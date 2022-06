Prieskum: Pád vlády si želá 57 percent občanov Slovenska

Najviac sú za pád vlády voliči opozície.

BRATISLAVA. Koniec súčasnej vlády si želá takmer 57 percent občanov Slovenska. Ako vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane, zhruba 43 percent opýtaných si určite želá pád súčasného vládneho kabinetu a viac ako 14 percent si asi želá jeho koniec.

Koniec vlády si neželá 36 percent respondentov, z toho 22 percent si pád vlády neželá vôbec a 14 percent si asi neželá koniec vlády.

Prieskum verejnej mienky sa na vzorke tisíc respondentov konal od 7. do 10. júna tohto roka.

Najviac sú za pád vlády voliči Smeru a Republiky

Najviac si želajú pád vlády Eduarda Hegera voliči strany Smer a Republika (zhodne 91 percent). Nasledujú respondenti, ktorí by vo voľbách dali svoj hlas strane Hlas (77 percent). Koniec vládneho kabinetu by privítali aj voliči SNS (71 percent).

Z vládneho štvorlístka by si najviac želali pád vládneho kabinetu voliči strany SME Rodina (26 percent). Zhruba 16 percent respondentov, ktorí by volili KDH, by chceli pád súčasnej vlády.

Voliči strany SaS (6 percent) by si menej priali koniec vlády, ako voliči najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO (7 percent).

Pád vlády chcú viac ženy ako muži

Skončenie súčasnej vlády si častejšie želajú ženy, opýtaní v stredných vekových kategóriách (34-65 rokov), menej vzdelaní, obyvatelia Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja a občania slovenskej národnosti.

Prieskum agentúra AKO vypracovala podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra AKO členom.