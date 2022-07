Odpad sa zmenil na niečo hodnotné, čomu sa oplatí dať druhý život

Použitá spotrebná elektronika našla nové uplatnenie. Textil, ktorý by skončil na skládke, sa využíva ďalej.

Vzhľadom na vyčerpávanie zásob surovín vo svete, vyhodenie produktu, ktorý už doslúžil, do odpadkového koša, už nie je tou najlepšou voľbou. Namiesto toho je vhodné ho buď zrepasovať, aby slúžil ďalej, alebo ho využiť ako zdroj vzácnych surovín na výrobu niečoho nového.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Projekty, s ktorými sa firmy prihlásili do súťaže o ocenenie Via Bona v kategórii Zelená firma za rok 2021, ukázali, ako to urobiť čo najefektívnejšie. Predstavujeme vám troch finalistov.

História víťazov kategórie Zelená firma 2021 - Mobilonline

2020 – Sensoneo

2019 – JRK Slovensko

2018 – Nosene

„Prechod na cirkulárnu ekonomiku je dôležitý z dôvodu šetrenia prírodných zdrojov. Ročne sa minie 100 miliárd ton rôznych materiálov a je to o 70 percent viac, ako je naša planéta schopná obnoviť za jeden rok,“ hovorí Ivana Maleš, expertka na cirkulárnu ekonomiku a spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Nahradiť jednorazové obaly

Jednorazové obaly môžu byť ekonomicky atraktívnou možnosťou z hľadiska počiatočnej investície. Ich používanie je však sprevádzané negatívnymi ekonomickými dôsledkami spojenými s ich likvidáciou a recykláciou. Na druhej strane vratné obaly, ktoré sa dajú použiť opakovane, vytvárajú menej odpadu a tým aj menej zaťažujú ekonomiku a životné prostredie.

Hurbanovská spoločnosť Corplex posunula myšlienku vratných obalových riešení ešte ďalej. Na ich výrobu využíva nielen odpad z výroby samotných obalov, ale aj obaly, ktoré už prestali slúžiť svojim zákazníkom.

„Projekt cirkulárnych plastových riešení (Circular plastics solution) je nielen prepojený s hlavným biznisom našej spoločnosti, ale priamo z neho vyplýva,“ hovorí Ján Trnka, business development manager spoločnosti.

Corplex, slovenská pobočka medzinárodného výrobcu plastových riešení, navrhuje, vyrába a dodáva opakovane použiteľné obalové riešenia z polypropylénu. Na ich výrobu využíva aj recyklovaný polypropylén. Celková ročná produkcia závodu v Hurbanove siaha k hranici 6000 ton plastových obalových riešení. Z toho už dnes takmer 50 percent je vyrobených vďaka technologickým schopnostiam recyklovať polypropylénový materiál.

Na začiatku firma recyklovala plastový odpad z vlastnej výroby. Neskôr spoločnosť začala u svojich zákazníkov vyhľadávať polypropylénovýodpad, teda obaly po lehote životnosti.

Firma spracováva polypropylénový odpad na vlastnej recyklačnej linke. Ročne dokáže spracovať zhruba 1000 ton odpadu z vlastnej výroby, 700 ton recyklovaných plastových granúl od iných spracovateľov a 1300 ton externého odpadu z plastových obalov, ktoré firma vykupuje od svojich zákazníkov po tom, ako prestali slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

„Našich zákazníkov učíme, že náš obalový materiál sa po skončení jeho životnosti nestáva odpadom, ale vzácnou a ekonomicky hodnotnou surovinou,“ hovorí Trnka a dodáva, že ich cieľom je počas najbližších troch rokov zvýšiť práve poslednú kategóriu vykúpeného plastového odpadu na minimálne 30 percent produkčnej kapacity, teda 2000 ton ročne.

Spoločnosť Corplex od samého začiatku presadzovala udržateľnosť a recyklovateľnosť dvoma výraznými charakteristikami vo svojich riešeniach. Prvou je, že obal je vyrobený z jedného druhu materiálu a tak je pripravený, po jeho životnosti, na jednoduchú recykláciu. Ak je obal zložený z viacerých materiálov, dizajnujú ho tak, aby sa tieto prvky dali ľahko oddeliť. Druhou výraznou charakteristikou je skladateľnosť. Obaly je možné po vyprázdnení zložiť naplocho a ušetriť tak miesto pri spätnej preprave.

„To všetko zásadne prispieva k znižovaniu CO2 stopy pri využívaní našich produktov,“ hovorí Trnka.

Prioritou spoločnosti v najbližších rokoch je zavádzať vratné obaly všade tam, kde to dáva ekonomický a ekologický zmysel. Ich dlhodobou víziou je však nahradiť polypropylén, ktorý sa vyrába z fosílnych palív, obnoviteľnými materiálmi.

Keď to spotrebnej elektronike svedčí spolu s ekológiou

Aj keď sa môže zdať nemožné spojiť spotrebnú elektroniku s ekologickým prístupom, spoločnosť Mobilonline je dôkazom, že je to možné. Vykupuje použité mobilné telefóny, tablety, inteligentné hodinky a notebooky, renovuje ich a nachádza pre ne nových majiteľov.

„Nabádaním zákazníkov k uprednostneniu nákupu použitej elektroniky pred novou znižujeme množstvo potenciálne nebezpečného elektroodpadu v obehu,“ hovorí Alexander Kamenský, projektový manažér spoločnosti Mobilonline.

Príbeh rodinnej firmy Mobilonline z Lučenca sa začal ako sen Milana Kovalančíka. Ako vysokoškolský študent v roku 2001 sníval o podnikaní v novovznikajúcom segmente mobilných telefónov. Keďže v tom čase distribuovali mobily len telekomunikační operátori, rozhodol sa vykupovať použité kusy, repasovať ich a opätovne ponúknuť na predaj. Neskôr rozšíril rozsah svojho podnikania o nákup a repasovanie použitej elektroniky o tablety, inteligentné hodinky a notebooky.

„Projektom výkupu použitých zariadení maximalizujeme životnosť funkčných produktov, ktoré dokážeme navrátiť do kolobehu, kým nefunkčným zariadeniam hľadáme nový účel,“ hovorí Kamenský.

Najlepšie kúsky, ktoré sa už nedajú použiť, poputujú do múzea mobilných telefónov, ktoré plánujú otvoriť v roku 2024. Tu poslúžia ako ukážka histórie pre mladšie generácie. Ďalšia časť sa použije na vytvorenie umeleckých obrazov a sôch z odpadu, na ktorých Mobilonline spolupracuje s umelcom Jozefom Stančíkom.

Via Bona 2021, Mobilonline

Keďže spoločnosť Mobilonline, ktorú dnes Kovalančík vedie s manželkou, nahliada na problém odpadu, jeho likvidáciu a opätovné využitie komplexne, snažia sa svojím konaním eliminovať ekologickú stopu už v začiatkoch. Za svoje aktivity získal v aktuálnom ročníku ocenenie Via Bona v kategórii Zelená firma.

„Nesnažíme sa len recyklovať odpad, ale hľadáme možnosti, ako minimalizovať celkovú stopu, ktorú zanecháva naša ekonomická činnosť,“ hovorí Kamenský.

Zameriavajú sa na znižovanie množstva obalov, ako aj spotreby vody, elektriny a ďalších zdrojov. Svoje sídlo a sklady umiestnili v zrekonštruovanej historickej industriálnej budove, za ktorú získali ocenenie Office of the Year 2020 udeľované spoločnosťou CBRE.

Koncom roka 2021 otvorili v Lučenci predajňu, ktorá bola z 80 percent vytvorená z recyklovaných a prírodných materiálov a skla. Ich plánom je do roku 2025 prerobiť aspoň 50 percent predajní do ekologickej podoby. Spoločnosť organizuje aj prednášky o možnostiach recyklácie a zberu odpadu.

Druhý život textilu

Výroba textilu je veľmi neekologická, neetická a náročná aj na spotrebu prírodných zdrojov. Cieľom projektu SELITEX (Second Life for Textile) spoločnosti WakiVaky je poukázať na globálny problém tvorby textilného odpadu a ukázať v praxi, že riešenie – upcyklácia textilného odpadu – má zmysel a že sa to dá aj na Slovensku.

„V našom projekte využívame materiál, ktorý už vyrobený bol a ktorý by inak skončil na skládke alebo v spaľovni. My mu dávame druhý život a predlžujeme jeho životnosť,“ hovorí Dominika Podolanová, konateľka spoločnosti WakiVaky.

Firma WakiVaky vznikla v roku 2014 pôvodne ako školský projekt. Špecializuje sa na spracovanie textilného odpadu, z ktorého vyrába najmä tašky, vrecia, vaky na sedacie súpravy, ale aj darčekové a reklamné predmety pre firmy. Recykluje textilný odpad z rôznych výrobných podnikov na Slovensku, najmä z automobilového a nábytkárskeho priemyslu.

„Tento materiál, ktorý tieto spoločnosti vyhodili ako odpad, má stále výborné vlastnosti a je možné ho použiť na ďalšiu výrobu,“ hovorí Podolanová.

Okrem ekologického rozmeru to má aj sociálny rozmer, keďže firma zamestnáva finančne znevýhodnené skupiny ľudí, napríklad seniorov či matky.

Cieľom spoločnosti je spracovať až 10-krát viac textilného odpadu ako doteraz, a to vývojom produktu HACHAI – vaku na sedenie vyrobeného z veľmi kvalitných materiálov, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle, napríklad na čalúnenie interiérov áut. Je ušitý aj naplnený tým istým materiálom, čo umožňuje dobré spracovanie a jednoduchú recykláciu na konci jeho životného cyklu.

„Takto dokážeme tento materiál využívať znova a znova, čím predlžujeme jeho životnosť,“ hovorí Podolanová s tým, že znižovaním potreby výroby nových materiálov znižujú aj spotrebu vody či energie na ich výrobu.

Okrem toho organizujú workshopy o upcyklácii, ako aj prednášky a školenia s cieľom upozorniť na globálne problémy textilného priemyslu a spôsoby ich riešenia. Firmám, obciam a samosprávnym krajom ponúkajú analýzy odpadového hospodárstva a radia, ako odpad, ktorý vyprodukujú, recyklovať a opätovne využiť.