Šeliga: Konflikt Sulíka a Matoviča prerástol do rozmerov, že časť koalície nerieši nič iné

Parlament prelomil prezidentkino veto. Igor Matovič (OĽaNO) si zapísal politické víťazstvo, potreboval na to však podporu fašistov. Minister financií vzápätí zaútočil na SaS, hoci premiér Eduard Heger (OĽaNO) pred tým sľúbil, že Matovič viac útočiť nebude.

V koalícii to opäť škrípe, okrem SaS už o vážnych problémoch hovorí aj strana Za ľudí a poslanec JURAJ ŠELIGA. V rozhovore hovorí aj o tom, či má zmysel ostávať v koalícii a či má na pozíciu riaditeľa RTVS favoritov.

Dá sa fungovať v koalícii, ktorej časť hlasuje s fašistami, aby presadila zásadné veci?

Myslím si, že je to mimoriadne vážna vec. Kolegovia podľa mňa nechápu rozmer toho, čo urobili. Keď odhliadneme od matérie a samotného zákona, s ĽSNS sa nemá spolupracovať. Ich poslanci majú hlasovať tak, ako chcú. Boli zvolení do parlamentu a nemá sa prihliadať na ich hlasy. V minulosti prešli aj zákony, za ktoré bolo 150 poslancov, je to však veľmi raritné.

V tomto prípade je to však problém, pretože viete, že potrebujete 76 hlasov na prelomenie veta prezidentky a viete, že ich nemáte v koalícii. V takom prípade mi zdravý rozum hovorí, že idem rokovať do koalície, lebo tu na to bola vôľa. Verejne som hovoril, aby sme sa dohodli, že od 1. júla jedna časť bude platiť, a teda vyhovieme pripomienkam pani prezidentky a ostatok sa upraví neskôr.

V návrhu sú veci, ktoré sa dajú zmeniť, bola na to vôľa aj zo strany SaS, aj zo strany Sme rodina, ale pán minister Matovič na to vôľu nemal. Povedal si, že ide radšej s ĽSNS a potom vytiahol uhýbacie manévre, ako to ja nazývam. Hovoril, že sme hlasovali s druhou časťou ĽSNS, alebo že sa všetci spriahli, aby hlasovali za pripomienky prezidentky a on to zachránil v poslednej chvíli. Sú to výhovorky.

Igor Matovič sa k vám vyjadril: „Juraja Šeligu nechápem, aj som mu písal. Ako je možné, že raz zahlasuje za rodiny, no potom otočí o 180 stupňov a zrazu hlasuje proti rodinám. Čo sa stalo, kto ťa ovplyvnil? Nebol mi ochotný odpovedať.“ Podprahovo asi naznačoval, že buď ste za to niečo dostali, alebo ste sa s niekým dohodli.