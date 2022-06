Nie je to len o žltých pruhoch. Mikulec musí súrne nakúpiť policajné autá a chýbajú mu peniaze (analýza)

BRATISLAVA. Budú sivé s modrými a žltými pruhmi, budú stáť viac ako 131 miliónov a zatiaľ na ne chýbajú peniaze. Ministerstvo vnútra potrebuje počas krízy obmeniť zastaraný vozový park, pretože terajšie policajné vozy prestávajú byť bezpečné a cena za servis začína presahovať cenu, za ktorú ich kúpili.

Ďalšie peniaze by mali ísť na prezlečenie všetkých policajtov do modernejších uniforiem.

Denník SME pripravil analýzy a grafy, ktoré ukazujú, prečo je pre Slovensko drahé prevádzkovať staré autá aj koľko by teoreticky stála celková obmena policajných uniforiem.

Širšiu diskusiu o obmene vozidiel spustila nedávno polícia na svojom facebooku, keď nechala ľudí hlasovať o tom, ako by mali nové policajné autá vyzerať. Obmena vozidiel je však oveľa širšia, netýka sa len polície, ale všetkých osobných automobilov, ktoré má ministerstvo vnútra.

Obmenu vozidiel podľa ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO tento rok vykryjú z eurofondov a budú sa o to snažiť aj budúce roky, no zatiaľ to potvrdené nie je. Súčasnú situáciu podľa neho spôsobili minulé vlády Smeru, ktoré obmenu vozidiel zanedbali.

„Situácia je dnes, bohužiaľ, taká, aká je, čo sa týka čipov aj trhu s automobilmi, napriek tomu sa snažíme o obnovu vozidiel,“ povedal Mikulec.

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, naopak, tvrdí, že on obmieňal vozidlá pravidelne a do súčasnej situácie sa podľa neho Mikulec dostal sám, keď autá prvé dva roky vo funkcii neriešil.

Pomáhať a chrániť

Od vzniku Československa sa vzhľad policajných vozidiel menil viackrát. Polícia používala do roku 1958 bežné civilné vozidlá a tie potom vystriedali modro-biele autá s nápisom Verejná bezpečnosť.