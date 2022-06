Duleba: Rusko utrpí oveľa väčšie straty

Rusi nemajú z hľadiska technológií čo nasadzovať.

Na Ukrajine stále pokračujú ťažké boje, najmä na východe územia. Svetu zároveň hrozí potravinová kríza. Pre nedostatok obilia hrozí hladomor v Afrike, čo by opäť mohlo rozhýbať migračnú krízu do Európy.

ALEXANDER DULEBA v rozhovore vysvetľuje, čo sa teraz deje na Ukrajine, aké sú prognózy bojov a či sa nerozháda západný svet na vysokých cenách za benzín, plyn a potraviny.

Ako sa za štyri mesiace vojny zmenila Ukrajina?

Absolútne. Zmenila sa tak, ako vie len vojna zmeniť krajinu, pretože je to zmena všetkého, šok a katastrofa. Je to situácia, pri ktorej si musíte povedať, čo chcete a postaviť sa k tomu čelom. To je niečo, čo zostane na celý život.

Som presvedčený, že táto situácia bude mať dosah aj na budúcu podobu Ukrajiny. Pretože vo svojom živote museli Ukrajinci mnoho vecí zásadným spôsobom prehodnotiť. Po vojne bude Ukrajina inou krajinou.

Silnejšou?

Oveľa silnejšou a zjednotenejšou. Dnes je podpora prezidenta Volodymyra Zelenského na úrovni viac ako 90 percent. Napriek hrôzam, ktorými sú konfrontovaní, je cez 80 percent Ukrajincov presvedčených, že vojnu musia vyhrať, že ju vyhrať vedia a aj ju vyhrajú.

Dlhodobo hovoríte, že čas hrá v prospech Ukrajiny. To by sme určite mohli povedať v rámci protiruských sankcií, ale hrá v prospech Ukrajiny aj to, čo sa týka Západu a jeho jednoty?