Viskupič: Stranícke tričko je pre mňa v samosprávnych témach na príťaž

Nechce neuvážené poslanecké iniciatívy, ale hĺbkovú debatu.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Peter Hlušek.

„Stranícke tričko je pre mňa v samosprávnych témach na príťaž,“ hovorí predseda Trnavského samosprávneho kraja, spoluzakladateľ hnutia OĽaNO JOZEF VISKUPIČ.

Opisuje, ako sa stavia k prorodinnému balíčku z dielne Igora Matoviča, prečo už nie je členom predsedníctva hnutia OĽANO, ale aj to, či je prirovnanie Igora Matoviča k Židom počas holokaustu adekvátne.

Odľahlo vám, keď prezidentka nepodpísala balíček z dielne Igora Matoviča?

Myslím si, že to bolo vyústenie niekoľko dní trvajúceho procesu. Ja som mal povinnosť reprezentovať názor SK8 (združenie krajov, pozn. red.), kde sedem regiónov z ôsmich vyzvalo prezidentku, aby uplatnila veto.

Boli ste nielen hovorcom, ale ste s tým aj súhlasili.

Zastupoval som jeden z tých siedmich regiónov. Uznesenie malo tri časti. Župy následne vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Zhodlo sa všetkých osem regiónov a tiež bol pripomienkovaný aj samotný proces.

Podstatou zjednocujúceho stanoviska bolo, aby sa neobchádzal štandardný legislatívny proces.

De facto to bolo aj veľmi cítiť pri naratíve, ktorý uplatnila pani prezidentka. Nadmiliardové zásahy do verejných zdrojov by mali prechádzať štandardným legislatívnym procesom.

Ste proti rodine?