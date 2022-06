Prezidentka si uctila obete komunistického režimu

Túžba po pravde a slobode napokon zakaždým zvíťazí, uviedla Zuzana Čaputová.

BRATISLAVA. Deň pamiatky obetí komunistického režimu je apelom, aby sme nestrácali historickú pamäť. Aby sme nezabudli na prenasledovaných, mučených, väznených či popravených spoluobčanov.

Zároveň nám tento deň pripomína, že moc, ktorá nemá pravdu, nemá ani šancu obstáť. Túžba po pravde a slobode napokon zakaždým zvíťazí. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

„Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda! Lebo je väčšia a silnejšia ako moc," vyslovil 24. júna 1954 lekár a disident Silvester Krčméry pred súdom, ktorý, ako uvádza prezidentka, mu vymeral 14-ročný trest za vlastizradu.

Krčméry bol jedným z viac ako 70-tisíc obyvateľov Slovenska, ktorých komunistický režim odsúdil z politických dôvodov. Strávil vo väzení viac ako 13 rokov.

„Odmietal dokonca prijať amnestiu, keďže by to podľa neho znamenalo uznanie viny – a on sa cítil nevinný. Spravodlivosti a zrušenia rozsudku sa dočkal až po Nežnej revolúcii. Dôležité však je, aby sme spravodlivosť a pravdu dokázali rozlišovať my, príslušníci ďalších generácií," uzavrela prezidentka.