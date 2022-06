Minister obrany pripomenul tragický osud Milady Horákovej

Príbeh je aj po 72 rokoch podľa Naďa stále neuveriteľný.

BRATISLAVA. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si dnes pripomenul 72. výročie odsúdenia Milady Horákovej.

Vykonštruovaný proces

„Uplynulo 72 rokov od chvíle, keď bola Milada Horáková nespravodlivo odsúdená vo vykonštruovanom politickom procese s použitím sovietskych ‚demokratických' metód a napokon popravená. Na príkaz zločinca, prezidenta Klementa Gottwalda, ju obesili na dvore väznice Praha – Pankrác ráno 27. júna 1950 o 5:35 h, ako poslednú zo štyroch odsúdených," uviedol na sociálnej sieti minister Naď.

Milada Horáková bola politicky aktívna už v čase prvej Československej republiky ako členka Československej strany národno socialistickej. Hlavným ťažiskom jej práce však bola nestranícka činnosť v Ženskej národnej rade. Tam ako právnička pripravovala legislatívne návrhy k zlepšeniu postavenia žien, s dôrazom na uplatnenie žien v pracovnom procese. V čase druhej svetovej vojny sa zapojila do antifašistického odboja, pre ktorý aktívne vyhľadávala ilegálnych pracovníkov, zaisťovala tajné byty a spravodajské informácie.

„Za túto aktivitu sa vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava dostala do hľadáčiku gestapa, ktoré ju aj jej manžela napokon zadržalo. Následne bola tvrdo skúšaná krutým výsluchom a väznením," uviedol Naď.

Ústredná postava vymysleného sprisahania

Po atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha ju previezli do koncentračného tábora v Terezíne. Neskôr si svoj trest odpykávala v ženskej väznici pri Mníchove, odkiaľ ju v apríli 1945 vyslobodili americké vojská. Vrátila sa do Prahy, kde stretla manžela, ktorý prežil pochod smrti. Opätovne vstúpila do politiky, v ktorej kritizovala činnosť ľudových súdov, hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky.

„Kvôli tomu bola monitorovaná ŠtB a začiatkom roka 1948 ju vylúčili zo všetkých verejných funkcií. Štátna bezpečnosť ju zatkla v septembri 1949 a urobili z nej ústrednú postavu vykonštruovaného sprisahania. Česť jej pamiatke," dodal minister.