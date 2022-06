Slováci robia svetovú vedu. Tu je prehľad ich úspechov

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

The Slovak Spectator

Top 10: O Slovensku do sveta. (Zdroj: SME.sk / Hej,ty!)

1. Namaľoval Slovenku, teraz chce vytvoriť príbeh o Kim Kardashian

Izraelský maliar žije v Banskej Štiavnici, ktorá sa pre neho stala osudovým miestom. Life of Israeli artist changed forever after he painted a Slovak woman

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Bolo ich tu tak veľa, že z Československa odchádzali viac ako rok

V slovenskom kalendári je 21. jún pamätným dňom, ktorým si Slovensko pripomína odchod sovietskych vojsk z Československa. Posledný Soviet odišiel pár dní po tomto dátume. Slovakia marks departure of Soviet army from its territory

Izraelský maliar Menachem Edelman-Landau. (zdroj: The Slovak Spectator - Peter Dlhopolec)

3. Na málo známom kopci rastú orchidey

V Strážovských vrchoch si turisti môžu vybehnúť na vyše tisíc metrov vysoký Rokoš. First step: Rokoš