Medvede, kaleráby a mrkvy. Hystériu z medveďov stupňujú Kollár, Smer aj Hlas

Stretnutí medveďa s človekom nie je viac než v minulosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. „Aj tento medveď si pomýlil záchranára s mrkvou či kalerábom?“ napísal nasrdený predseda Sme rodina Boris Kollár a majiteľ strediska na Donovaloch cez facebook odkaz ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi z OĽaNO.

„Dokedy budete otáľať,“ pýtal sa. „Kým vegetariáni zabijú prvé dieťa?“ Budajovi pohrozil, že jeho prípadné odvolávanie v parlamente podporí, ak nedovolí početné odstrely medveďov.

Kollár sa pripojil k čoraz silnejšej hystérii, ktorú vyvolala medializácia niekoľkých stretnutí a útokov medveďa na človeka. Politici pritom ignorujú podrobnosti prípadov, niektoré médiá si neoverujú priebeh udalostí.

K prvým výzvam na odstrel medveďov sa prihlásila podľa Patrície Medveď Macíkovej strana Hlas, kde je hovorkyňou. „Keďže medvede sú ministrovi Budajovi prednejšie ako občania Slovenska, budú poslanci Hlasu podporovať jeho odchod z funkcie,“ dodala.

Aby mohli ľudia „chodiť na prechádzky do prírody a na výlety do hôr bez zbytočného strachu“, žiadal už pred troma rokmi „odstrel tisícky medveďov“ Marek Belák z kandidátky extrémistickej ĽSNS. Vyvolalo to spor s vtedajším krajským predsedom strany Andrejom Medveckým.

Teraz aj opozičný Smer cez svojho podpredsedu Richarda Takáča naznačuje, že uznať medveďa za chránené zviera bola chyba.

„Dnes sa nám ich počet vymkol spod kontroly. Nikto nechce strieľať medvede hlava-nehlava. Mám rád prírodu, ale ako sa hovorí odtiaľ-potiaľ!“ tvrdí Takáč.

Zviera ani nemusí zaútočiť

Útok, ktorý bol pre Kollára „poslednou kvapkou“, sa však ani nestal. Na Donovaloch v stredu síce horský záchranár stretol medveďa, k útoku však nedošlo. Záchranár si poranil tvár, keď spadol pri úteku.

Sarkastickou poznámkou o medveďoch vegetariánoch Kollár zneužil kostrbaté a neúmyselne nepresné Budajovo vyjadrenie, ktorý šelmy označil za bylinožravce.