Prieskum: Čaputovú by za prezidentku nevolila takmer polovica opýtaných

BRATISLAVA. Ak by sa prezidentské voľby konali budúci víkend, 15 percent ľudí by za prezidentku určite volilo Zuzanu Čaputovú a pre ďalších 31 percent ľudí by bola jednou z kandidátok, ktorej voľbu by zvažovali.

Dohromady by teda mohla získať najviac 46 percent hlasov. No presne rovnaký počet ľudí uviedlo, že by ju ako prezidentku nevolilo.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre reláciu Na telo televízie Markíza pripravila agentúra Focus.

Podporu má aj medzi voličmi OĽaNO

Najväčšiu obľúbenosť si Čaputová drží medzi voličmi Progresívneho Slovensko, čo je pochopiteľné, keďže práve v tejto strane odštartovala svoju politickú kariéru. Volilo by ju, prípadne zvažovalo jej voľbu 90 percent voličov PS.