dobré ráno: Prečo sa televíziám darí, aj keď je Netflix a Disney

Čo spraví s trhom príchod Disney+.

Klasické televízie a kiná vraj skončia, pretože ich nahradia streamovacie služby. To sa však kedysi hovorilo aj o knihách a vidíte: stále sú, darí sa im a ľudia tieto artefakty čítajú.

No našim trhom by mohla zatriasť služba Disney+, ktorá na Slovensko konečne prišla tento týždeň. Nielen preto, že sú tam Hviezdne vojny a Simpsonovci, sú tam najmä rozprávky.

Ako a či vôbec sa menia naše návyky a čo príchod Disney urobí s takým Netflixom?

Tomáš Prokopčák sa pýta Dávida Tvrdoňa.

Krátky prehľad správ

Politická strana Sme rodina platila dezinformačným Hlavným správam a Hlavnému denníku desaťtisíce eur. Vyplýva to z výročnej správy strany, podľa ktorej kollárovci takto minuli na inzerciu desaťtisíce eur. Oba weby, ktoré sú od februára tohto roka zablokované, zverejňovali pozitívne články o strane a Borisovi Kollárovi. Viac sa dozviete v článku Martina Vanča na webe SME.sk.

Marek Kaňka odstupuje z vedenia spoločnosti Tipos. Kaňku spolu s ďalšími osobami obvinila minulý týždeň NAKA počas akcie Voz. Podozriví sú z daňovej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí, Kaňka totiž predtým pôsobil vo firme Oliva Group, pri ktorej daniari odhalili viaceré podozrenia v sérii obchodov s filtrami na čistenie vody.

Strana SaS včera na vláde opäť vetovala Matovičov návrh na zvýšenie platov učiteľov, ktoré minister financií spája so zvýšením niektorých daní. Ministerstvo školstva patriace SaS zároveň dúfa, že od budúceho roka by sa mohli zvýšiť platy učiteľov o desať percent.

OSN pozastavuje potravinovú pomoc Južnému Sudánu. Organizácia hovorí, že dôvodom je nedostatok financií, nedostatkom jedla v krajine však podľa Svetového potravinového programu trpí až 60 percent z 11 miliónov miestnych obyvateľov.

Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy. domnievajú sa to západné spravodajské služby a armádni experti, podľa ktorých sa v najbližšej dobe môže predurčiť dlhodobý výsledok konfliktu. Ukrajina totiž zrejme míňa zásoby svojej munície a Rusi majú delostreleckú prevahu.

Odporúčanie

Dnes odporúčam trochu zložitejšie čítanie. Ak vás zaujíma, aký je rozdiel medzi rôznymi vybuchujúcimi hviezdami, ako sme zistili, že vesmír sa rozpína a že sa v ňom môže ukrývať čosi ako tmavá hmota i energia, ale aj prečo sú niektoré hviezdy červené a iné modré, prečítajte si popularizačnú knihu astronóma Gilesa Sparrowa História vesmíru v príbehoch 21 hviezd a troch imitátorov. Paradoxne, v knihe nenájdete vzorce, ale v niektorých prípadoch by celkom pomohli. Plážové čítanie to síce nie je, ale je o to zaujímavejšie.

