Snaha o vytvorenie zodpovedného a zmysluplného digitálneho sveta získala ocenenie

Firma GoodRequest je pokračovaním startupu, ktorý priniesol aplikáciu na sledovanie nelegálnych skládok.

Pohodlne si objednať obed, zaplatiť mobilom či sa jednoducho zapojiť do online fitnes programu. Spoločnosť GoodRequest je nenápadne prítomná v životoch mnohých ľudí prostredníctvom mobilných aplikácií a webových projektov v rôznych oblastiach ako zdravotníctvo, financie, internetový obchod, šport a ďalšie.

Firma GoodRequest vznikla v roku 2013 ako pokračovanie startupu TrashOut, čo je aplikácia na sledovanie nelegálnych skládok.

Aplikácie a weby

„V súčasnosti sa okrem vývoja aplikácií pre Android a iOS venujeme aj webovým projektom, informačným systémom, digitálnemu dizajnu a používateľskému zážitku,“ hovorí Tomáš Lodňan, riaditeľ spoločnosti GoodRequest. „Zastrešujeme vývoj a dizajn. Tvoríme produkty, ktoré sú orientované na používateľa a zjednodušujú život.“

Ako zdôrazňuje Lodňan, už od vzniku sa v spoločnosti GoodRequest snažili, aby všetky aktivity firmy boli v súlade s hodnotami zodpovedného podnikania. Aj preto sa prihlásili do súťaže Via Bona, Zodpovedné podnikanie v kategórii Malá/stredná firma. V tejto kategórii aj zvíťazili.

„Keď sme začínali my, možností bolo menej, ale už vtedy nám bolo jasné, že toto je smer, ktorým sa bude celé odvetvie uberať. Snažíme sa preto vytvárať a robiť aktivity v oblasti vzdelávania a komunity, ktoré by sme aj my ako študenti ocenili,“ vysvetľuje Lodňan.

Obstáť v čase

„Zároveň si uvedomujeme, že máme viac šťastia ako mnohí iní, ktorí čelia existenčným problémom či žijú vo vylúčených komunitách. Angažovať sa aj v týchto oblastiach preto považujeme za istú formu zodpovednosti. A po inšpiráciu netreba chodiť ďaleko. Aj na Slovensku máme veľa dobrých a zodpovedných firiem, ktoré idú príkladom,“ dodáva.

V oblasti svojho podnikania spoločnosť sleduje napĺňanie hodnôt „build to last“. „To sú hodnoty, ktoré sa premietajú do každodennej praxe. Kvalitu svojej práce si veľmi vážime, a preto všetko, čo cez nás prejde, musí obstáť skúškou času. Ak niečo robíme, tak to robíme tak, aby sme s tým boli spokojní. Nikdy by sme neodovzdali produkt, ktorý by nesplnil naše nároky na kvalitu,“ vysvetľuje Lodňan.

Rodová rovnosť

Dôležitými témami pre GoodRequest sú rodová rovnosť a vzdelávanie. IT prostredie sa často vníma ako prirodzene diskriminačné, keďže oblasť informačných technológií študuje menej žien.

„Snažíme sa poskytovať rovnaké príležitosti či už pre ženy, alebo pre mužov. Vždy nás pri hľadaní nových zamestnancov zaujíma len to, aké má uchádzač skúsenosti, zručnosti a ako by zapadol do tímu. V poslednom období sa nám darí zamestnávať aj úspešné developerky, ale stále vnímame, že je to málo,“ hovorí Lodňan.

Dôraz na vzdelávanie spoločnosť zhmotnila do podoby svojej GoodRequest Academy. Koncept akadémie pre študentov vysokých škôl vznikol približne pred dvoma rokmi a aktuálnu formu dostal tento rok. Akadémia pozostáva zo štyroch úrovní.

Akadémia vzdelávania

Základom prvej úrovne „Internship“ sú stáže, kde sa študenti počas ôsmich týždňov oboznamujú s procesmi vo firme a zlepšujú si úroveň programovania. Stáž zastrešujú skúsení vývojári firmy.

Druhá úroveň „Bounty“ má formu súťaže. Spoločnosť každý štvrťrok vydá jedno zadanie, kde si študenti môžu otestovať svoje skúsenosti v praxi. Najúspešnejší riešiteľ – výherca, získa peňažnú alebo vecnú odmenu. Vďaka tomuto programu už spoločnosť získala aj niekoľko nových kolegov.

Úroveň „Academy“ predstavuje intenzívny kurz, väčšinou už pre skúsenejších ľudí, kde si najmä študenti vysokých škôl môžu vyskúšať prácu na projekte aj vo firme. V rámci úrovne „Education“ sa potom GoodRequest zameriava na podporu rôznych školských organizácií.

Počúva zamestnancov

Firma však kladie dôraz aj na ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, či už interne, alebo prostredníctvom rôznych externých kurzov či konferencií. Pre spoločnosť je dôležitá transparentná komunikácia so svojimi zamestnancami aj so svojím okolím.

Očakávania zamestnancov zisťuje prostredníctvom pravidelného celofiremného spätného hodnotenia. Zamestnanci tiež majú možnosť spísať si do celofiremného zoznamu ciele, ktoré spoločnosť neskôr vyhodnocuje. „Napríklad takto sme si u nás zaviedli bezúročné pôžičky pre celú firmu,“ dodáva Lodňan.

GoodRequest sa snaží zlepšovať pre svojich zamestnancov pohodlie a ergonómiu na pracovisku, keďže ide predovšetkým o sedavý typ práce. Udržateľný koncept sa presadzuje aj v chode kancelárií vo forme minimalizácie, separácie a recyklácie odpadov.

Pomoc komunite

Spoločnosti GoodRequest záleží aj na rozvoji komunity, v ktorej pôsobí. Minulý rok sa stala členom Slovensko.digital a je aj súčasťou Žilinského clusteru ZAIT. Ide o záujmové združenie IT spoločností žilinského regiónu. S pomocou clusteru a mesta Žilina bude firma organizovať podujatie Hackathon, ktoré dáva IT developerom možnosť zapojiť sa do riešenia určitého problému a v krátkom čase nájsť riešenia.

„V minulých rokoch sme organizovali toto podujatie iba interne, ale tento rok sme sa rozhodli, že ho zorganizujeme spolu s partnermi, aby šancu zapojiť sa malo viac ľudí a mohli sme Žiline lepšie pomôcť s problémami, ktoré má. Tento ročník bude zameraný na elektronickú komunikáciu s mestom Žilina a jej zlepšenie,“ vysvetľuje Lodňan.

Omama a ďalšie

Ako dodáva Lodňan, spoločnosť podporuje projekty, ktoré sú jej myšlienkovo blízke: „Chceme podporovať témy, ktoré nám dávajú zmysel a robíme to tak, aby sme pomohli čo najviac. Separátne by som asi spomenul projekt Omama. Spolupracujeme s nimi doteraz a robíme im redizajn webu, keďže aj oni vyhodnotili, že toto by bolo pre nich najviac prospešné.“

V roku 2021 firma podporila aj projekty a organizácie ako NotaBene, Ženská sila, TrashOut, Priatelia Zeme, Deň narcisov, Unicef, IPčko, Srdce pre deti, Movember, Plamienok či Červený nos. Svojmu okoliu pomáha aj menšími projektmi, ako sú napríklad pohľadnice pre dôchodcov alebo kúpa tabletu pre pani učiteľku, ktorá tak môže lepšie a efektívnejšie vykonávať svoju prácu. Firma sa dlhodobo zapája aj do vianočných zbierok šatstva, jedla a inej materiálnej pomoci.

Zodpovedný digitálny svet

Byť zodpovednou firmou na Slovensku spoločnosť GoodRequest nevníma ako ťažké, mala by to byť normálna súčasť podnikania a spôsob ako nad vecami rozmýšľať.

„Faktom však je, že podnikateľské prostredie, a teda byrokracia, daňovo-odvodové zaťaženie práce a mnohé iné aspekty vedia cestu zodpovedným firmám urobiť oveľa náročnejšou,“ hovorí Lodňan. „V rámci EÚ však vieme nájsť veľa inšpirácie, ako to robiť lepšie a jednoduchšie. Vo finále nás to neodrádza, predsa len v našich hodnotách a „DNA“ nájdete to, že chceme robiť veci, ktoré sú správne a nie (len) jednoduché.

„Chceme tvoriť zodpovedný a zmysluplný digitálny svet, naďalej sa venovať projektom, ktoré do tejto filozofie zapadajú. Chceme rásť veľkosťou tímu a zároveň za hranice Slovenska. Budeme radi, ak sa k aktuálnym zahraničným projektom pridajú ďalšie.“