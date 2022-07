Pacientom pomohol presun z psychiatrického oddelenia do virtuálnej reality

Sociálne inovácie mieria na duševné zdravie, vzdelávanie aj kultúrne dedičstvo.

Využitie virtuálnej reality v liečbe psychiatrických pacientov, rozvíjanie zručnosti budúcnosti, ako aj digitálne pracoviská pre školy či využitie rozšírenej a virtuálnej reality pri prezentácii a obnove kultúrneho dedičstva boli témy projektov, s ktorými sa firmy uchádzali o ocenenie Via Bona v kategórii Spoločensky inovatívna firma za rok 2021.

Podľa Zuzany Polačkovej, výskumnej pracovníčky Centra spoločenských a psychologických vied SAV, sociálne inovácie sú pre podnikateľský sektor na Slovensku stále pomerne novou témou. Nezriedka je možné naraziť na nesprávne chápanie sociálnych inovácií, keď sú sociálne inovácie zamieňané s bežnými, napríklad reklamnými kampaňami alebo s filantropickými podujatiami.

Keďže nie je jednoduché nájsť firmy, ktoré sociálnu inováciu inkorporovali do predmetu svojho podnikania, o to viac sú existujúce prípady cennejšie.

„V ostatnom období sa takého príklady začínajú objavovať najmä v IT sektore, kde sa umelá inteligencia začína využívať v prospech riešenia najrôznejších spoločenských výziev,“ hovorí Polačková. Skvelé prípady sa podľa nej objavujú aj v prostredí firiem pohybujúcich sa v environmentálnych témach ako prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo alebo adaptáciou na zmenu klímy. Za zmienku takisto stojí sektor služieb.

Terapia virtuálnou realitou

Psychiatrická liečba je v spoločnosti často tabuizovaná, pacienti podstupujú invazívne formy liečby, po ukončení hospitalizácie majú problém s návratom do bežného života, sebarealizáciou či s motiváciou.

V spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITS SK) pôsobiacej v IT sfére sa to rozhodli zmeniť, a to cez virtuálnu realitu.

Via Bona 2021, Deutsche Telekom IT Solution Slovakia

„Vytvorili sme aplikáciu pre virtuálnu realitu, kde pacient trénuje kognitívne funkcie a exekutívu hravou formou bez toho, aby si to uvedomoval,“ hovorí Lívia Gaľová, špecialistka na komunikáciu v spoločnosti DT ITS SK.

Presunuli tak pacienta z melancholického prostredia psychiatrického oddelenia do príjemného a relaxačného virtuálneho prostredia, kde vykonáva jednoduché úlohy trénujúce myseľ.

Tento zážitok má podľa Galovej veľa pozitívnych vedľajších účinkov. Pacienti rozprávajú o svojom zážitku ostatným, spolupracujú s terapeutom, odpútavajú sa od negatívnych myšlienok a pociťujú šťastie. Všetko z uvedených bodov by bolo náročné získať kombináciou viacerých aktivít.

„My sa to snažíme ponúknuť v jednej a tak aj uľahčiť prácu samotnému zdravotníckemu personálu,“ hovorí Gaľová.

Pilotný projekt Cognity Care bol spustený v Nemocnici v Trebišove v októbri 2021 a odvtedy si ho vyskúšalo viac ako 50 pacientov. Výsledky tejto novej terapie, ktorá je unikátom na Slovensku i vo svete, sú zatiaľ sľubné.

„Prvá štúdia ukazuje, že pacienti, ktorí podstúpili túto terapiu, vykazovali lepšie exekutívne funkcie oproti pacientom, ktorí túto terapiu nepodstúpili,“ hovorí Gaľová. Výsledkom je vyššia socializácia pacientov, ktorí si viac dôverujú a sebarealizujú sa. „Podporuje sa fyzická aktivita, zvýšenie sebavedomia, odbúranie negatívnych myšlienok a zvyšuje sa pocit šťastia.“

Spoločnosť plánuje riešenie distribuovať aj na ďalšie psychiatrické oddelenia na Slovensku a novú verziu aplikácie rozšíriť pre ďalších používateľov, ako sú deti či seniori.

„Projektom Cognity Care nielen pomáhame nemocniciam a ich pacientom posunúť sa vpred, ale využívame naše know-how v kombinácii s virutálnou realitou na pretavenie nápadov do výsledku, ktorý je jasným odrazom vízie IKT spoločnosti,“ uzatvára Gaľová.

Zručnosti pre budúcnosť

Firma HighBrows, jedna z finalistov súťaže Via Bona, sídliaca v Turčianskych Kľačanoch sa zas do súťaže prihlásila s unikátnym vzdelávacím programom Brainery. Ten rozvíja zručnosti budúcnosti a reaguje tak na aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní v oblasti mäkkých interpersonálnych zručností.

Nielen podľa HighBrows, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj zručností budúcnosti kľúčový.

„Fenomény ako globalizácia, automatizácia, robotizácia, starnutie populácie, migrácia obyvateľstva, informačný pretlak a neistota vytvárajú tlak na potrebu celoživotného vzdelávania a rozvoj špecifických kompetencií, ktoré sú predmetom konceptu Future Skills. Práve automatizácia a robotizácia vytvárajú priestor na humanizáciu profesií, ktoré vykonávajú ľudia, a umožňujú nám odbremeniť sa od stereotypných, algoritmických úkonov,“ hovorí Matej Kucek zo spoločnosti HighBrows.

Cieľom programu Brainery je pripraviť ľudí na kariéru budúcnosti a spoluvytvoriť zdravú, múdru a tolerantnú spoločnosť. Program využíva najnovšie poznatky z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a učenie založené na hre. Svojim absolventom prináša multidisciplinárne poznatky aplikovateľné v praxi, ktorých výsledkom je väčšie pochopenie a prijatie seba aj iných, zníženie stresu, väčšia odolnosť, pozitívne zmeny v živote a zlepšenie sa v zručnostiach budúcnosti.

HighBrows ponúka program ako akreditovaný predmet na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

„Univerzita v súčasnosti opúšťa úlohu sprostredkovať informácie. Pre mladých ľudí je dnes dôležitý zážitok. Sú citliví na kvalitu stráveného času, hľadajú výnimočnosť a uznanie. Sú to náročné kritériá pre tradičný systém vzdelávania,“ hovorí Jana Blštáková, prodekanka na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

HighBrows tak prišli s pútavým konceptom multidiciplinárneho charakteru pre študentov. „Študenti získavajú zručnosti a spôsobilosti okamžite využiteľné v praxi,“ hovorí Jana Blštáková.

Firma tiež aktívne pracuje s komunitou študentov aj učiteľov prostredníctvom neziskových organizácií či špecializovaných programov, organizuje večernú školu pre verejnosť a spolupracuje aj s firmami.

Digitálne pracovisko pre školy

Študenti potrebujú priamy kontakt so špičkovými technológiami, ktoré im zabezpečia plynulú výučbu. Navyše pandémia covidu urýchlila prechod na distančné vzdelávanie. Lenže väčšina škôl ani študentov nebola pripravená na túto rýchlu zmenu. Preto sa spoločnosť Cancom rozhodla ponúknuť v rámci ich hlavného produktu Cancom AHP Enterprise Cloud školám digitálne pracovisko na kľúč, ktoré je ideálne pre hybridné formy vyučovania.

„Umožňuje plynulo striedať a využívať distančné vzdelávanie s flexibilným učením v škole,“ hovorí Richard Dečo, manažér pre komunikáciu a marketing v spoločnosti Cancom.

Vzdelávacie inštitúcie majú tak príležitosť zaviesť hybridné digitálne formáty výučby udržateľným a sociálne spravodlivým spôsobom, ale zároveň majú možnosť pridať pedagogike digitálny rozmer.

Firma aktuálne spolupracuje s ôsmimi školami z Košického samosprávneho kraja a takisto ponúkla 300 licencií pre všetky školy na obdobie troch mesiacov. „Cieľom projektu je systémová zmena,“ hovorí Richard Dečo.

Virtuálna realita svedčí aj kultúrnemu dedičstvu

Firma Overhead zas s pomocou virtuálnej reality umožňuje záujemcom pozrieť si reálne zrúcaniny hradov v kombinácii s digitálne dotvorenou historickou podobou alebo nahliadnuť do verejnosti neprístupnej časti Jaskyne Domica. V spolupráci so švédskymi potápačmi vytvorili aj digitálnu repliku vraku lode Mars zo 16. storočia, ktorá leží 72 m pod hladinou, ako aj jej vzhľad v čase jej najväčšej slávy a poslednej bitky.

„Vďaka našim aplikáciám rozšírenej a virtuálnej reality ukazujeme, že muzeálne expozície nemusia byť iba tradičné, ale môžu využívať aj technológie blízke mladej generácii,“ hovorí Tomáš Barnáš, CEO spoločnosti Overhead z Kežmarku.

Tieto aplikácie však neslúžia iba mladým, ale umožňujú aj znevýhodneným skupinám, napríklad imobilným ľuďom, dostať sa do im inak neprístupných častí expozície. Touto cestou sa dajú zreprodukovať aj exponáty, ktoré boli úplne zničené a dochovali sa o nich iba nákresy či písomnosti.

„Spoločenskou inováciou, v našom podaní, teda nie je iba osveta a rozširovanie záujmu o umenie a kultúru inovatívnymi metódami, ale aj samotná digitálna obnova už zničených exponátov a vytváranie digitálnych kópií súčasného stavu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie,“ hovorí Tomáš Barnáš.