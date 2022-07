Ako priblížiť kódovanie deťom jednoduchou a zábavnou formou

Príbehy o tom, ako pomáhajú firmy komunitám na Slovensku.

Štyri roky potom, ako si spoločnosť Slovak Telekom odniesla domov cenu Via Bona za to, že bola dobrým partnerom komunít na Slovensku, uspela v rovnakej kategórii opäť.

V roku 2018 získala firma cenu za projekt Hľadáme ďalší zmysel a za dlhodobú podporu ľudí, ktorí nepočujú alebo majú iné sluchové problémy. O dva roky neskôr firma spustila projekt so zameraním na digitálne zručnosti. Práve táto iniciatíva Telekomu dopomohla k opätovnému víťazstvu.

Konkurencia bola silná. Nadácia Pontis, ktorá udeľuje ceny Via Bona spoločnostiam, ktorým záleží na zodpovednom podnikaní a korporátnej filantropii, hovorí, že do kategórie venovanej dobrým partnerom komunít sa prihlásilo 15 firiem. Každý projekt má svoj vlastný príbeh o tom, ako firmy komunitám na Slovensku pomáhajú.

História víťazov kategórie Dobrý partner komunity 2021 - Slovak Telekom

2020 – Orange Slovensko

2019 – Eset

2018 – Slovak Telekom

„Veľmi sa mi páčil projekt Učenie pre život od poisťovne Generali, ktorý pomáha sociálne znevýhodneným rodinám a prispieva k znižovaniu chudoby prostredníctvom vzdelávania rodín,“ hovorí ambasádorka kategórie Tatiana Sedláková zo sekcie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte. Poisťovňa podporuje niekoľko materských a rodinných centier naprieč Slovenskom.

Aj keď vojna na Ukrajine dominuje verejnému diskurzu, Sedláková dodáva, že je dôležité nezabúdať ani na slovenské rodiny v núdzi.

Oceňuje aj niekoľko ďalších iniciatív vrátane projektu „Sochám zima neublíži“ od Slovenskej sporiteľne. Projekt sa usiluje o zníženie počtu ľudí bez domova v Bratislave. Sedláková takisto pochválila projekt Chlebodarca, ktorý spustila Billa. Reťazec cez predaj chleba podporuje rodiny s jedným rodičom, ktoré sa ocitnú v núdzi.

Žiadna z týchto spoločností sa však nedostala medzi troch finalistov. Nakoniec sa rozhodovalo medzi firmami Slovak Telekom, Slovenské elektrárne a Kaufland, a teda medzi projektmi, ktoré sa venujú životnému prostrediu, zdravej strave v základných školách a digitálnej gramotnosti.

Vstúpte do digitálneho sveta

Telekomunikačná firma spustila projekt Enter v roku 2020. Oslovila youtubera GoGa, ktorého úlohou bolo cez videá priblížiť študentom tému digitálnych zručností, ktorá zahŕňa v sebe viac ako len preklikávanie sa stránkami či obrázkami.

„Cieľom je naučiť deti a študentov nielen digitálne technológie konzumovať, ale aj s nimi vytvárať nové veci,“ hovorí Tatiana Švrčková, ktorá vo firme zastrešuje tému korporátnej spoločenskej zodpovednosti.

Projekt podporujú aj IT iniciatívy Aj ty v IT a SPy. Tento program je zároveň súčasťou projektu digitálnych koordinátorov, na ktorom spolupracujú ďalšie firmy ako Eset a Accenture.

O projekte Enter sa hovorí, že ide o jednu z najkomplexnejších a najväčších iniciatív v oblasti digitálneho vzdelávania na Slovensku, akú firmy dosiaľ zrealizovali.

Slovensko trpí dlhodobo nedostatkom expertov v oblasti IT. V roku 2018 uviedlo ministerstvo školstva vo svojej správe, že takmer 50 percent učiteľov informatiky bolo nekvalifikovaných a ďalších desať percent disponovalo iba nízkou kvalifikáciou v odbore.

Slovak Telekom rozdelil svoj projekt do troch častí: vzbudenie väčšieho záujmu o technológie medzi deťmi, riešenia ako priblížiť technológie starším a ako ich využívať v kreatívnom priemysle, digitálne vzdelávanie prostredníctvom mikropočítača micro:bit.

Toto zariadenie, ktoré vytvorila britská stanica BBC v roku 2016 s cieľom zlepšiť vzdelávanie v oblasti IT naprieč Veľkou Britániou, približuje deťom kódovanie jednoduchou a zábavnou formou.

„Tento mikropočítač pomáha znížiť strach a predsudky detí o kódovaní,“ vysvetlila Švrčková. Zariadenie im tiež pomáha pochopiť, o čom robotika a technológie sú.

Deti môžu s mikropočítačom merať napríklad teplotu alebo vytvoriť jednoduché hry. Študenti, ktorí s týmito zariadeniami pracujú na svojich projektoch na hodinách informatiky, môžu svoje projekty využiť aj na iných predmetoch vrátane chémie či fyziky. Digitálne technológie môžu byť použité naprieč rôznymi oblasťami.

Ministerstvo školstva však neplánuje zvýšiť počet hodín informatiky na základných školách. Dnes majú deti jednu hodinu informatiky týždenne. Projekt Enter sa preto snaží túto anomáliu v školstve minimalizovať.

Prieskum medzi učiteľmi zapojenými do programu ukazuje, že radosť detí z informatiky sa zvýšila práve vďaka mikropočítaču micro:bit. Rovnako sa zlepšili zručnosti 77 percent učiteľov, ktorí učia informatiku. Do roku 2024 chce Slovak Telekom do projektu zapojiť 50 percent základných škôl.

V budúcom roku by firma mala dokončiť prácu na webe projektu. Prvé úspechy iniciatívy sú viditeľné už dnes: 790 učiteľov sa rozhodlo zapracovať na svojich IT zručnostiach vďaka programu, vzniklo 56 vzdelávacích videí a 243 škôl dostalo micro:bity.

Aj bratislavské vedecké centrum Aurelium dnes vystavuje riešenia, ktoré vznikli vďaka micro:bitu.

„V roku 2022 Slovak Telekom pokračuje vo vzdelávaní učiteľov a zásobovaní škôl micro:bitmi,“ povedala Švrčková. Firma v rámci projektu Enter spustila aj súťaž v počítačovom programovaní a na jar ponúkala kurzy pre verejnosť.

Čerstvé jedlo plné farieb

Spoločenská zodpovednosť Kauflandu vyzerá inak. Počas vzdelávacej kampane na začiatku roka predajne spoločnosti vymenili sladkosti pri pokladniciach za jablká. Trvalo to síce iba jeden deň, no na zdôraznenie dôležitosti konzumácie zdravého jedla to stačilo.

„Zákazníci si mohli vziať počas tohto dňa jablko zadarmo,“ vysvetlila Nikoleta Lörincová. V Kauflande rieši korporátnu spoločenskú zodpovednosť.

Firma považuje práve zdravé jedlo za oblasť, v ktorej môže komunitám pomôcť. V roku 2018 Kaufland spustil iniciatívu Čerstvé hlavičky, ktorú podporilo združenie Skutočne zdravá škola. Snažia sa o zmenu a zlepšenie kultúry stravovania v školách a škôlkach. „Našou snahou je pozitívne prispieť ku konzumácii ovocia a zeleniny medzi deťmi,“ povedala Lörincová.

Prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2021 odhalil, že iba 22,6 percenta detí konzumuje zeleninu každý deň. Pokiaľ ide o čerstvé ovocie, konzumuje ho 42,5 percenta detí.

Základné školy na Slovensku môžu od reťazca získať zásobu kvalitného čerstvého ovocia a zeleniny na celý školský rok. Počet podporených škôl sa však zhoduje s počtom predajní Kaufland. Spoločnosť má 72 supermarketov po celej krajine. Podľa reťazca v roku 2021 konzumovalo ovocie a zeleninu z Kauflandu až 15-tisíc študentov v rôznych regiónoch.

„Tento rok sa do projektu môžu prvýkrát zapojiť aj materské školy,“ povedala Lörincová. Deti zo 72 materských škôl sa tak zoznámia s ovocím ako mango, ktoré možno nikdy neochutnali.

Kaufland tvrdí, že projekt prijali školy, deti aj rodičia dobre. „Deti sa tešia na utorky, dni, keď dostávajú ovocie či zeleninu,“ povedala Lörincová. Riaditelia spozorovali zvýšenú spotrebu ovocia a zeleniny, ktoré si deti často nosia z domu, dodala. „Tento pozitívny trend pripisujú aj našej iniciatíve.“

Okrem toho Kaufland financoval výrobu rôznych vzdelávacích materiálov o zdravej výžive, súťaže, webináre, ako aj vôbec prvý prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu a jedlu. „V roku 2022 spúšťame grantovú schému pre školské jedálne,“ povedala Lörincová.

Kaufland plánuje ísť ešte ďalej. Uviedol, že by chcel podporiť vznik krúžkov varenia v školách, ktoré by reťazec zásoboval surovinami, receptami a školeniami, aby sa deti naučili pripravovať zdravé jedlá.

Aby deti pochopili celý kolobeh toho, odkiaľ zdravé jedlo pochádza a ako ho pripravovať, „Kaufland plánuje v budúcnosti rozšíriť projekt o výlety na miestne farmy,“ dodala Lörincová.

Do elektrárne na bicykli

Slovenské elektrárne sa často objavujú v médiách pre opakované meškanie súvisiace s otváraním nových jadrových blokov či zdražovanie energií, no málokto vie, že najväčší slovenský výrobca elektriny už desaťročie prevádzkuje projekt Ekoobec.

Projekt uprednostňuje ekologické iniciatívy vrátane energetickej efektívnosti obcí a ochrany životného prostredia v obciach nachádzajúcich sa v blízkosti elektrární vo vlastníctve Slovenských elektrární.

„Našou víziou je podporovať samosprávy v osvojovaní si bezemisného prístupu a prispievať tak k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu,“ vysvetlila Oľga Baková, manažérka pre medzinárodné vzťahy, životné prostredie a komunikáciu spoločnosti.

Slovenské elektrárne sa minulý rok rozhodli uprednostniť ekologický spôsob dopravy, ktorým je cyklistika. „Vďaka projektu a aktívnej spolupráci so samosprávami a cyklokoordinátormi sa nám podarilo naštartovať ďalší významný projekt – cyklotrasy medzi obcou Jaslovské Bohunice a blízkou jadrovou elektrárňou,“ povedala Baková.

Okrem toho vzniklo dvanásť ďalších projektov v rámci iniciatívy Ekoobec. V okolí závodov tak v roku 2021 vznikli nové cyklotrasy v dvanástich obciach, odpočívadlá, stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre e-bicykle a bezplatná požičovňa bicyklov.

Slovenské elektrárne plánujú v roku 2022 podporiť podobný počet projektov cyklistickej infraštruktúry a usporiadať dva workshopy o udržateľnej doprave pre samosprávy. „Chceme povzbudiť samosprávy, aby postupne obmedzovali autodopravu v mestách, najmä vo frekventovaných oblastiach,“ uviedla Baková.

Všetko, čo robíme, robíme preto, že cieľom Slovenských elektrární je byť dobrým slovenským občanom, dodala.