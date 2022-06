Dobré ráno: V USA sa začal boj proti ženám

Roe vs. Wade je minulosť. V USA sa menia pravidlá pre interrupcie.

Roe vs Wade je minulosť. Precedens, ktorý chránil právo na interrupcie pre ženy v Spojených štátoch už neplatí. Najvyšší súd sa totiž po päťdesiatich rokoch stal konzervatívnejším, keď troch konzervatívnych sudcov vymenoval Donald Trump.

Čo sa teraz bude diať v USA? Budeme vidieť prípady žien, ktorým neurobia interrupciu ani v ohrození života, podobne ako v Poľsku, či nedávno na Malte? A bude pokračovať Najvyšší súd aj v obmedzovaní antikoncepcie, či manželstiev gayov?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala Ireny Hůlovej, vedúcej advokačnej činnosti českej pobočky Amnesty International.

Zdroje zvukov: Washington Post, BBC News, ABC News

Krátky prehľad správ

Ruský raketový útok zasiahol nákupné centrum v Kremenčuku. Guvernér Poltavskej oblasti Dmytro Lunin informoval, že na mieste sú aj obete. K útoku sa vyjadril aj ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorý napísal, že v nákupnom centre bolo viac ako tisíc civilistov. "Počet obetí je nepredstaviteľný," napísal.

NATO výrazne navýši počet ozbrojených síl v stave najvyššej pohotovosti. Z terajších približne 40-tisíc vojakov na viac ako 300-tisíc. Vyhlásil to šéf NATO Jens Stoltenberg.

Európska komisia predbežne schválila žiadosť Slovenska o prvú platbu takmer 400 miliónov eur z Fondu obnovy a odolnosti. "S radosťou oznamuje dobrú správu pre Slovensko, uviedla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Rusko sa dostalo do vynútenej platobnej neschopnosti. Niektorí majitelia dlhopisov ruskej vlády totiž uviedli, že nedostali úhradu úrokov, ktoré boli splatné už pred mesiacom. Tolerančné obdobie na úhradu uplynulo v nedeľu.

Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na vyše tretine Slovenska. Najhoršia situácia je na východnom a miestami aj na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na 99,5 percenta Slovenska, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Odporúčanie na záver

Téma interrupcií polarizuje, a je ťažká. Pre mnohých je nemožné rozprávať sa o nej racionálne. Ezra Kleinovi sa to však podarilo a vo svojom podcaste zverejnil hodinovú diskusiu o argumentácii oboch strán - pre aj proti z právneho hľadiska. Dilemy, morálne aj právne o interrupciách sú môj zaujímavý tip na záver v podcaste The Ezra Klein show v dieli The ethics of abortion.

