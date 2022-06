Víťaz ocenenia Via Bona chce spraviť svet odolnejší proti krízam, ktoré prichádzajú

Swiss Re sa dlhodobo venuje dopadu klimatickej zmeny na mesto, posilneniu osobnej a spoločenskej odolnosti a regionálnym sociálnym inováciám

Ľudia a firmy čelia prírodným katastrofám, zmene klímy aj starnutiu obyvateľstva. Ako sa vyrovnať s dôsledkami prichádzajúcich zmien? Spoločnosť Swiss Re sa snaží prispieť k väčšej odolnosti sveta aj miestnych komunít k vonkajším vplyvom. V súťaži Via Bona nadácie Pontis za svoje snahy získala ocenenie v kategórii Zodpovedná veľká firma.

Swiss Re sa celosvetovo venuje zaisťovaniu, poisťovaniu aj investovaniu, pričom na Slovensku pôsobí od roku 2006. Prácu si v jej bratislavskej pobočke našli takmer dve tisícky ľudí.

Na Slovensku má napríklad najväčšiu skupinu dátových vedcov. Tí spoluvytvorili model, ktorý za použitia rôznych dát a satelitov vie odhadnúť vplyv klimatickej zmeny či úrodnosti pôdy. Poistenie sa tak dokáže prispôsobiť, aby vyhovovalo jednotlivým farmárom.

Tri piliere

Prečo práve Swiss Re získala ocenenie? „Sme spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je prispievať k odolnosti sveta a rovnaký princíp vyznávame aj smerom k zamestnancom, klientom, dodávateľom či ku komunite, v ktorej existujeme,“ hovorí Jana Riečanská, riaditeľka komunikácie Swiss Re Slovensko.

Firma sa orientuje na tri kľúčové piliere udržateľnosti - zmiernenie klimatického rizika a pokrok v transformácii energie, budovanie spoločenskej odolnosti a presadzovanie dostupného digitálneho poistenia. „Chceme pomáhať spoločnosti odolávať zdravotným, environmentálnym a ekonomickým rizikám,“ dodáva Riečanská.

Ekológia v meste

Bratislavská prevádzka je druhou najväčšou pobočkou Swiss Re na svete a v hlavnom meste sa podieľa na viacerých projektoch. „Sme partnerom mesta Bratislava v projekte Desaťtisíc stromov, v rámci ktorého podporujeme revitalizáciu parčíka na Radlinského ulici a podporili sme päťročnú povýsadbovú starostlivosť o platany na Trnavskom mýte,“ priblížila Riečanská.

Firma je aj hlavným partnerom Climathonu Bratislava, ktorý má priniesť riešenia v oblasti boja proti klimatickým zmenám a podporiť napríklad udržateľnú mobilitu v metropole Slovenska.

Jej zamestnanci môžu ísť príkladom. Firma im v rámci benefitov prepláca sto percent lístka na bratislavskú MHD alebo prímestskú dopravu.

V garáži bratislavskej pobočky v Twin City sa nachádza niekoľko nabíjacích staníc na elektromobily a bicykle a tiež stojany na bicykle. Zamestnanci si môžu v rámci služieb majiteľa budovy požičať bicykle, kolobežky alebo elektromobily.

Riešenia pre komunitu

V spolupráci s nadáciou Pontis spoločnosť vlani rozbehla projekt Shine. Ten má pomôcť nájsť sociálnych inovátorov, ktorí majú nápad ako zlepšiť kvalitu života v komunite. Program ponúka grant vo výške 20-tisíc eur aj pomoc s vypracovaním podnikateľského plánu.

„Jedným z problémov, s ktorým sa stretáva Slovensko, je napríklad odlev ľudí z regiónov do ekonomicky silnejších lokalít. Výberovú komisiu veľmi oslovil projekt občianskeho združenia Posledné domy, ktorého cieľom je prilákať do oblasti Gemera a Horehronia nových obyvateľov a napomôcť regionálnemu rozvoju,“ opísala vlaňajší víťazný projekt zástupkyňa nadácie Swiss Re na Slovensku.

Charita roka

Zamestnanci spoločnosti takisto každoročne vyberajú neziskovú organizáciu, ktorú firma finančne podporí a zároveň sa v rámci jej činnosti dobrovoľnícky angažuje. „Minulý rok to bolo združenie Vagus, v roku 2020 Cesta von a tento rok podporujeme občianske združenie Free food, ktoré si dalo za cieľ zmierniť problém plytvania potravinami,“ uviedla Riečanská.

V rámci dobrovoľníckeho dňa firma stále spolupracuje aj s Vagusom, kam môžu prísť zamestnanci navariť obed pre ľudí bez domova – približne osem desiatok klientov denného centra Domec. Každý zamestnanec môže využiť jeden pracovný deň v roku na dobrovoľnícku prácu. V posledných dvoch rokoch však pandémia výrazne znížila počet aktivít, do ktorých sa ľudia mohli zapojiť.

Prevaha žien

V bratislavskej pobočke prevažujú ženy, ktoré predstavujú vyše 60 percent jej zamestnancov. Zároveň viac ako polovica manažérskych pozícií je obsadená ženami. Firma sa snaží dostáť záväzku o rovnosti pracovných príležitostí. „Dávame dôraz na osobnú odolnosť, vyváženosť pracovného života so súkromným. Dlhoročne tiež kladieme veľký dôraz na oblasť duševného zdravia, ktorá veľmi úzko súvisí s work-life balance,“ skonštatovala Riečanská.

Vo firme funguje systém s názvom Own the way you work, čo vo voľnom preklade znamená Rozhodni sám, ako budeš pracovať. „Poskytuje veľkú flexibilitu času a miesta v rámci hybridného spôsobu práce a umožňuje tak zladenie práce s osobným životom,“ dodáva šéfka komunikácie.

Vplyv pandémie

Prechod na prácu z domu v priebehu jedného dňa v súvislosti s pandémiou tak pre zamestnancov Swiss Re zvyknutých na flexibilitu nebol problém. Dvojročný home office však pre mnohých znamenal oveľa väčšiu záťaž zladiť prácu a súkromný život pod jednou strechou. Potreby zamestnancov sa spoločnosť snažila zisťovať cez posilnenie dlhodobých programov duševného zdravia, cez prieskumy aj osobne prostredníctvom manažérov a lídrov tímov.

„Zároveň sme ani počas pandémie neprerušili nábor nových ľudí. V Bratislave sme prijali za dva roky približne 400 nových kolegov,“ uviedla Riečanská. Nájsť nového človeka do firmy pritom nie je jednoduché.

„Hľadáme kvalifikovaných uchádzačov prevažne s vysokoškolským vzdelaním, znalosťou dvoch jazykov, špecifickými zručnosťami z oblasti IT, ekonómie alebo analytiky, s pozitívnym nastavením mysle, flexibilných a ochotných neustále na sebe pracovať. Zároveň je takýto profil veľmi žiadaný aj u konkurentov,“ skonštatovala zástupkyňa Swiss Re Slovensko. Vždy keď je to možné, robí firma nábor medzi internými uchádzačmi.

Uhlíková stopa klesla

Presun ľudí z kancelárie domov preniesol týmto smerom aj značnú časť spotreby CO2. Jej veľkým zdrojom v rámci Swiss Re boli napríklad pred koronakrízou služobné cesty. Spotreba prevádzok tvorila zhruba šestinu uhlíkovej stopy. V súčasnej situácii sa pomer cestovania značne znížil a takmer sa vyrovnal spotrebe v prevádzkach.

V rámci regiónu EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) prispela vlani bratislavská pobočka približne 30 percentami k celkovej uhlíkovej stope regiónu. Spotrebovala pritom najmenej energií, vody a papiera na kapacitu zaťaženia pracovníka.

Ekologická prevádzka

Celosvetovo plánuje Swiss Re znížiť používanie jednorazových obalov, spotrebu vody, papiera z nerecyklovaných materiálov, chce tiež prejsť na udržateľné zdroje energie a do stratégie plánuje zapojiť aj zamestnancov.

V bratislavskej pobočke je počet jednorazových obalov v kuchynkách znížený na nevyhnutné hygienické minimum. Všetky riady a vybavenie kuchyniek je na viacnásobné použitie a obaly z čaju a kávy sú plne recyklovateľné. Spotreba vody bratislavskej pobočky je jedna z najnižších v regióne a pochádza z vody zo studne, dažďovej vody a je doplnená zdrojom z mestskej siete. Papier používaný na tlač firmou je zo stopercentne recyklovaného materiálu.

Úspory a recyklácia

Priestory pobočky v komplexe budov Twin City boli vybrané ako energeticky najúspornejšia možnosť na vtedajšom realitnom trhu. Budova od januára 2021 prešla na čisto obnoviteľné zdroje elektrickej energie.

Priestory sú vybavené svetlami LED, v rámci šetrenia energií firma vypla väčšinu kávovarov. Všetky zariadenia fungujú v režime spánku, vypla aj televízie, v rámci ktorých prezentovala interné marketingové materiály. Zastavila, resp. prispôsobila dodávky ovocia, kávy, čajov, mlieka a podobne množstvu zamestnancov v budove.

V pobočke prebieha celoročne zber žiaroviek, žiariviek, malých elektronických zariadení, batérií a zubných kefiek. Firma pridala nádoby na recykláciu papiera s príchodom čajov balených v papierových obaloch namiesto plastových obalov.