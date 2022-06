Kandidát na šéfa RTVS Badač: Zamestnanci majú nedôstojné podmienky

Filmový producent chce v telerozhlase zaviesť aj environmentálne opatrenia.

„Inovatívny, zaujímavý, moderný a svieži.“ Tak zhodnotila poradná odborná komisia projekt riadenia a rozvoja RTVS, ktorý predložil filmový producent PETER BADAČ. „Otázna je jeho realizácia v praxi,“ dodala komisia, ktorá tohto kandidáta zaradila do kategórie prijateľných.

Pre Badača je kľúčová práca so zamestnancami. Medzi prvými krokmi, ktoré by v pozícii generálneho riaditeľa RTVS urobil, by bol tzv. job mapping. Chce získať prehľad o zamestnancoch inštitúcie, aby im mohol vytvoriť lepšie podmienky a nastaviť efektívnu organizačnú štruktúru.