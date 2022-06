Ranný brífing: Koalícia pri RTVS ešte tápe, Ukrajina má po prehre lepšiu pozíciu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vládne strany sa síce zastrájali, že sa chcú pri voľbe šéfa RTVS dohodnúť na jednom mene, tesne pred voľbou zatiaľ dohodu nemajú. Ostatné koaličné strany čakajú na kandidáta, ktorý vzíde z rokovaní v OĽaNO, aby mohli začať rokovať.

Severodoneck padol, ale boj o Lysyčansk môže byť iný. Ukrajinské sily majú nové zbrane aj výhodnejšiu pozíciu. Strata mesta je však bolestivá, Kremeľ sa totiž približuje k jednému zo svojich strategických cieľov – zisku Luhanskej oblasti.

Precedens, ktorý chránil právo na interrupcie pre ženy v Spojených štátoch amerických už neplatí. Čo sa teraz bude diať v USA? Budeme vidieť prípady žien, ktorým neurobia interrupciu ani v ohrození života, podobne ako v Poľsku, či nedávno na Malte? A bude pokračovať Najvyšší súd aj v obmedzovaní antikoncepcie, či manželstiev gayov? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V koalícii nechcú hanbu a prekvapenia, no dohodu na šéfovi RTVS nemajú

Kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa RTVS počas verejného vypočutia. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Koaličné strany aj tesne pred voľbami generálneho riaditeľa RTVS tápu v tom, koho do vedenia verejnoprávnej inštitúcie zvolia. Nového riaditeľa by mali poslanci voliť na konci aktuálnej schôdze – odhadujú, že dnes alebo v stredu. Vládna koalícia by sa chcela dohodnúť na jednom mene.

Problémom však je, že najväčší poslanecký klub OĽaNO so 48 poslancami stále nepovedal, ktorý z kandidátov je jeho favoritom. Ich hlasy sa doposiaľ trieštili medzi viacerých, do uzávierky vydania sa na jednom mene nezhodli.

„Mali by sme dospieť k spoločnej dohode, aby to nebola zase hanba, že sa budeme dohadovať a prekvapovať už pri hlasovaniach,“ hovorí poslankyňa Za ľudí Jana Žitňanská. „Jasné odpovede teraz neexistujú,“ povedal v pondelok poslanec SaS Roman Foltin.

Zatiaľ jediná dohoda v OĽaNO je podľa predsedu výboru pre médiá Kristiána Čekovského tá, že na poste riaditeľa RTVS by už nemal byť jej súčasný šéf Jaroslav Rezník.

Ak by sa koalícia nedohodla, mohlo by sa stať, že o post sa bude v druhom kole volieb uchádzať aj Rezník, aj keď ho vo funkcii viac nechcú tri zo štyroch koaličných strán. A to v prípade, ak by získal hlasy opozície.

Môžu aj žrebovať: Koalícia zmenu volieb riaditeľa RTVS nestihla, môžeme hádať, že sa to nezmestilo medzi rýchlo sa meniace priority. Semafor kandidátov, ktorých komisia odborníkov posunula poslancom, môžu aj celkom ignorovať. Dokonca sa dá tresnúť s čistým svedomím, že môžu hoc žrebovať, lebo odporúčaní kandidáti sú vysokej akosti, píše Zuzana Kepplová.

Z bojovníka proti korupcii sa stal hlavný podozrivý. Čo Ficovi vyšetrovatelia (ne)vedia dokázať?

Robert Fico. (zdroj: TASR)

Šéf Smeru je obvinený zo založenia zločineckej skupiny, zneužitia právomoci a ďalších skutkov. Situáciu sa snaží zľahčovať a bagatelizovať svoje obvinenie tým, že sa v ňom nenachádzajú žiadne korupčné trestné činy. Pri pohľade na jeho politickú kariéru a kauzy, kde vyskočilo jeho meno, sa však odhaľuje iná realita.

„V uznesení o obvinení Roberta Fica sú zásadné veci,“ hovorí šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková a vysvetľuje, akými spojeniami sa Ficovo obvinenie prepája na inú policajnú akciu, ktorá už rieši priamo úplatky.

Ficovo obvinenie neprekvapuje ani bývalého zástupcu riaditeľa bratislavskej finančnej polície Jozefa Luttera, ktorý odišiel z polície na protest proti jej zneužívaniu za vlády Smeru. Tvrdí, že teraz mu veľa vecí konečne dáva logický zmysel a zapadajú do seba ako puzzle.

Prečo teda policajní vyšetrovatelia obvinili Roberta Fica práve zo zosnovania zločineckej skupiny a nie z korupcie či priameho obohacovania? A môže taký moment prísť? Dozviete sa v novom dieli relácie Cez čiaru.

V krátkosti z domova:

Slovensku chýba systém varovania pred suchom: Viaceré obce v trnavskej župe mali minulý týždeň pre sucho problémy s vodou a tak ako po minulé roky majú ľudia zakázané pitnou vodou polievať záhrady. V niektorých oblastiach sa nemohli ani osprchovať. Ministerstvo životného prostredia vo svojich analýzach očakáva ešte vážnejšie situácie, no podľa nedávnych zistení Najvyššieho kontrolného úradu nemá vypracovaný systém, ako obyvateľov pred suchom včas varovať.

Viaceré obce v trnavskej župe mali minulý týždeň pre sucho problémy s vodou a tak ako po minulé roky majú ľudia zakázané pitnou vodou polievať záhrady. V niektorých oblastiach sa nemohli ani osprchovať. Ministerstvo životného prostredia vo svojich analýzach očakáva ešte vážnejšie situácie, no podľa nedávnych zistení Najvyššieho kontrolného úradu nemá vypracovaný systém, ako obyvateľov pred suchom včas varovať. Slovenské medvede lákali aj líbyjských vojakov: Biznis s odstrelom medveďa hnedého podľa ochranára Juraja Lukáča začal na Poľane už za socializmu, keď si tam chodila od Československa preberať tanky líbyjská armáda. Pre stovky líbyjských vojakov ubytovaných v hoteli Jánošík boli medvede, rovnako ako orol skalný, cenná korisť.

Biznis s odstrelom medveďa hnedého podľa ochranára Juraja Lukáča začal na Poľane už za socializmu, keď si tam chodila od Československa preberať tanky líbyjská armáda. Pre stovky líbyjských vojakov ubytovaných v hoteli Jánošík boli medvede, rovnako ako orol skalný, cenná korisť. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 95 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 330 testov. V nemocniciach aktuálne leží 182 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Severodoneck Ukrajina nezachránila, Rusko teraz čaká ťažký boj o Lysyčansk

Obyvateľka Lysyčanska si v reakcii na ruský nálet zakrýva uši. (zdroj: TASR/AP)

Oddeľuje ich rieka Siverskyj Donec, záhradkárska oblasť a menšie lesy. Dve takmer spojené mestá na východe Ukrajiny, Severodoneck a Lysyčansk, mali ešte pred pár mesiacmi populáciu zhruba 200-tisíc ľudí.

Dnes je Severodoneck takmer zrovnaný zo zemou, mosty medzi mestami boli zničené a rieka lemuje aj oblasť, ktorú ovláda ruská armáda.

Po stiahnutí sa zo Severodonecka sa boje presúvajú na druhý breh. Ukrajinská armáda má v Lysyčansku strategickú výhodu a ruská armáda môže byť podľa expertov po zdĺhavých bojoch o Severodoneck vyčerpaná. Neznamená to však, že sa musí jej postup zastaviť.

Velenie ukrajinskej armády tvrdí, že ústup zo zničeného Severodonecka je najmä taktickým preskupením jednotiek, ktoré môžu mať v susednom Lysyčansku výhodu. Strata kedysi stotisícového mesta je však pre Ukrajinu bolestivá. Kremeľ sa totiž približuje k jednému zo strategických cieľov – zisku celej Luhanskej oblasti.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Pri Ukrajine budeme stáť dovtedy, kým to bude potrebné, odkázali na stretnutí lídri najbohatších štátov sveta G7. V Nemecku hľadali spôsob, ako ešte účinnejšie potrestať Rusko za agresiu voči Ukrajine, chcú ho odrezať od príjmov z predaja ropy alebo zlata. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Pri Ukrajine budeme stáť dovtedy, kým to bude potrebné, odkázali na stretnutí lídri najbohatších štátov sveta G7. V Nemecku hľadali spôsob, ako ešte účinnejšie potrestať Rusko za agresiu voči Ukrajine, chcú ho odrezať od príjmov z predaja ropy alebo zlata. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Televízie sa museli prispôsobiť: Keď bol Kyjev pod ruskou paľbou, nebolo nezvyčajné vidieť v noci vysielanie z pivníc či z podzemných garáží. Moderátori sa tam presúvali, keď sa spustili sirény a hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo – vysielanie sa na chvíľu prerušilo a štafetu prevzalo štúdio inej stanice.

Keď bol Kyjev pod ruskou paľbou, nebolo nezvyčajné vidieť v noci vysielanie z pivníc či z podzemných garáží. Moderátori sa tam presúvali, keď sa spustili sirény a hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo – vysielanie sa na chvíľu prerušilo a štafetu prevzalo štúdio inej stanice. Život ruskej opozície: Nikto sa nechce postaviť na stranu ruského režimu, nikto nechce byť spájaný s masakrami civilistov, hovorí v rozhovore Damon Wilson, prezident americkej Národnej nadácie pre demokraciu. Rusi podľa neho začínajú žiť životy ako v sovietskej ére, doma sa vyjadrujú inak ako na verejnosti.

Nikto sa nechce postaviť na stranu ruského režimu, nikto nechce byť spájaný s masakrami civilistov, hovorí v rozhovore Damon Wilson, prezident americkej Národnej nadácie pre demokraciu. Rusi podľa neho začínajú žiť životy ako v sovietskej ére, doma sa vyjadrujú inak ako na verejnosti. Rusi na okraji Lysyčanska: Po tom, ako ruské jednotky ovládli Severodoneck, zamerali svoje útoky na Lysyčansk. Mesto je podľa ukrajinského generálneho štábu posledným v Luhanskej oblasti, ktoré majú ešte pod kontrolou ukrajinské jednotky. Ruskí vojaci sa však už dostali na jeho okraje.

Po tom, ako ruské jednotky ovládli Severodoneck, zamerali svoje útoky na Lysyčansk. Mesto je podľa ukrajinského generálneho štábu posledným v Luhanskej oblasti, ktoré majú ešte pod kontrolou ukrajinské jednotky. Ruskí vojaci sa však už dostali na jeho okraje. Evakuácia z Lysyčanska: S cieľom zablokovať prístup k mestu z juhu nasadili Rusi pri Lysyčansku delostrelectvo, zasiahnuté boli okrem vojenskej aj civilná infraštruktúra. Guvernér Luhanskej oblasti vyzval obyvateľov mesta na evakuáciu. Serhij Hajdaj na Telegrame napísal, že situácia je veľmi zložitá.

S cieľom zablokovať prístup k mestu z juhu nasadili Rusi pri Lysyčansku delostrelectvo, zasiahnuté boli okrem vojenskej aj civilná infraštruktúra. Guvernér Luhanskej oblasti vyzval obyvateľov mesta na evakuáciu. Serhij Hajdaj na Telegrame napísal, že situácia je veľmi zložitá. Krvavý raketový útok: Ruský raketový útok zasiahol nákupné centrum v Kremenčuku. Guvernér Poltavskej oblasti Dmytro Lunin informoval, že na mieste sú aj obete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v nákupnom centre bolo viac ako tisíc civilistov. Počet obetí označil za nepredstaviteľný.

Ruský raketový útok zasiahol nákupné centrum v Kremenčuku. Guvernér Poltavskej oblasti Dmytro Lunin informoval, že na mieste sú aj obete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v nákupnom centre bolo viac ako tisíc civilistov. Počet obetí označil za nepredstaviteľný. Výmena veliteľa ruských síl: Velenie ruských síl na Ukrajine pravdepodobne prevzal generálplukovník Gennadij Židko, a nahradil tak na tomto poste generála Alexandra Dvornikova so skúsenosťami zo Sýrie, informuje americký Inštitút pre výskum vojny. Nasvedčuje tomu fakt, že v nedeľu počas porady o ruských pozemných silách sedel Židko vedľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua.

Velenie ruských síl na Ukrajine pravdepodobne prevzal generálplukovník Gennadij Židko, a nahradil tak na tomto poste generála Alexandra Dvornikova so skúsenosťami zo Sýrie, informuje americký Inštitút pre výskum vojny. Nasvedčuje tomu fakt, že v nedeľu počas porady o ruských pozemných silách sedel Židko vedľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua. Sily rýchlej reakcie NATO: Severoatlantická aliancia chce zvýšiť počet svojich síl rýchlej reakcie na viac než 300-tisíc mužov a žien, oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Jeho slová zazneli pred kľúčovým summitom Aliancie v Madride. Sily rýchlej reakcie tvorí v súčasnosti 40-tisíc vojakov.

Zo zahraničných webov:

Na stavebné sporenie bude mať monopol. Z trhu odchádza ďalší hráč

ČSOB Banka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na trhu stavebného sporenia ostane od budúceho mesiaca len jeden hráč. Po tom, ako sa o ukončení predaja nových zmlúv vlani rozhodla Wüstenrot stavebná sporiteľňa, k podobnému kroku smeruje aj ČSOB Stavebná sporiteľňa.

Jediným aktívnym poskytovateľom tohto produktu tak bude Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá pokrýva 86 percent trhu.

O tom, že pre skupinu ČSOB nemá stavebné sporenie veľký ekonomický zmysel, sa špekulovalo už minulý rok. S trhovým podielom okolo troch percent nevedela dlhé roky pohnúť.

Výhodou ČSOB stavebnej sporiteľne bolo, že vďaka príslušnosti k veľkej finančnej skupine dokázala znížiť fixné náklady, a tak ekonomicky prežiť.

Ešte vlani, pri odchode Wüstenrotu z trhu odbila otázky ohľadom konsolidácie slovami, že „stavebná sporiteľňa nemení svoje produktové portfólio“.

V krátkosti z ekonomiky:

Výrazný rast cien plynu: Ceny plynu pre domácnosti od Slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 percent, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 percent. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvorročnú zmluvu.

Ceny plynu pre domácnosti od Slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 percent, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 percent. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvorročnú zmluvu. Pokračovanie River Parku: Pokračovanie polyfunkčného komplexu River Park patrí medzi najočakávanejšie realitné projekty v Bratislave. Svojím rozsahom a polohou totiž výrazne zmení podobu centra hlavného mesta. Príbeh povoľovania pokračovania River Parku však pripomína telenovelu. A momentálne začína písať ďalšiu kapitolu.

Pokračovanie polyfunkčného komplexu River Park patrí medzi najočakávanejšie realitné projekty v Bratislave. Svojím rozsahom a polohou totiž výrazne zmení podobu centra hlavného mesta. Príbeh povoľovania pokračovania River Parku však pripomína telenovelu. A momentálne začína písať ďalšiu kapitolu. Nemecká päťminútová sprcha: Vojna na Ukrajine nezmenila plány Nemcov na odstavenie jadrových elektrární do konca roka 2022. To všetko v čase, keď nemecký minister hospodárstva Robert Habeck (Zelení) varuje pred stavom ohrozenia v dôsledku obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska. Nemcom odporúčal, aby menej prali, obmedzili klimatizáciu a menej sa sprchovali.

Prestup storočia je blízko. Koľko miliónov môže zarobiť Žilina?

Milan Škriniar. (zdroj: TASR)

Sám stojí zhruba toľko, čo zvyšok kádra slovenskej reprezentácie. Schyľuje sa k najväčšiemu prestupu v dejinách slovenského futbalu. Milan Škriniar smeruje z Interu Miláno do Paríža Saint Germain.

„Je to otázka niekoľkých dní, ak nie hodín,“ tvrdí Vincenzo D'Angelo z denníka La Gazzetta dello Sport. Podľa viacerých médií odmietol milánsky Inter aj navýšenú ponuku vo výške šesťdesiat miliónov eur.

„Inter naďalej trvá na svojej pôvodnej požiadavke: 80 miliónov, ber alebo nechaj tak,“ myslí si D'Angelo. Zároveň však dodáva, že Parížania môžu z tejto sumy ešte čosi ukrojiť. Kompromis môže zodpovedať cene 70 miliónov.

Škriniar by sa stal jedným z piatich najdrahších futbalových obrancov v histórii a tiež spoluhráčom Lionela Messiho, Kyliana Mbappého či Neymara. Slovenský stopér má v Paríži zarábať 7,7 milióna eur ročne, čo je viac ako dvojnásobok jeho súčasného platu.

Z prípadného prestupu by opäť zarobila aj Žilina, kde Škriniar vyrastal. Slovenský klub by mal dostať z celkovej sumy asi 3,5 percenta.

Kaščák: S tými, ktorí na nás zanevrú preto, že podporujeme Ukrajinu, si neporozumieme

Michal Kaščák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pohoda je oslava slobody a vždy ňou bola, hovorí jej zakladateľ Michal Kaščák.

"A keď má byť niečo oslavou slobody, tak je zrejmé, že reagujeme na zásadné porušovanie práva na slobodu, aké zažívajú Ukrajinci práve teraz," hovorí.

"Už druhý ročník Pohody v roku 1998 bol súčasťou zápasu proti mečiarizmu. Máme to v DNA," dodáva.

Pohoda si za dvadsaťpäť rokov svojej existencie vybudovala povesť nielen jedného z najkvalitnejších hudobných festivalov v Európe, ale aj miesta, ktoré zásadným spôsobom buduje verejnú mienku a stará sa o hodnoty demokracie.

Nebojí sa ani stretnutia ukrajinských, ruských a bieloruských hudobníkov, ktorí na Pohode vystúpia.

"Snažím sa vždy myslieť na to, čo sa nám dialo v 80. rokoch, keď sme boli súčasťou komunistického bloku. Mnohí ľudia na Západe vtedy podporovali takzvané ostrovy pozitívnej deviácie na Slovensku a myslím si, že toto je teraz naša úloha voči Rusku a Bielorusku," zdôrazňuje Kaščák.

V krátkosti z kultúry:

Vitajte v Kocúrkove: V roku 2014 založili mladí divadelníci v Liptovskom Mikuláši Dieru do sveta. Kým predtým chodili s nezávislou kultúrou po svete, potom svet začal chodiť k nim. A hoci ich aktivity majú v meste svoju komunitu a úspech aj za hranicami, budúcnosť kultúrneho centra je teraz neistá.

V roku 2014 založili mladí divadelníci v Liptovskom Mikuláši Dieru do sveta. Kým predtým chodili s nezávislou kultúrou po svete, potom svet začal chodiť k nim. A hoci ich aktivity majú v meste svoju komunitu a úspech aj za hranicami, budúcnosť kultúrneho centra je teraz neistá. Neberú vážne smrť ani Hitlera: Nitrianske Nové divadlo uviedlo v tejto sezóne adaptáciu románového bestselleru Zlodejka kníh a festival Dotyky a spojenia ju právom zaradil medzi najlepšie inscenácie sezóny. Ide o ďalšiu produkciu tohto nezávislého divadla, ktorá dokazuje, že divadlo s nálepkou "detské" často svojou otvorenosťou a kvalitou presahuje aj diela pre dospelého diváka.

Nitrianske Nové divadlo uviedlo v tejto sezóne adaptáciu románového bestselleru Zlodejka kníh a festival Dotyky a spojenia ju právom zaradil medzi najlepšie inscenácie sezóny. Ide o ďalšiu produkciu tohto nezávislého divadla, ktorá dokazuje, že divadlo s nálepkou "detské" často svojou otvorenosťou a kvalitou presahuje aj diela pre dospelého diváka. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Michal Kaščák. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Bolo ťažké prežiť dva roky pandémie? A ako bude vyzerať prvá pocovidová Pohoda? Na čo sa najviac teší? A ako sa zmenilo za 25 rokov Slovensko, Pohoda a Michal Kaščák? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom.

