Ľudia do nafukovacích matracov z okien neskáču. Ako sa hasí výšková budova?

Oheň na streche rozostavaného mrakodrapu hasili cez pumpu na betón.

BRATISLAVA. Ako dokážu hasiči, ktorí majú vysokozdvižnú plošinu iba do výšky 44 metrov, uhasiť požiar na trikrát vyššej budove?

Presne takýto zásah uplynulý týždeň riešili hasiči na Pribinovej ulici v Bratislave na nábreží Dunaja, keď ich privolali k požiaru na streche rozostavaného mrakodrapu. Oheň vznikol na zatiaľ jeho najvyššom 38. poschodí, kde začal horieť kompresor. Zo strechy budovy stúpal hustý dym.

"Výškovú techniku sme použiť nemohli, budova je na to príliš vysoká," vysvetľuje riadiaci dôstojník bratislavských krajských hasičov pri zásahu Jozef Šeďo.

Hasičom komplikovalo situáciu najmä to, že ide o nedokončenú stavbu. Zatiaľ teda na nej nie sú vybudované požiarne vodovody, na ktoré by hadice pripojili.

Napokon sa ale hasiči vynašli.

Cez pumpu, vďaka ktorej stavbári pumpujú nahor bežne betón, dostali na najvyššie poschodie aj vodu.

"Ak by tam tá pumpa nebola, museli by sme si vybudovať z hadíc vlastný vodovod, čo by ale bolo časovo náročné," dodáva Šeďo.

Ako ale hasiči dokážu uhasiť požiar na vrchole mrakodrapu? Ako človek unikne z najvyššieho poschodia a ako ho môžu zachrániť? Denník SME pripravil sériu odpovedí.

Ako sa hasí mrakodrap?