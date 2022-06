Matovič si spočítal útoky SaS proti nemu, potom ju požiadal o odpustenie

Minister vyzval SaS, aby išli spoločne bojovať za ľudí.

BRATISLAVA. Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger prosia koaličného partnera SaS o odpustenie a chcú, aby sa vrátili na koaličné rady. Uviedli to na spoločnej tlačovej konferencii k návrhu mimoriadnych odmien pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe.

Matovič vyzval SaS, aby spoločne išli bojovať za ľudí. „Prestaňme bojovať proti sebe,“ povedal s tým, že si dal vypočítať útoky za posledné dni voči nemu a jeho hnutiu. Tvrdil, že ich bolo 365.

„Odpúšťam,“ poznamenal s tým, že sa ospravedlňuje, "ak sa kohokoľvek dotkol". Zároveň dodal, že by ale mali prestať „podrývačské útoky".

V stredu pritom líder OĽaNO bez dôkazov vyhlásil, že SaS sa na hlasovaní o pripomienkach prezidentky k jeho balíčku opatrení dohodla s opozíciou, aj s Republikou. Nazval to sprisahaním. Na prelomenie veta prezidentky by pritom OĽaNO a Sme rodina nemali dosť hlasov, ak by za to nehlasovali aj poslanci ĽSNS a odídenci z ich kandidátky.

Ako gesto zmierenia bude Matovič presviedčať poslanecký klub, aby hlasoval proti vysloveniu nedôvery Richardovi Sulíkovi, a to napriek tomu, že väčšina klubu chcela odísť zo sály.