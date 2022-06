Lengvarský má návrh výstavby nemocníc dokončiť do konca týždňa

Výstavba je kľúčovou súčasťou plánu obnovy.

BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má dokončiť materiál k výstavbe nemocníc z plánu obnovy do konca týždňa.

Predtým, ako ho predstaví na vláde, chce, aby ho schválili koaliční partneri. Ukázať im ho chce budúci týždeň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom mal pôvodne návrh predložiť.

"Materiál je v podstate pripravený. Chýba tam ešte do úplnej kvality údajov nejaká diagnostika, ktorú dopracujem do konca týždňa," uviedol minister.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sestru z Ukrajiny chcú poslať domov, vypršalo jej pracovné povolenie Čítajte

"Vzhľadom na to, že neprebehla ani koaličná rada, partneri neboli informovaní o tom, aký je stav prác, aké sú naše dátové podklady," podotkol. Dodal, že ak budú s materiálom súhlasiť, pôjde na rokovanie vlády.

"Chcem upozorniť, že uznesenie bude spúšťať iba stavby štátnych nemocníc, všetky ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby menších nemocníc nie v pôsobnosti štátu, alebo rekonštrukčných projektov, pôjdu cez výzvu tak, ako bolo plánované v septembri," doplnil.

Materiál je podľa jeho slov pripravovaný tak, aby bol východiskom nielen pre plán obnovy, ale aj pre iné projekty v ďalšom období.

"Chceme to urobiť tak, aby mohli s rekonštrukciou a výstavbou pokračovať, aj keď sa peniaze z plánu obnovy vyčerpajú (...). Tak, aby sme mali súbor údajov o všetkých nemocniciach, ktoré chcú stavať, rekonštruovať či nakupovať techniku a nový materiál," priblížil.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) zopakoval, že na doplnenie údajov do materiálu je termín do konca týždňa. "Príprava dát finišuje, dozerám na tento proces, aby to zvládli v čo najvyššej kvalite aj v čo najvyššej rýchlosti," ubezpečil premiér.

Lengvarský na začiatku júna avizoval, že návrh na vládu predloží do dvoch týždňov. Doteraz ho na rokovanie vlády nepredložil.

Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.

Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.